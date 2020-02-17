28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск: путешествие во времени

Сказочный град Свияжск на Круглой горе — настоящий музей под открытым небом, который перенесет вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде:

белоснежный ансамбль действующего Успенского монастыря 16 — 18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско;

16 — 18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско; церковь Живоначальной Троицы — единственную дошедшую до нас деревянную постройку времён Ивана Грозного — и церковь во имя Сергия Радонежского , покровителя Свияжска;

— единственную дошедшую до нас деревянную постройку времён Ивана Грозного — и церковь во имя , покровителя Свияжска; великолепный неовизантийский пятиглавый собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» ;

; нарядную Рождественскую площадь, Конный двор и историческую реконструкцию «Ленивый торжок», где можно познакомиться с местными умельцами-ремесленниками и купить интересные сувениры.

А после вы подниметесь на смотровую площадку Рождественской площади, чтобы полюбоваться замечательным видом на Свияжский залив, ярко-голубые купола храмового комплекса Макарьевской пустыни и церковь Константина и Елены.

Знакомство с Храмом всех религий

Главные мечети и соборы Казани возведены еще в эпоху Средневековья, но храм, с которым вам предстоит познакомиться на экскурсии, построен всего 20 лет назад. За это время Храм всех религий успел стать одним из самых необычных туристических мест Казани благодаря красочной, причудливой архитектуре и уникальной концепции. В её основе — идея, что все религии мира — едины, все они созданы для того, чтобы вести людей к миру и свету. Вы удивитесь, как смело в одном строении сочетаются, казалось бы, несочетаемые элементы, характерные для 16 религий (в том числе и исчезнувших).