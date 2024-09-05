На Рождество – экскурсии в Коломне

Найдено 9 экскурсий в категории «На Рождество» в Коломне, цены от 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Самое интересное в Коломне за 2 часа
Пешая
188 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В тренде
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:30
Сегодня в 13:15
Завтра в 11:00
750 за человека
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Пешая
скидка
20%
81 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Завтра в 15:00
9 сен в 09:00
от 47003 760 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
Пешая
скидка
10%
322 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
27002 430 за всё до 8 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Пешая
скидка
15%
68 отзывов
1.5 часа
Квест
до 18 чел.
Квест в Коломне: Погружение в прошлое
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 40003 400 за всё до 5 чел.
Коломна со всех сторон
Пешая
скидка
10%
184 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
40003 600 за всё до 10 чел.
Чудотворный Бобренев монастырь
Пешая
28 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Бобренев монастырь близ Коломны
Посетите древнейшую обитель Коломны - Бобренев монастырь. Узнайте о чудесах, прикоснитесь к святыням и ощутите благодатную силу этого места
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1 600 за всё до 7 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Пешая
скидка
10%
401 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
23002 070 за всё до 10 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Пешая
48 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
12 сен в 09:00
15 сен в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
Пешая
43 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Сегодня в 20:30
Завтра в 16:00
2 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 сентября 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Приехали с подругой в Коломну одним днем. Благодаря Виктории удалость полностью погрузиться в атмосферу города и узнать его историю.
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Т. к. накануне мы были на другой экскурсии, Виктория была вынуждена поменять маршрут и тему. И это было прекрасно. Мы посмотрели храмы на территории кремля. Услышали историю их возникновения. Узнали историю создания водопровода, и многое другое. Очень интересно Спасибо огромное.
    Т. к. накануне мы были на другой экскурсии, Виктория была вынуждена поменять маршрут и тему. ИТ. к. накануне мы были на другой экскурсии, Виктория была вынуждена поменять маршрут и тему. ИТ. к. накануне мы были на другой экскурсии, Виктория была вынуждена поменять маршрут и тему. И
  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2024
    Самое интересное в Коломне за 2 часа
    Прекрасная Маргарита стала нашим первооткрывателем просто волшебного города. Нас бало четыре человека, из разных городов и всё впервые приехали в
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    Коломну. Сами мы бы точно не попали и не увидели столько потаённых уголков старой части города, куда нас водила Маргарита. Терпеливо отвечала на наши вопросы, подсказывала в какие ещё музеи можно зайти самостоятельно. Благодаря Маргарите, я лично восхищена Коломной, узнала много истории города, наснимала много восхитительных фотографий. Маргарите высшие рекомендации.

  • Е
    Евгений
    4 сентября 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Замечательная экскурсия, очень приятный экскурсовод! Анна жизнерадостный человек, интересный собеседник, время проведённое на экскурсии пролетело на одном дыхании. Спасибо большое!!!
  • О
    Олеся
    3 сентября 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Ездили в Коломну пеивый раз с мужем и пятью детьми. Экскурсия очень понравилась. Интересно было и четырехлетней дочке и шестнадцатилетнему сыну. Очень интересно и весело провели время. Огромное спасибо Инне, умеет общаться с детьми всех возрастов)
    Ездили в Коломну пеивый раз с мужем и пятью детьми. Экскурсия очень понравилась. Интересно было иЕздили в Коломну пеивый раз с мужем и пятью детьми. Экскурсия очень понравилась. Интересно было и
  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2024
    Коломна со всех сторон
    Все прошло очень классно, интересно и познавательно! Открыла для себя Коломну совсем с другой стороны! Вернусь еще! Спасибо, Маргарита🙏
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Самое интересное в Коломне за 2 часа
    Рекомендуем экскурсию с Маргаритой. Живо, весело и интересно)
  • С
    Стас
    3 сентября 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Все очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Виктория - экскурсовод в самое сердечко. Тактичная, интересная, с ней очень комфортно находиться. А самое главное - Виктория влюблена в Коломну сама, потому и рассказ о городе такой душевный, с множеством интересных деталей! Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    1 сентября 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Потрясающий экскурсовод с интересной подачей. Очень много разнообразно информации о городе. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «На Рождество»

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  4. Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
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Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Музей пастилы
  8. Успенский Собор
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Церковь Николы на Посаде
Сколько стоит экскурсия по Коломне в сентябре 2024
Сейчас в Коломне в категории "На Рождество" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 750 до 3 760 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1363 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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