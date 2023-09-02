В Татарстане есть место, где мирно уживаются друг с другом лебеди и гуси, индюки и фазаны, кролики и лошади, а также экзотические страусы. В поездке на фермерскую усадьбу вы познакомитесь с её обитателями и узнаете много интересных фактов. Научитесь готовить омлет из страусиного яйца, доить козу и шить национальные тюбетейки.

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Описание

Что вас ожидает

В природе страусы живут лишь в нескольких районах земного шара. Но познакомиться с ними можно, не уезжая на край света. Наша семейная ферма находится недалеко от Казани, в живописной деревенской местности. Свежий воздух, деревенские продукты, знакомство с домашними животными и крестьянским трудом — заряд бодрости и хорошего настроения обеспечен!

Программа поездки

10:55 — сбор гостей (село Ямашурма, 45 км от Казани)

11:00 — экскурсия по ферме

Вас встретят сотрудники, которые с удовольствием расскажут о жизни по соседству с таким многочисленным «зоопарком». Вы узнаете, какие продукты производятся на ферме и как её владельцам удается содержать экзотических страусов в условиях нашего климата.

11:30 — знакомство с животными

Главные звёзды фермы — чёрные африканские страусы и австралийские эму. Вы узнаете историю страусоводства, правила разведения животных и птиц. И познакомитесь с другими четвероногими и пернатыми обитателями.

12:00 — мастер-класс по дойке козы или коровы

Вы узнаете все тонкости этого процесса, научитесь правильно фиксировать животных, а также выучите волшебные слова, помогающие наладить доверительный контакт.

12:30 — приготовление омлета

Вы приготовите омлет из настоящего страусиного яйца и научитесь правильно подавать это экзотическое блюдо.

13:00 — фермерский обед

Устроим перерыв для отдыха и горячего сытного обеда из натуральных продуктов.

14:00 — мастер-класс по изготовлению тюбетейки

Вы научитесь формировать головной убор, создавать его каркас и расшивать национальными узорами. Получившийся шедевр вы сможете забрать с собой.

15:00 — свободное время

Перед отъездом вы успеете ещё раз пройтись по ухоженной территории фермы, навестить животных и устроить фотосессию.

Организационные детали

Добраться до села Ямашурма удобнее всего на личном транспорте, такси (от 800 руб.) или поезде (от станции Казань Пассажирская до платформы Куркачи, далее 10 мин. на такси).

Что входит в стоимость

Экскурсия по ферме

Мастер-класс по изготовлению тюбетейки

Дойка козы

Приготовление омлета

Оплачивается отдельно (по желанию)