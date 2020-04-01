Артём проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Путь к стране волшебных камней

Из Екатеринбурга мы отправляемся в Режский район, где пролегает часть Самоцветной полосы Урала. По дороге начнем погружение в тему: я расскажу об истории края и уральского золота; объясню, что такое Горная Свобода и чем занимаются рудознатцы. В старинном городе Реж поднимемся на Орлову гору, сложенную из змеевика, чтобы полюбоваться храмом на вершине и рекой Реж, которую вам предстоит преодолеть.

Сплав по реке Реж: спокойное приключение и дивная природа

Если знаменитая река Чусовая — это широкий проспект, то Реж — узкая извилистая улочка с тупиками и переулками. Вас ждет 2-часовой безопасный сплав на катамаране с инструктором. Островки и тенистые протоки среди кустов и зарослей ивы, мели и перекаты, руины дореволюционного моста и, конечно, высокие крутые скалы — вы вдоволь насладитесь видами! Финишируем в селе Першино, где вы найдете грот древних людей и узнаете об уникальности этих мест.

Собрать свою коллекцию минералов

После обеда мы отправимся на Глинские водопады, где наберем сургучной яшмы. А кульминацией путешествия станет прогулка по Режевскому минералогическому заказнику. В компании геолога вы сможете найти горные дары: родонит, змеевик, крупнозернистый мрамор, железную руду и, если повезет, турмалины и аметисты. Полюбуетесь инопланетными пейзажами у Изумрудного озера и искупаетесь в нем при хорошей погоде.