Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем

Вы погуляете по долине древней реки, насчитывающей более 70 миллионов лет. Посетите украшенные сталактитами пещеры и раскроете секреты текущих по гротам подземных рек. А также насладитесь чарующими видами со скалы Вдохновение и отыщете необычные Целующиеся скалы, напоминающие человеческие лица. Кроме того, увидите скульптуру «Ангел единой надежды» и узнаете, с какими мировым проектом она связана.

Путешествие в мир уральской природы

«Оленьи ручьи» — невероятно живописное место! Вы пройдете по оборудованным мостикам и лестницам и полюбуетесь уральскими реками, деревьями и скалами. Кроме того, рассмотрите похожую на голову пьющей лошади скалу Дыроватый камень и узнаете, почему расположенную в ней небольшую пещеру называют «стоянкой древнего человека».

Организационные детали