Тайна гибели группы Дятлова

Тайна перевала Дятлова не отпускает внимание массовой аудитории уже несколько десятилетий

4.5
2 отзыва
Тайна перевала Дятлова не отпускает внимание массовой аудитории уже несколько десятилетий.

Тысячи публикаций в сетевой и печатной периодике, огромное количество постов в соцсетях и сообщений на страницах интернет-форумов наглядно демонстрируют факт повышенного интереса к событиям, произошедшим на Северном Урале зимой 1959 года.

Во время экскурсии мы рассмотрим все версии гибели туристов и исследуем самые популярные мифы.
Тайна гибели группы Дятлова
Тайна гибели группы Дятлова

Что вы увидите 🤩

  • Обелиск на Михайловском кладбище
  • Могилы двух участников похода, похороненных на Ивановском кладбище
  • Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
  • Общежитие №10, где проживало несколько участников похода, включая Игоря Дятлова
  • Дом семьи Кривонищенко
  • Дом, где жила Людмила Дубинина
  • Школа, где учились Колеватов и Слободин
Об экскурсии
Тайна перевала Дятлова не отпускает внимание массовой аудитории уже несколько десятилетий. Тысячи публикаций в сетевой и печатной периодике, огромное количество постов в соцсетях и сообщений на страницах интернет-форумов наглядно демонстрируют факт повышенного интереса к событиям, произошедшим на Северном Урале зимой 1959 года.
Во время экскурсии мы рассмотрим все версии гибели туристов и исследуем самые популярные мифы. Посетим не только обелиск на Михайловском кладбище, но и могилы двух участников похода, похороненных отдельно на Ивановском кладбище.
Пройдёмся по общежитию №10, где проживало несколько участников похода, включая Игоря Дятлова, заглянем в элитный дом семьи Кривонищенко и дом, где жила Людмила Дубинина, посмотрим школу, где учились Колеватов и Слободин.
Я расскажу вам о заключениях последней конференции, посвященной гибели ребят и подарю на память выпуск Екатеринбургского журнала, который полностью посвящен теме экскурсии.
🚩 Начало и место завершения: УГТУ-УПИ, памятник Кирову, ул. Мира, 19
 Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Время проведения: Ежедневно с 8:00 до 20:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Елизавета П.
Елизавета П.
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