Артём проводит ещё 4 экскурсии

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Сплавиться по реке Реж, открыть историю края и стать рудознатцем во владениях Хозяйки Медной горы

Артём
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Артём – ваш гид
В этот день вас ждет Самоцветная полоса Урала и ее сокровища.

Прежде чем добраться до них, вы покоритесь красоте природы: побываете на Орловой горе в городе Реж, сплавитесь по одноименной извилистой реке и послушаете уральские водопады.

Искать самоцветы будем с геологом, а попутно поговорим о металлургии, Горной Свободе и старинных сёлах.
2990 ₽
2542 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Площадь 1905г
Забронировать экскурсию
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!

Что вас ожидает

Путь к стране волшебных камней
Из Екатеринбурга мы отправляемся в Режский район, где пролегает часть Самоцветной полосы Урала. По дороге начнем погружение в тему: я расскажу об истории края и уральского золота; объясню, что такое Горная Свобода и чем занимаются рудознатцы. В старинном городе Реж поднимемся на Орлову гору, сложенную из змеевика, чтобы полюбоваться храмом на вершине и рекой Реж, которую вам предстоит преодолеть.

Сплав по реке Реж: спокойное приключение и дивная природа
Если знаменитая река Чусовая — это широкий проспект, то Реж — узкая извилистая улочка с тупиками и переулками. Вас ждет 2-часовой безопасный сплав на катамаране с инструктором. Островки и тенистые протоки среди кустов и зарослей ивы, мели и перекаты, руины дореволюционного моста и, конечно, высокие крутые скалы — вы вдоволь насладитесь видами! Финишируем в селе Першино, где вы найдете грот древних людей и узнаете об уникальности этих мест.

Собрать свою коллекцию минералов
После обеда мы отправимся на Глинские водопады, где наберем сургучной яшмы. А кульминацией путешествия станет прогулка по Режевскому минералогическому заказнику. В компании геолога вы сможете найти горные дары: родонит, змеевик, крупнозернистый мрамор, железную руду и, если повезет, турмалины и аметисты. Полюбуетесь инопланетными пейзажами у Изумрудного озера и искупаетесь в нем при хорошей погоде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На микроавтобусе или автобусе туристического класса
  • На прогулке по заповеднику с нами будет геолог

В стоимость включено

  • Транспортные расходы
  • Снаряжение для сплава (весла, спас. жилеты, хб перчатки и дождевики)
  • Комплексный обед в кафе
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!
На поиски уральских самоцветов!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Площадь 1905г.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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