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Описание
Что вас ожидает:
Город всегда был слишком динамичным для провинциального уклада жизни. Всю историю Екатеринбург сопровождали политические интриги и захватывающие противостояния, в которых определялся «царь горы», диктовавший свои правила. Разберемся в этом вместе, гуляя по центру города.
Мы сосредоточимся на наиболее интересных сюжетах, о которых в обзорных экскурсиях упоминается лишь вскользь. Между тем, они имеют ключевое значение для понимания сути развития Екатеринбурга.
Среди этих сюжетов:
затяжное противостояние между основателем города В. Н. Татищевым и всесильными Демидовыми,
золотой век Екатеринбурга и роль купцов-старообрядцев;
семья Николая II в Екатеринбурге.
рост промышленного могущества Свердловска.
основные городские проекты Бориса Ельцина.
история и наследие Свердловского рок-клуба.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в музеи не входят в стоимость тура. Посещение музеев в программе не запланировано
Если нужно, чтобы я провел экскурсию внутри Храма на крови, могу это сделать, но тогда придется заплатить в храме по 100 рублей с человека
Посещение храма без экскурсии бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. 1905 года, у памятника Ленину, Екатеринбург
Завершение: Проспект Ленина 46б, Театр оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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