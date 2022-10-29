Кто здесь «Царь горы»?

Исторический центр Екатеринбурга - это живописные виды и гармоничные архитектурные формы

Исторический центр Екатеринбурга — это живописные виды и гармоничные архитектурные формы, а за фасадами известных зданий скрыта история власти и денег, людей дела и их амбициозных проектов, жестких догм и свободного творчества.
Кто здесь «Царь горы»?
Кто здесь «Царь горы»?
Кто здесь «Царь горы»?
Кто здесь «Царь горы»?
Кто здесь «Царь горы»?
Кто здесь «Царь горы»?

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь 1905 г.
  • Ельцин-центр
  • Октябрьская площадь
  • Набережная
  • Дом Севастьянова (резиденция президента)
  • Плотинка
  • Храм-на-крови
  • Дворец Расторгуева
  • Конструктивизм
  • И многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Город всегда был слишком динамичным для провинциального уклада жизни. Всю историю Екатеринбург сопровождали политические интриги и захватывающие противостояния, в которых определялся «царь горы», диктовавший свои правила. Разберемся в этом вместе, гуляя по центру города.
  • Мы сосредоточимся на наиболее интересных сюжетах, о которых в обзорных экскурсиях упоминается лишь вскользь. Между тем, они имеют ключевое значение для понимания сути развития Екатеринбурга.

Среди этих сюжетов:

  • затяжное противостояние между основателем города В. Н. Татищевым и всесильными Демидовыми,
  • Екатеринбург Виллима Геннина — передовой европейский город-завод,
  • золотой век Екатеринбурга и роль купцов-старообрядцев;
  • семья Николая II в Екатеринбурге.
  • рост промышленного могущества Свердловска.
  • основные городские проекты Бориса Ельцина.
  • история и наследие Свердловского рок-клуба.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи не входят в стоимость тура. Посещение музеев в программе не запланировано
  • Если нужно, чтобы я провел экскурсию внутри Храма на крови, могу это сделать, но тогда придется заплатить в храме по 100 рублей с человека
  • Посещение храма без экскурсии бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. 1905 года, у памятника Ленину, Екатеринбург
Завершение: Проспект Ленина 46б, Театр оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🔭ОбзорныеДом Севастьянова🗽Популярные местаРомановыПлотинкаЕльцин Центр🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Екатеринбурге

Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
5
50 отзывов
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
Прогуляться по центру города и услышать о традициях Урала
на Площади 1905 года
Сегодня
31 окт
2 ноя
4 ноя
900 за 1 человека
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Прогулка по Екатеринбургу с посещением Ельцин Центра
Познакомиться с символами города и добраться до истоков новой политической истории России
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
4 500 за всё до 4 чел.
Уральские пельмени под архитектурным соусом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
5 отзывов
Уральские пельмени под архитектурным соусом
На экскурсии вы узнаете историю Екатеринбурга через призму архитектурных деталей
пр. Ленина, 50а, Екатеринбург
3 900 за всё до 5 чел.
Красная линия Екатеринбурга
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Красная линия Екатеринбурга
Отправляйтесь на пешеходную прогулку по Красной линии Екатеринбурга
По договоренности
3 500 за всё до 5 чел.
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
4.9
28 отзывов
Екатеринбург: архитектурно-гастрономическая прогулка
Изучить уральский конструктивизм и попробовать блюда местной кухни в душевной атмосфере
кофейня EXIT COFFEE
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
3 900 за всё до 6 чел.
Мифы Азов-горы и Урала
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
5
2 отзыва
Мифы Азов-горы и Урала
Вас ждёт встреча с двуглавой горой из Бажовских сказов
По договоренности
8 800 за всё до 4 чел.
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
2 отзыва
Пешеходная прогулка «Искренне Ваш Екатеринбург»
За окном весна - это лучшее время для знакомства с Екатеринбургом
Площадь 1905 года. У памятника Ленину
3 600 за всё до 5 чел.
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
Прогулка по центру Екатеринбурга и чаепитие по-уральски
Познакомиться с городом, а после обсудить впечатления у самовара
в районе Исторического сквера
31 окт
3 ноя
7 ноя
9 ноя
5 200 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
2 отзыва
Знакомьтесь, Екатеринбург
Погулять по историческому центру и услышать интересные истории
на площади 1905 года
Завтра
31 окт
2 ноя
4 ноя
2 150 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу: история и современность
Во время экскурсии мы поговорим об истории основания Екатеринбурга
ул. Воеводина, д. 5, у Екатеринбургского музея ИЗО
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
5 000 за всё до 5 чел.
Кладбищенские истории Екатеринбурга
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
Нет отзывов
Кладбищенские истории Екатеринбурга
Наши кладбища - это не только места скорби
СТ.М. «Площадь 1905 года»
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
5 000 за всё до 4 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
57 отзывов
С Екатеринбургом на «ты»
Увидеть главные достопримечательности и услышать городские поверья на душевной экскурсии
у торгового центра Пассаж
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
3 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ