В гости к хаски

Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Активно провести день с дружелюбными хвостиками и другими обитателями питомника

Зимние выходные нужно однозначно проводить в окружении снежного леса и… красивых и ласковых хаски! Поедем в гости к добрым пушистикам, пообнимаемся с ними и покатаемся в упряжках.

А ещё вы познакомитесь с другими жильцами питомника — ослицей, лошадкой, кроликами, барашками и даже лисой и енотовидной собакой.
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
В гости к хаски
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Ориентировочный тайминг путешествия (стартовать можем и пораньше)

12:30 — выезд из Екатеринбурга
13:40 — приезд в питомник
14:00 — начало программы:

  • Экскурсия по питомнику: вас познакомят со всеми собаками, расскажут об их заслугах, разрешат побаловаться с щенками
  • Катание в упряжках на хаски и маламутах (вы сможете сами управлять упряжкой)
  • Общение с животными — с лошадками, ослицей Мышкой, кроликами, барашками, утками, курочками, пони, поросёнком Снежком, лисом Плуто и енотовидной собакой Пуффом
  • Активности на свежем воздухе
  • Посиделки в беседке
17:30 — выезд в город19:00 — возвращение домой

Тайминг носит ознакомительный характер и может корректироваться в зависимости от скорости группы, погодных условий и прочих обстоятельств.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды. По приюту экскурсию проведёт каюр.
  • Трансфер входит в стоимость
  • На территории питомника есть гостевой дом, чтобы погреться и выпить тёплый чай
  • Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая
  • Программа подойдёт для детей от 4 лет

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в хаски-центр и катание — 900 руб. /круг взрослый, 700 руб. /круг детский
  • Питание (по желанию)

Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Цирка, ст. метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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