Т Татьяна

Т. к. накануне мы были на другой экскурсии, Виктория была вынуждена поменять маршрут и тему. И это было прекрасно. Мы посмотрели храмы на территории кремля. Услышали историю их возникновения. Узнали историю создания водопровода, и многое другое. Очень интересно Спасибо огромное.