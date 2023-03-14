Краснодар — город, где под жарким южным солнцем вас ждут не менее яркие впечатления. Готовы в этом убедиться? Начнём с обзорной экскурсии по центральным улицам, уютным и самобытным. А затем — винный тур среди живописных гор, в котором вы исследуете терруар «Долина реки Афипс», познакомитесь с винами Кавказа и местной гастрономией.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Теплота и радушие

Уютный город с богатой историей и примечательной застройкой. Место, где берут начало кубанские земли и процветают традиции виноделия. Всё это — Краснодар. Маршрут экскурсии позволит изучить город со всех сторон: через архитектуру, природу, местные промыслы и повседневную жизнь.

Пешком по южному городу

Прогулка начнётся на одной из центральных улиц, в зависимости от того, где вы проживаете. Примерный маршрут — от улицы Красной до городского сада и музея им. Коваленко. По дороге нам встретятся и старые купеческие дома, и современные здания, поражающие своим дизайном и масштабом. Мы увидим исторический центр зарождения Екатеринодара. Вспомним о блистательном веке Екатерины Великой и отыщем его наследие. Рассмотрим величественные монументы, всенародно любимые скульптуры и трогательные фигурки влюблённых собачек.

К виноградникам в горах

Для посещения винодельни «Собер-Баш» (актуально с марта по октябрь) вам нужно будет отправиться к одной из вершин Главного Кавказского хребта. Дорога непростая, проедет не каждый автомобиль. Мы закажем для вас полноприводную машину, которая доставит вас на винодельню, а затем обратно. И никаких сложностей с дегустацией!

На винодельне местный гид познакомит вас с одним из немногих российских высокогорных терруаров. Вы узнаете о нюансах виноградарства в местных условиях, сложных и непредсказуемых. Увидите виноградники, где выращивают и автохтонные, и европейские сорта. Попробуете лимитированные вина с лёгкими закусками: фермерскими сырами, нарезкой из вяленого мяса и гриссини.

Организационные детали

Период проведения экскурсии — с марта по октябрь

Перед бронированием напишите нам, чтобы уточнить, в каком формате пройдет знакомство с винодельней — групповом или индивидуальном (зависит от расписания работы в выбранный день)

С собой необходимо взять головные уборы, питьевую воду, летом — средства от насекомых (винодельня окружена лесом)

Дополнительные расходы