Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах

Посетить лучшие места столицы казачьего края и центр классического виноделия

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Краснодар — город, где под жарким южным солнцем вас ждут не менее яркие впечатления. Готовы в этом убедиться? Начнём с обзорной экскурсии по центральным улицам, уютным и самобытным.

А затем — винный тур среди живописных гор, в котором вы исследуете терруар «Долина реки Афипс», познакомитесь с винами Кавказа и местной гастрономией.
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
Для лёгких на подъём: прогулка по Краснодару и винная дегустация в горах
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Описание

Что вас ожидает

Теплота и радушие

Уютный город с богатой историей и примечательной застройкой. Место, где берут начало кубанские земли и процветают традиции виноделия. Всё это — Краснодар. Маршрут экскурсии позволит изучить город со всех сторон: через архитектуру, природу, местные промыслы и повседневную жизнь.

Пешком по южному городу

Прогулка начнётся на одной из центральных улиц, в зависимости от того, где вы проживаете. Примерный маршрут — от улицы Красной до городского сада и музея им. Коваленко. По дороге нам встретятся и старые купеческие дома, и современные здания, поражающие своим дизайном и масштабом. Мы увидим исторический центр зарождения Екатеринодара. Вспомним о блистательном веке Екатерины Великой и отыщем его наследие. Рассмотрим величественные монументы, всенародно любимые скульптуры и трогательные фигурки влюблённых собачек.

К виноградникам в горах

Для посещения винодельни «Собер-Баш» (актуально с марта по октябрь) вам нужно будет отправиться к одной из вершин Главного Кавказского хребта. Дорога непростая, проедет не каждый автомобиль. Мы закажем для вас полноприводную машину, которая доставит вас на винодельню, а затем обратно. И никаких сложностей с дегустацией!

На винодельне местный гид познакомит вас с одним из немногих российских высокогорных терруаров. Вы узнаете о нюансах виноградарства в местных условиях, сложных и непредсказуемых. Увидите виноградники, где выращивают и автохтонные, и европейские сорта. Попробуете лимитированные вина с лёгкими закусками: фермерскими сырами, нарезкой из вяленого мяса и гриссини.

Организационные детали

  • Период проведения экскурсии — с марта по октябрь
  • Перед бронированием напишите нам, чтобы уточнить, в каком формате пройдет знакомство с винодельней — групповом или индивидуальном (зависит от расписания работы в выбранный день)
  • С собой необходимо взять головные уборы, питьевую воду, летом — средства от насекомых (винодельня окружена лесом)

Дополнительные расходы

  • Аренда полноприводного автомобиля — 4000 руб. (по маршруту Краснодар — Собер-Баш — Краснодар)
  • Экскурсия на винодельне — от 1600 руб. с человека (зависит от выбранного дегустационного сета)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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