Активно провести день с дружелюбными хвостиками и другими обитателями питомника
Зимние выходные нужно однозначно проводить в окружении снежного леса и… красивых и ласковых хаски! Поедем в гости к добрым пушистикам, пообнимаемся с ними и покатаемся в упряжках.
А ещё вы познакомитесь с другими жильцами питомника — ослицей, лошадкой, кроликами, барашками и даже лисой и енотовидной собакой.
А ещё вы познакомитесь с другими жильцами питомника — ослицей, лошадкой, кроликами, барашками и даже лисой и енотовидной собакой.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Ориентировочный тайминг путешествия (стартовать можем и пораньше)
12:30 — выезд из Екатеринбурга
13:40 — приезд в питомник
14:00 — начало программы:
- Экскурсия по питомнику: вас познакомят со всеми собаками, расскажут об их заслугах, разрешат побаловаться с щенками
- Катание в упряжках на хаски и маламутах (вы сможете сами управлять упряжкой)
- Общение с животными — с лошадками, ослицей Мышкой, кроликами, барашками, утками, курочками, пони, поросёнком Снежком, лисом Плуто и енотовидной собакой Пуффом
- Активности на свежем воздухе
- Посиделки в беседке
Тайминг носит ознакомительный характер и может корректироваться в зависимости от скорости группы, погодных условий и прочих обстоятельств.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды. По приюту экскурсию проведёт каюр.
- Трансфер входит в стоимость
- На территории питомника есть гостевой дом, чтобы погреться и выпить тёплый чай
- Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая
- Программа подойдёт для детей от 4 лет
Дополнительные расходы
- Входные билеты в хаски-центр и катание — 900 руб. /круг взрослый, 700 руб. /круг детский
- Питание (по желанию)
Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Цирка, ст. метро Геологическая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 490 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью. Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.
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