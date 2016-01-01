Наталия проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

20 вопросов — 20 остановок

Чтобы ответить правильно, не нужно обладать энциклопедическими знаниями: ведь подсказки скрыты в самих достопримечательностях 🏛️, а я подскажу, где и как именно их найти. Порой это будут несложные математические задачки, а иногда — задания на внимательность.

Символы Екатеринбурга

Вы побываете в Историческом сквере, где поговорим о геологических богатствах уральской земли. На площади Труда вы узнаете об отцах основателях города, осмотрите нарядный архитектурный символ Екатеринбурга — старинный дом Севастьянова. У памятников святым, поэтам и фотографам услышите о знаменитых личностях, связанных с судьбой города. Выясните, куда горожане идут за исполнением желаний. А у самого известного и красивого храма Екатеринбурга я расскажу о трагических событиях в истории 📖 дома Романовых.

Кому подойдет квест

Формат и содержание прогулки идеальны для семей с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 3 км, важно одеться по погоде и надеть удобную обувь.