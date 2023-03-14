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Описание
Что вас ожидает
Теплота и радушие
Уютный город с богатой историей и примечательной застройкой. Место, где берут начало кубанские земли и процветают традиции виноделия. Всё это — Краснодар. Маршрут экскурсии позволит изучить город со всех сторон: через архитектуру, природу, местные промыслы и повседневную жизнь.
Пешком по южному городу
Прогулка начнётся на одной из центральных улиц, в зависимости от того, где вы проживаете. Примерный маршрут — от улицы Красной до городского сада и музея им. Коваленко. По дороге нам встретятся и старые купеческие дома, и современные здания, поражающие своим дизайном и масштабом. Мы увидим исторический центр зарождения Екатеринодара. Вспомним о блистательном веке Екатерины Великой и отыщем его наследие. Рассмотрим величественные монументы, всенародно любимые скульптуры и трогательные фигурки влюблённых собачек.
К виноградникам в горах
Для посещения винодельни «Собер-Баш» (актуально с марта по октябрь) вам нужно будет отправиться к одной из вершин Главного Кавказского хребта. Дорога непростая, проедет не каждый автомобиль. Мы закажем для вас полноприводную машину, которая доставит вас на винодельню, а затем обратно. И никаких сложностей с дегустацией!
На винодельне местный гид познакомит вас с одним из немногих российских высокогорных терруаров. Вы узнаете о нюансах виноградарства в местных условиях, сложных и непредсказуемых. Увидите виноградники, где выращивают и автохтонные, и европейские сорта. Попробуете лимитированные вина с лёгкими закусками: фермерскими сырами, нарезкой из вяленого мяса и гриссини.
Организационные детали
Период проведения экскурсии — с марта по октябрь
Перед бронированием напишите нам, чтобы уточнить, в каком формате пройдет знакомство с винодельней — групповом или индивидуальном (зависит от расписания работы в выбранный день)
С собой необходимо взять головные уборы, питьевую воду, летом — средства от насекомых (винодельня окружена лесом)
Дополнительные расходы
Аренда полноприводного автомобиля — 4000 руб. (по маршруту Краснодар — Собер-Баш — Краснодар)
Экскурсия на винодельне — от 1600 руб. с человека (зависит от выбранного дегустационного сета)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Краснодаре
Провела 1707 экскурсий для 3313 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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