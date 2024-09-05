2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеКостюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30
Сегодня в 13:15
Завтра в 11:00
750₽ за человека
скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Завтра в 15:00
9 сен в 09:00
от 47003 760₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
27002 430₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
1.5 часа
Квест
до 18 чел.
Квест в Коломне: Погружение в прошлое
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 40003 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
40003 600₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Бобренев монастырь близ Коломны
Посетите древнейшую обитель Коломны - Бобренев монастырь. Узнайте о чудесах, прикоснитесь к святыням и ощутите благодатную силу этого места
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
23002 070₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
12 сен в 09:00
15 сен в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 20:30
Завтра в 16:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 сентября 2024Приехали с подругой в Коломну одним днем. Благодаря Виктории удалость полностью погрузиться в атмосферу города и узнать его историю.
- ТТатьяна5 сентября 2024Т. к. накануне мы были на другой экскурсии, Виктория была вынуждена поменять маршрут и тему. И это было прекрасно. Мы посмотрели храмы на территории кремля. Услышали историю их возникновения. Узнали историю создания водопровода, и многое другое. Очень интересно Спасибо огромное.
- ТТатьяна4 сентября 2024Прекрасная Маргарита стала нашим первооткрывателем просто волшебного города. Нас бало четыре человека, из разных городов и всё впервые приехали в
- ЕЕвгений4 сентября 2024Замечательная экскурсия, очень приятный экскурсовод! Анна жизнерадостный человек, интересный собеседник, время проведённое на экскурсии пролетело на одном дыхании. Спасибо большое!!!
- ООлеся3 сентября 2024Ездили в Коломну пеивый раз с мужем и пятью детьми. Экскурсия очень понравилась. Интересно было и четырехлетней дочке и шестнадцатилетнему сыну. Очень интересно и весело провели время. Огромное спасибо Инне, умеет общаться с детьми всех возрастов)
- ЕЕкатерина3 сентября 2024Все прошло очень классно, интересно и познавательно! Открыла для себя Коломну совсем с другой стороны! Вернусь еще! Спасибо, Маргарита🙏
- ЕЕлена3 сентября 2024Рекомендуем экскурсию с Маргаритой. Живо, весело и интересно)
- ССтас3 сентября 2024Все очень понравилось!
- ЕЕкатерина3 сентября 2024Виктория - экскурсовод в самое сердечко. Тактичная, интересная, с ней очень комфортно находиться. А самое главное - Виктория влюблена в Коломну сама, потому и рассказ о городе такой душевный, с множеством интересных деталей! Рекомендую!
- ЕЕвгения1 сентября 2024Потрясающий экскурсовод с интересной подачей. Очень много разнообразно информации о городе. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «На Рождество»
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