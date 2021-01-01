07:00 — выезд из Екатеринбурга от «Маринс-Парк отеля», напротив ж/д вокзала, ул. Челюскинцев, 106. Автобус подъезжает за 30 минут до отправления;
Дорога до Большеустьикинское с интересным рассказом экскурсовода
Экскурсия в музей 🖼. Знакомство с национальным музыкальным инструментом кубызом (варган), который называют душой башкирского народа;
Обед;
Дорога до Малояза — родины национального башкирского героя Салавата Юлаева;
Экскурсия в Музей Салавата Юлаева в с. Малояз. ;
Дорога до Уфы;
Ужин;
22:00 — размещение в отеле г. Уфа, номера с удобствами.
2 день
08:00 –09:00 — завтрак (шведский стол);
09:00 — обзорная экскурсия ⛳ по Уфе с посещением сувенирного магазина (покупка башкирского мёда и косметики на основе мёда). Во время прогулки сфотографируетесь 📸 с фонтаном «Семь девушек», как символ одной из самых красивых 🤩 легенд башкирского народа. В театре оперы и балета в своё время начинал карьеру Рудольф Нуриев. Особняк уфимской «мадам Бавари» Елены Поносовой-Молло, чей внук Джон, стал известным костюмерным дизайнером в Великобритании и получил «Оскар» за костюмы к фильмам «Звёздные войны»;
Обед с элементами башкирской кухни 🥧 (пробуем кумыс);
Экскурсия по ипподрому «Акбузат”: несколько лет подряд признавался лучшим ипподромом России. По желанию можно будет прокатиться верхом на лошади;
Экскурсия в художественный музей им. М. В. Нестерова. Кроме коллекции работ самого Михаила Васильевича Нестерова, музей может похвастаться живописными полотнами «отца российского футуризма» Давида Давидовича Бурлюка (самая крупная коллекция в России). Русское искусство конца ХIХ – начала ХХ века представлено произведениями членов и экспонентов выставок художественных объединений «Мир искусства», «Союз русских художников», «Бубновый валет», «Голубая роза»: живопись и графика А. Н. Бенуа, Л. О. Пастернака, М. В. Добужинского, Н. К. Рериха, И. Э. Грабаря, В. А. Серова, К. А Коровина, М. А. Врубеля, А. Я. Головина, Н. И. Фешина, П. П. Кончаловского, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, П. В. Кузнецова и других;
Экскурсия в музей писателя С. Т. Аксакова (сказка «Аленький цветочек», произведение «Детские годы Багрова-внука»);
Свободное время
Советы туристам
Побывать в кафедральном православном сборе Рождества Пресвятой Богородицы (высота главного купола 21 метр). Адрес: ул. Кирова, 102.
3 день
07:00–07:30 — завтрак шведский стол;
07:30 — выезд из Уфы;
Остановка около источника Кургазак, где можно будет набрать целебной воды;
Экскурсия в музей моря 🌊 в одном из лучших санаториев Урала Янган-Тау. Сам санаторий располагается на вершине «Горящей горы», именно так можно перевести на русский язык название места. На территории санатория оборудованы смотровые площадки, с которых открывается замечательный вид на долину реки Юризань / или экскурсия в музей в с. Урамчино, знакомство с башкирскими традициями (2-4 января 2021 г. );
Обед;
Дорога до Екатеринбурга;
20:00 — прибытие к «Маринс парк 🌳 отелю», ул. Челюскинцев, 106.
Важная информация
В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении-для детей до 14 лет.
Рекомендуем взять с собой телефон или фотоаппарат, чтобы стать участником нашего фотоконкурса «Урал, мы тебя любим!»
В зависимости от набора группы на маршруте работают комфортабельные туристические автобусы: 35 мест и 45 и более мест.
Внимание! Тур состоится, если в группа набирается не менее 20 человек.
Что входит
гостиница в Уфе «Hiltonnn Ufa», 4 звезды
обзорная экскурсия по Уфе
проезд в комфортабельном туристическом автобусе (микрофон, телевизор, климат-контроль)
услуги экскурсовода во время следования
питание (3 обеда, 2 завтрака, 1 ужин)
билеты в музеи по программе.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.