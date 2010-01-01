Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Потаенный Екатеринбург рядом с классическим

Приготовьтесь пройти не только по центру города — вас ждут Плотинка, Храм на Крови, Площадь 1905 года и Ельцин Центр — но и открыть внутреннюю сторону Екатеринбурга. Неочевидную, но невероятно увлекательную. Мы заглянем в спрятанные от посторонних дворы, вспомним уральских писателей и погуляем по литературному кварталу. А еще вы познакомитесь с разными архитектурными стилями Екб — классицизмом, эклектикой, модерном и, конечно, конструктивизмом.

Чем живет и дышит город

За 3, 5 часа вы узнаете, как появился идеальный город-завод. Я расскажу о музеях 🖼, театрах и других местах досуга в нашем Екатеринбурге, а вишенкой на торте станет современное искусство. В российской столице стрит-арта мы соберем коллекцию знаковых граффити — они украшают и стены домов, и вентиляционные будки, и заборы.

📸 Приятный бонус 1 — ваши яркие фотографии 📸, сделанные на профессиональную камеру (10+ штук).

🎄 Приятный бонус 2 — с 15 декабря до 15 января всем-всем подарок-сюрприз от Снегурочки.

Кому подойдет экскурсия

Любителям необычных мест, о которых не пишут в путеводителях, но которые знают и любят местные жители.

Организационные детали