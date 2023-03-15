Восхождение на Азов-гору круглый год

Покорить одну из самых доступных вершин Среднего Урала в компании опытного проводника

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Азов-гора — идеальная цель для любителей горной природы и несложных подъемов.

Вам предстоит набрать высоту всего около 150 метров — наградой станут великолепные виды на скалы, бескрайнюю тайгу и волнообразные хребты. В пути я расскажу об уральских металлургах, сказках Бажова, «Чуди белоглазой» и местной природе.
Восхождение на Азов-гору круглый год
Восхождение на Азов-гору круглый год
Восхождение на Азов-гору круглый год
Восхождение на Азов-гору круглый год
Восхождение на Азов-гору круглый год
Восхождение на Азов-гору круглый год
Восхождение на Азов-гору круглый год
Восхождение на Азов-гору круглый год
Ближайшие даты:
16
мар
17
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
24
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие по уральским просторам

Чтобы добраться на авто из Екатеринбурга до стартовой точки треккинга, нам понадобится примерно час. В пути вы увидите мраморный обелиск «Европа-Азия», верховья реки Чусовой, Трубный завод, плавильную печь «домна» 19 века и Северский пруд. А также услышите о металлургах древнего Урала и промышленном освоении нашего края. Кроме того, я поделюсь легендой о «Чуди белоглазой» и расскажу о различных местных народах.

Треккинг на Азов-гору

Мы совершим несложный подъем на Азов-гору с набором высоты около 150 метров. По дороге вы увидите место, где нашли «металлургический» клад. А со смотровой площадки на вершине полюбуетесь видом на город Полевской, километры тайги и волнообразные невысокие хребты. Восхождение на Азов-гору возможно в любое время года. Летом я покажу вам типичных представителей уральского растительного мира, а зимой расскажу про следы лесных обитателей на снегу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер на легковом автомобиле комфорт-класса включен в стоимость. Сообщите, если понадобится детское кресло.
  • Протяженность маршрута — около 3 км. Подъем сравнительно пологий.
  • Программа рассчитана на участников старше 7 лет, маленьким детям будет тяжело пройти маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Популярные места
Смотровые площадки

Похожие туры из Екатеринбурга

Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Константин
Константин
58 отзывов
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Посетить главные достопримечательности в окрестностях Екатеринбурга в компании гида-историка
от Вашего отеля
Завтра
16 мар
19 мар
21 мар
8 800 за всё до 6 чел.
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
8 отзывов
Джиппинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Покорить труднодоступные уголки Урала, увидеть наскальные рисунки и риф древнего моря
17 мар
18 мар
19 мар
22 мар
10 000 за всё до 4 чел.
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
35 отзывов
Криминальный «Ёбург»: девяностые годы
Исследовать район Уралмаш, слушая истории о самой опасной ОПГ, и отыскать памятники авторитетам 90-х
в районе станции метро «Уралмаш»
Завтра
16 мар
18 мар
19 мар
10 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Екатеринбурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ