Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

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Екатеринбург с изнанки

Исследовать уральский андеграунд и проехать по его культовым местам, выполняя задания квеста

Елизавета
Елизавета – Гид из Екатеринбурга
Это квест-приключение станет для вас дверью в мир непарадного Екатеринбурга — яркого, многослойного и полного сюрпризов.

Мы проедем по местам, где творилась история 📖 городского андеграунда: от рок-клуба до авторского театра, от дома главаря ОПГ до месторождения стрит-арта.

Приготовьтесь проявить смекалку, открыть секреты Екатеринбурга и заполучить кусочек его изнанки.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Екатеринбург с изнанки
Екатеринбург с изнанки

Что вас ожидает

Приключение в формате квеста
В центре нашего внимания окажется непарадный Екатеринбург и его главные персонажи. Шаг за шагом вы раскроете тайны Уралмашевских гангстеров, узнаете, какие рок-хиты были написаны в Свердловске, и разберетесь, почему пьесы уральского автора ставят в театрах всего мира. С помощью планшета и смекалки, следуя легенде квеста, вы будете выполнять задания на логику, петь песни, читать стихи и многое другое. А добравшись до конца маршрута, попадёте в закрытый клуб и получите ценный кусочек Уральского андеграунда.

Рок, театр и стрит-арт: нетипичный Екатеринбург
Наш квест в стиле уральского блокбастера приведет вас в культовые места Екатеринбурга. Вы увидите:

  • Знаменитый рок-клуб — точка на карте России, где начинали свой путь «Агата Кристи», «Наутилиус Помпилиус», «Чайф» и другие герои свердловского рока.
  • Двор с первым стрит-арт объектом в городе, в котором вы узнаете, как советский инженер стал прародителем уличного искусства в Екатеринбурге.
  • Известный на весь мир «вызывающе авторский» театр Николая Коляды.
  • Дома, где жил и был убит основатель ОПГ Уралмаш: здесь вспомним гангстерские хроники Екатеринбурга.
  • Прогуляемся по «Вторчику» самого известного уральского поэта Бориса Рыжего и поговорим о его трагической судьбе.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия-квест может быть адаптирована под любой возраст и подойдет путешественникам, которые уже видели основные достопримечательности 🏛️ и хотят открыть необычные грани Екатеринбурга в интересном формате.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро площадь 1905 года
Екатеринбург с изнанки
Екатеринбург с изнанки
Екатеринбург с изнанки
Екатеринбург с изнанки
Екатеринбург с изнанки
Екатеринбург с изнанки
Екатеринбург с изнанки

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Меня зовут Елизавета и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.
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