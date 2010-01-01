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По Кисловодску и его окрестностям

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Мы отправимся в Аликоновское ущелье, узнаем легенду «Замка коварства и любви» и побываем у загадочной скалы.

Отдохнуть можно будет в Кисловодском парке 🌳.

В Нарзанной галерее предстоит дегустация нарзана.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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По Кисловодску и его окрестностям
По Кисловодску и его окрестностям

Что вы увидите

  • Аликоновское ущелье
  • «Замок коварства и любви»
  • мемориал «Журавли»
  • Кисловодский парк
  • нарзанная галерея
Экскурсионная программа:Выезжаем из Ессентуков в 14:20
К Кисловодску ведёт хорошая дорога, поэтому 20 км мы проедем очень быстро. Но, даже за это время экскурсовод расскажет пару историй о природных объектах, промелькнувших за окном комфортабельного автобуса. Например, о долине Очарования или о стеле «Кисловодск». Проедим мы мимо тепличного хозяйства «Весна». Промелькнёт за окном долина реки и посёлок Подкумок. А сопровождать нас будут горы ⛰️ и вершина Эльбрус.
В Кисловодск попадаем с северной стороны, поэтому по пр. Победа вначале подъём по кряжу речки Берёзовая, а потом спуск в Аликоновское ущелье. Ущелье поражает красотой ландшафтов, а знаменит источником Нарзан и загадочной скалой «Замок коварства и любви».
В 15:00 мы приезжаем в ущелье
По дороге вы узнаете трагическую историю 📖. Гид расскажет о любви Булата и коварстве Дауты. И вы побываете у легендарной скалы. У вас также будет время на прогулку 👣 у ручья того самого замка, где росла девушка. В ущелье очень красивые 🤩 виды, оттуда получаются прекрасные снимки. Особенно на фоне скал Скалистого хребта и средневекового замка. На его территории вы можете прикупить сувенирные поделки.
В 15:30 мы уезжаем в кисловодский исторический центр
И первой будет остановка у 12-метровой архитектурно-скульптурной композиции «Журавли». Она посвящена жителям города и прилегающих селений, которые погибли в Великую Отечественную войну. Из этого парка роты отправлялись на вокзал, чтобы ехать на фронт. Деньги на сооружение мемориала собирали жители города. Открытие обелиска было 6 октября 1978 г. Отсюда мы отправляемся к крепости-музею, к тому месту, с которого начал строиться Кисловодск. Дальше мы посещаем Свято-Никольский собор. Среди городов Кавказских Минеральных Вод он самый высокий, его высота 54 м. В нём погребены знаменитые люди города.
С 16:30 по плану посещение Национального парка Кисловодска
Парк огромный, чтобы осмотреть все объекты, которые здесь расположены, понадобится целая неделя. В рамках этой экскурсии 🧭 мы посмотрим мостик «Дамский каприз», побываем у грота влюблённых и у Зеркального пруда.
Декоративному оформлению парка уделено большое внимание, поэтому он чудесен в любое время года. А особенно красив во время бабьего лета. Зимой снежное покрывало делает парк 🌳 сказочно нарядным, а весеннее цветение деревьев и кустарников привлекает многих туристов.
Далее по участку лечебной ходьбы № 1 переходим к Нарзанной галерее
По пути осматриваем памятник Пушкину и любуемся невероятно красивой клумбой «Цветочный календарь». А также есть время, чтобы посмотреть в хорошую погоду выставку картин и «Лермонтовскую горку». На посещение Нарзанной галереи отведено 25 минут, с 17:00 до 17:25. Внутри галереи располагается в колодце под стеклянным куполом источник Нарзана. Можно бесплатно продегустировать нарзан: сульфатный, доломитный и общий, различающиеся по лечебным качествам. С гидом мы пройдёмся по Курортному бульвару, и доберёмся до Главного фонтана ⛲ и Главных Нарзанных ванн.
Важно знать
  • Так как подниматься и спускаться нужно по ступеням, то обувь должна быть комфортной и удобной.
  • При необходимости экскурсоводы предлагают услуги фотографа, на случай, когда у вас нет фотоаппарата, а памяти смартфона уже недостаточно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билет в музей-усадьбу Н. А. Ярошенко - 30 руб.
  • дети до 5 лет бесплатно
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
По Кисловодску и его окрестностям
По Кисловодску и его окрестностям
По Кисловодску и его окрестностям
По Кисловодску и его окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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