Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Приключение в формате квеста

В центре нашего внимания окажется непарадный Екатеринбург и его главные персонажи. Шаг за шагом вы раскроете тайны Уралмашевских гангстеров, узнаете, какие рок-хиты были написаны в Свердловске, и разберетесь, почему пьесы уральского автора ставят в театрах всего мира. С помощью планшета и смекалки, следуя легенде квеста, вы будете выполнять задания на логику, петь песни, читать стихи и многое другое. А добравшись до конца маршрута, попадёте в закрытый клуб и получите ценный кусочек Уральского андеграунда.

Рок, театр и стрит-арт: нетипичный Екатеринбург

Наш квест в стиле уральского блокбастера приведет вас в культовые места Екатеринбурга. Вы увидите:

Знаменитый рок-клуб — точка на карте России, где начинали свой путь «Агата Кристи», «Наутилиус Помпилиус», «Чайф» и другие герои свердловского рока.

Двор с первым стрит-арт объектом в городе, в котором вы узнаете, как советский инженер стал прародителем уличного искусства в Екатеринбурге.

Известный на весь мир «вызывающе авторский» театр Николая Коляды.

Дома, где жил и был убит основатель ОПГ Уралмаш: здесь вспомним гангстерские хроники Екатеринбурга.

Уралмаш: здесь вспомним гангстерские хроники Екатеринбурга. Прогуляемся по «Вторчику» самого известного уральского поэта Бориса Рыжего и поговорим о его трагической судьбе.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия-квест может быть адаптирована под любой возраст и подойдет путешественникам, которые уже видели основные достопримечательности 🏛️ и хотят открыть необычные грани Екатеринбурга в интересном формате.