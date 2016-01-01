Наталия проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Экскурсии

Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»

Легкая интерактивная экскурсия по главным достопримечательностям города

Наталия
Наталия – Гид из Екатеринбурга
Поиски ответов на вопросы приведут вас к месту основания города и его главным историческим и архитектурным памятникам.

Вы коснетесь мира сказов Бажова и узнаете о легендарном малахите.

Сможете загадать желание в волшебной точке Екатеринбурга и увидите место расстрела царской семьи.

А тех, кто пройдет квест до конца, ждет памятный уральский сувенир 🎁.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

    Забронировать квест
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»

Что вас ожидает

20 вопросов — 20 остановок
Чтобы ответить правильно, не нужно обладать энциклопедическими знаниями: ведь подсказки скрыты в самих достопримечательностях 🏛️, а я подскажу, где и как именно их найти. Порой это будут несложные математические задачки, а иногда — задания на внимательность.

Символы Екатеринбурга
Вы побываете в Историческом сквере, где поговорим о геологических богатствах уральской земли. На площади Труда вы узнаете об отцах основателях города, осмотрите нарядный архитектурный символ Екатеринбурга — старинный дом Севастьянова. У памятников святым, поэтам и фотографам услышите о знаменитых личностях, связанных с судьбой города. Выясните, куда горожане идут за исполнением желаний. А у самого известного и красивого храма Екатеринбурга я расскажу о трагических событиях в истории 📖 дома Романовых.

Кому подойдет квест

Формат и содержание прогулки идеальны для семей с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 3 км, важно одеться по погоде и надеть удобную обувь.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро «Площадь 1905 года»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»
Прогулка-квест «Загадки Екатеринбурга»

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
Напишите мне

Наталия проводит ещё 3 экскурсии

Здравствуй, Екатеринбург!
4 200
3 часа
Здравствуй, Екатеринбург!
23 отзыва
Главные достопримечательности города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
7 300
5 часов
Последние дни Романовых: авто-экскурсия
2 отзыва
Поездка к местам трагической гибели царской семьи и погружение в историю июля 1918
Из Екатеринбурга — в Невьянск
6 600
6 часов
Из Екатеринбурга — в Невьянск
1 отзыв
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца

Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
5 500
3 часа
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
80 отзывов
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
900
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
79 отзывов
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
900
2 часа
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
48 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
520
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
42 отзыва
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
5 550
3 часа
Влюбиться в Екатеринбург за один день!
25 отзывов
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии
Подземелья Екатеринбурга
650
3 часа
Подземелья Екатеринбурга
24 отзыва
Посмотреть на город с изнанки и получить дозу адреналина