Азов-гора — идеальная цель для любителей горной природы и несложных подъемов. Вам предстоит набрать высоту всего около 150 метров — наградой станут великолепные виды на скалы, бескрайнюю тайгу и волнообразные хребты. В пути я расскажу об уральских металлургах, сказках Бажова, «Чуди белоглазой» и местной природе.

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательное путешествие по уральским просторам

Чтобы добраться на авто из Екатеринбурга до стартовой точки треккинга, нам понадобится примерно час. В пути вы увидите мраморный обелиск «Европа-Азия», верховья реки Чусовой, Трубный завод, плавильную печь «домна» 19 века и Северский пруд. А также услышите о металлургах древнего Урала и промышленном освоении нашего края. Кроме того, я поделюсь легендой о «Чуди белоглазой» и расскажу о различных местных народах.

Треккинг на Азов-гору

Мы совершим несложный подъем на Азов-гору с набором высоты около 150 метров. По дороге вы увидите место, где нашли «металлургический» клад. А со смотровой площадки на вершине полюбуетесь видом на город Полевской, километры тайги и волнообразные невысокие хребты. Восхождение на Азов-гору возможно в любое время года. Летом я покажу вам типичных представителей уральского растительного мира, а зимой расскажу про следы лесных обитателей на снегу.

Организационные детали