Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»

Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками

Елена
Елена – Гид из Екатеринбурга
Приглашаю отдохнуть от шумного мегаполиса и провести день в «Уральской Швейцарии»! Вы погуляете по уютным деревянным мостикам в окружении первозданной природы, увидите Целующиеся скалы, заглянете в древние пещеры и подышите свежим лесным воздухом.

А я помогу вам не пропустить главное и расскажу самое интересное о местной истории 📖, флоре и фауне.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»

Что вас ожидает

Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем
Вы погуляете по долине древней реки, насчитывающей более 70 миллионов лет. Посетите украшенные сталактитами пещеры и раскроете секреты текущих по гротам подземных рек. А также насладитесь чарующими видами со скалы Вдохновение и отыщете необычные Целующиеся скалы, напоминающие человеческие лица. Кроме того, увидите скульптуру «Ангел единой надежды» и узнаете, с какими мировым проектом она связана.

Путешествие в мир уральской природы
«Оленьи ручьи» — невероятно живописное место! Вы пройдете по оборудованным мостикам и лестницам и полюбуетесь уральскими реками, деревьями и скалами. Кроме того, рассмотрите похожую на голову пьющей лошади скалу Дыроватый камень и узнаете, почему расположенную в ней небольшую пещеру называют «стоянкой древнего человека».

Организационные детали

  • Из Екатеринбурга до парка и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Доехать можно на личном автомобиле 🚘, на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Я могу помочь вам организовать трансфер.
  • Протяженность маршрута — 6, 5 км. По желанию мы можем выбрать более длинный маршрут, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входной билет 🎫 в парк 🌳 оплачивается дополнительно: 180 рублей взрослые; 90 рублей школьники, студенты и пенсионеры; дошкольники бесплатно
  • Летом можно познакомиться с парком в формате сплава
Начало и место завершения
🚩 в поселке Бажуково
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нем самое интересное!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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