25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рыбные традиции Калининграда

Я познакомлю вас с историей местного рыбного промысла, гастрономическими традициями кенигсбержцев и калининградцев, их фирменными рыбными блюдами и рецептами. Вы осмотрите исторический центр города и музей Мирового океана во время прогулки на речном трамвайчике по реке Преголе, узнаете, как назывался первый рыбный магазин в Калининграде. А еще я расскажу вам, без какого блюда в Калининграде не обходятся семейные и дружеские посиделки.

Мастер-класс в ресторане

Мы посетим один из лучших рыбных ресторанчиков города, где шеф-повар научит вас готовить любимое блюдо калининградцев – строганину из пеламиды. Вы отведаете самостоятельно приготовленную рыбку в сопровождении крафтового пива или кваса, а также сможете попробовать не менее аппетитное блюдо с душистой корочкой – балтийскую корюшку, рецепт и технология приготовления которой известна еще со средних веков. А может, кто-то захочет попробовать любимое блюдо Канта – вареную треску с секретным соусом? Я расскажу вам, чем интересно то или иное рыбное блюдо, и поделюсь несколькими отличными местными рецептами.

Поездка в частные коптильни

Мы отправимся в частные коптильни, где делают невероятно аппетитную копченую рыбку! Здесь вы сможете узнать о процессе копчения и купить рыбные деликатесы без торговой наценки.