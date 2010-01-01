Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город

Неизведанные места, стрит-арт и жизнь столицы Урала на динамичной авто-пешеходной экскурсии

Екатерина
Екатерина – Гид из Екатеринбурга
Эта программа для тех, кто предпочитает приключения классическим экскурсиям! Я с радостью помогу вам лучше узнать и прочувствовать Екатеринбург, хлесткий и дерзкий, «город храбрых» и «город бесов».

Вы увидите его нетривиальные места, погуляете по литературному кварталу, отыщете граффити, познакомитесь с архитектурой и послушаете уральских музыкантов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 555 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город

Что вас ожидает

Потаенный Екатеринбург рядом с классическим
Приготовьтесь пройти не только по центру города — вас ждут Плотинка, Храм на Крови, Площадь 1905 года и Ельцин Центр — но и открыть внутреннюю сторону Екатеринбурга. Неочевидную, но невероятно увлекательную. Мы заглянем в спрятанные от посторонних дворы, вспомним уральских писателей и погуляем по литературному кварталу. А еще вы познакомитесь с разными архитектурными стилями Екб — классицизмом, эклектикой, модерном и, конечно, конструктивизмом.

Чем живет и дышит город
За 3, 5 часа вы узнаете, как появился идеальный город-завод. Я расскажу о музеях 🖼, театрах и других местах досуга в нашем Екатеринбурге, а вишенкой на торте станет современное искусство. В российской столице стрит-арта мы соберем коллекцию знаковых граффити — они украшают и стены домов, и вентиляционные будки, и заборы.

📸 Приятный бонус 1 — ваши яркие фотографии 📸, сделанные на профессиональную камеру (10+ штук).

🎄 Приятный бонус 2 — с 15 декабря до 15 января всем-всем подарок-сюрприз от Снегурочки.

Кому подойдет экскурсия

Любителям необычных мест, о которых не пишут в путеводителях, но которые знают и любят местные жители.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная (автомобиль — Hyundai Creta)
  • Транспорт включен в стоимость. Дополнительных расходов нет
  • Начало и конец экскурсии 🧭 в удобных вам местах в центре Екатеринбурга. Трансфер в аэропорт Кольцово возможен по договоренности.
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город
«Другой» Екатеринбург, или новый взгляд на город

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катя, я родилась и выросла в Екатеринбурге. Очень люблю путешествовать, объехала более 30 стран. В туризме работаю с 2010 года. С радостью покажу вам родной город и сделаю все, чтобы вы провели время комфортно, весело, приятно и запомнили уральскую столицу с лучшей стороны!
Напишите мне

Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Влюбиться в Екатеринбург за один день!
5 550
3 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
24 отзыва
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
5 500
3 часа
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
80 отзывов
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
900
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
79 отзывов
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
900
2 часа
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
48 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
520
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
41 отзыв
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Подземелья Екатеринбурга
650
3 часа
Подземелья Екатеринбурга
24 отзыва
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина
Здравствуй, Екатеринбург!
4 200
3 часа
Здравствуй, Екатеринбург!
23 отзыва
Главные достопримечательности города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии