Об экскурсии

Тайна перевала Дятлова не отпускает внимание массовой аудитории уже несколько десятилетий. Тысячи публикаций в сетевой и печатной периодике, огромное количество постов в соцсетях и сообщений на страницах интернет-форумов наглядно демонстрируют факт повышенного интереса к событиям, произошедшим на Северном Урале зимой 1959 года.

Во время экскурсии мы рассмотрим все версии гибели туристов и исследуем самые популярные мифы. Посетим не только обелиск на Михайловском кладбище, но и могилы двух участников похода, похороненных отдельно на Ивановском кладбище.

Пройдёмся по общежитию №10, где проживало несколько участников похода, включая Игоря Дятлова, заглянем в элитный дом семьи Кривонищенко и дом, где жила Людмила Дубинина, посмотрим школу, где учились Колеватов и Слободин.

Я расскажу вам о заключениях последней конференции, посвященной гибели ребят и подарю на память выпуск Екатеринбургского журнала, который полностью посвящен теме экскурсии.