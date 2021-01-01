Профсервис – Гид из Екатеринбурга

Маршрут тура включает посещение различных музеев Уфы и ключевых достопримечательностей 🏛️ — от Театра оперы и балета до ипподрома, где вы сможете прокатиться верхом на лошади.



После этой поездки, вы смело сможете сказать, что знаете многое про культуру и традиции башкиров.