Елена проводит ещё 1 экскурсию

Скалы, пещеры и скульптура с мировым именем Вы погуляете по долине древней реки, насчитывающей более 70 миллионов лет. Посетите украшенные сталактитами пещеры и раскроете секреты текущих по гротам подземных рек. А также насладитесь чарующими видами со скалы Вдохновение и отыщете необычные Целующиеся скалы, напоминающие человеческие лица. Кроме того, увидите скульптуру «Ангел единой надежды» и узнаете, с какими мировым проектом она связана.
Путешествие в мир уральской природы «Оленьи ручьи» — невероятно живописное место! Вы пройдете по оборудованным мостикам и лестницам и полюбуетесь уральскими реками, деревьями и скалами. Кроме того, рассмотрите похожую на голову пьющей лошади скалу Дыроватый камень и узнаете, почему расположенную в ней небольшую пещеру называют «стоянкой древнего человека».
Организационные детали
Из Екатеринбурга до парка и обратно вам нужно добраться самостоятельно. Доехать можно на личном автомобиле 🚘, на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Я могу помочь вам организовать трансфер.
Протяженность маршрута — 6, 5 км. По желанию мы можем выбрать более длинный маршрут, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Входной билет 🎫 в парк 🌳 оплачивается дополнительно: 180 рублей взрослые; 90 рублей школьники, студенты и пенсионеры; дошкольники бесплатно
Летом можно познакомиться с парком в формате сплава
Начало и место завершения
🚩 в поселке Бажуково
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я работаю гидом по Екатеринбургу и Среднему Уралу более 10 лет. Провожу экскурсии для взрослых, детских и школьных групп. С радостью покажу вам наш живописный регион и расскажу о нем самое интересное!