25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономическая экскурсия для гурманов и не только

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Калининградская область всегда славилась своим рыбным промыслом, именно поэтому я приглашаю вас на гастрономическую прогулку по самым знаковым «рыбным» местам города.

Вы прогуляетесь по реке Преголе на речном трамвайчике, посетите частную коптильню и лучший рыбный ресторан Калининграда, узнаете секреты местных рыбных блюд, а затем приготовите самое популярное из них – строганину из пеламиды.

Я постараюсь удивить вас и оставить очень вкусное послевкусие от нашего путешествия!
2290 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча от главного входа Зоопарка
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У этой экскурсии25 отзывов
4.68
Рыбные места Калининграда
Рыбные места Калининграда

Что вас ожидает

Рыбные традиции Калининграда

Я познакомлю вас с историей местного рыбного промысла, гастрономическими традициями кенигсбержцев и калининградцев, их фирменными рыбными блюдами и рецептами. Вы осмотрите исторический центр города и музей Мирового океана во время прогулки на речном трамвайчике по реке Преголе, узнаете, как назывался первый рыбный магазин в Калининграде. А еще я расскажу вам, без какого блюда в Калининграде не обходятся семейные и дружеские посиделки.

Мастер-класс в ресторане

Мы посетим один из лучших рыбных ресторанчиков города, где шеф-повар научит вас готовить любимое блюдо калининградцев – строганину из пеламиды. Вы отведаете самостоятельно приготовленную рыбку в сопровождении крафтового пива или кваса, а также сможете попробовать не менее аппетитное блюдо с душистой корочкой – балтийскую корюшку, рецепт и технология приготовления которой известна еще со средних веков. А может, кто-то захочет попробовать любимое блюдо Канта – вареную треску с секретным соусом? Я расскажу вам, чем интересно то или иное рыбное блюдо, и поделюсь несколькими отличными местными рецептами.

Поездка в частные коптильни

Мы отправимся в частные коптильни, где делают невероятно аппетитную копченую рыбку! Здесь вы сможете узнать о процессе копчения и купить рыбные деликатесы без торговой наценки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: комфортабельный транспорт, мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды и пивной сет или квас
  • Дополнительно по желанию оплачиваются: экскурсия на рыболовецкий траулер (билет — 200 руб.), рыбные блюда, напитки, покупка копченой рыбы
  • Экскурсия рассчитана на путешественников старше 18 лет
Рыбные места Калининграда
Рыбные места Калининграда
Рыбные места Калининграда
Рыбные места Калининграда
Рыбные места Калининграда
Рыбные места Калининграда

Экскурсия проводится в пятницу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура от главного входа Зоопарка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. На Трипстере представляю агентство, которое на протяжении 20 лет занимается организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаем экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Спасибо огромное за познавательную экскурсию и изумительный мастер класс!
27 октября 2019
Все очень понравилось!
Интелллигентная и очень приятная женщина- экскурсовод!
16 октября 2019
Большое спасибо Ирине за интересную и полезную экскурсию! Нам очень понравилось. Обязательно порекомендуем данную экскурсию друзьям.
Нина
13 октября 2019
Знакомство с Калининградом начали с экскурсии Рыбные места города. Прекрасный маршрут ожидал нас, Ирина отвезла нас на настоящее рыболовецкое судно, где мы узнали, как рыбу ловят, потом посетили рыбсовхоз, где производят консервы и коптят рыбу. А в завершении в прекрасном пивном ресторане нас научили, как правильно поедать строганину из пиламиды, и все это запить свежайшие пивом с жареными шпротами. Мы были сыты до следующего дня! Ирина прекрасно владеет информацией, очень увлекает своим рассказом. К тому же экскурсия прошла для нас с большим комфортом, мы были вдвоем и Ирина возила нас на своем автомобиле, не забывая, показывать местные достопримечательности. Мы очень благодарны Ирине за столь вкусное знакомство с
Калининградом.
19 августа 2019
Было всё интересно, живое общение с гидом. В следующий приезд обязательно воспользуюсь услугами этого экскурсовода.
2 июля 2019
Хотите чего-то необычного? Уже гуляли по городу и видели достопримечательности? Тогда закажите Ирине эту экскурсию по рыбным местам! Ирина- спокойная,эмоциональная, рассказывающая интересные факты о своем городе..Провезла нас на авто с остановками в нужных местах, помогла приобрести желанные рыбные деликатесы по ценам завода.А когда рассказывала о рецептах приготовления блюд- у нас слюнки потекли..) Заранее договорилась в ресторане, помогла разобраться в нюансах блюда из строганины. Спасибо ей за замечательно проведенное время, чувствуешь, что попал в рыбный край! ))
16 мая 2019
Я заранее, ещё из дома, забронировала экскурсию "Рыбные места Калининграда". Экскурсию проводил Павел, великолепно знающий историю своего края и умеющий донести её до нас. И получилась двойная экскурсия - "обзорная" обо всём интересном, что видели вокруг, и собственно "рыбная". И это было здорово! На Рыбную деревню я посмотрела другими глазами после его рассказа про историю здешних мест, а на кораблике проплыли по реке Преголя - тоже было любопытно послушать и посмотреть "изнутри" на порт, корабли, Музей Мирового океана. Павел сфотографировал нас группой (а затем прислал фото по электронной почте - за что я особенно благодарна ему). Затем приехали на Рыбкомбинат "За Родину!". К сожалению, было воскресенье, и цеха были закрыты. Но в магазине при комбинате мы могли прикупить всякие рыбные вкусности. А затем - в отличный пивной ресторан, где не просто попробовали, а наелись строганиной (причем Павел мастерски нам продемонстрировал, как её употреблять правильно) и "копчёными шпротами" из корюшки под очень вкусное пиво. Проведённым временем осталась довольна.
6 мая 2019
Экскурсовод была Алла, энергичная женщина, владеет материалом. Всё рассказала, все позазала и накормила. Строган на и корюшка превосходная
18 февраля 2019
Необычная, вкусная, познавательня экскурсия, - осталось ощущение, что побывали в гостях у друзей или у родственников. Узнали многое, что не найти на просторах интернета, - места и факты, которые может посоветовать только знающий, местный, - а еще и влюбленный в свою работу, а также в свой город. Спасибо!!!
5 декабря 2018
Прелестно проведённое время! Располагающий к себе экскурсовод, ненавязчивое общение, интересный материал экскурсии и, конечно же, наивкуснейшая строганина (слюньки текут, как только вспоминаешь)
Ещё 15 отзывов

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