Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

Приключение в формате квеста
В центре нашего внимания окажется непарадный Екатеринбург и его главные персонажи. Шаг за шагом вы раскроете тайны Уралмашевских гангстеров, узнаете, какие рок-хиты были написаны в Свердловске, и разберетесь, почему пьесы уральского автора ставят в театрах всего мира. С помощью планшета и смекалки, следуя легенде квеста, вы будете выполнять задания на логику, петь песни, читать стихи и многое другое. А добравшись до конца маршрута, попадёте в закрытый клуб и получите ценный кусочек Уральского андеграунда.
Рок, театр и стрит-арт: нетипичный Екатеринбург
Наш квест в стиле уральского блокбастера приведет вас в культовые места Екатеринбурга. Вы увидите:
Экскурсия-квест может быть адаптирована под любой возраст и подойдет путешественникам, которые уже видели основные достопримечательности 🏛️ и хотят открыть необычные грани Екатеринбурга в интересном формате.