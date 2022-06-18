Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Вас ждет 5 увлекательных радиальных маршрута в сопровождении опытных инструкторов. Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре, ведь Вы будете проживать в комфортных и современных номерах гостевого дома, а весь день проводить в компании прекрасных лошадей, знакомясь с чарующей природой Адыгеи.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях

Проедем по хребту по самым красивым панорамным смотровым и выйдем к скале Чёртов палец

Увидим старые Черкесские сады, пройдем ущелье поверху и спустимся в самый низ к ручью Мишоко, прогуляемся верхом по дубовой роще

Программа тура по дням

1 день Первый конный маршрут по Адыгее

09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале – трансфер в гостевой дом. 11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом. 13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура. 14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. 15:00 Отправляемся на ранчо Ковбой. Пожалуй, самый важный момент перед началом тура — это подбор лошади, ведь они совсем как люди, различаются характером, темпераментом и нравом. В наших конюшнях более 30 лошадей и вместе с инструктором Вы выберете себе верного спутника и помощника на все время тура. После этого пройдете инструктаж, ознакомитесь с техникой безопасности, поближе познакомитесь с лошадью и конечно же пройдете свой первый конный маршрут по Адыгее. 16:00 Выезд на маршрут. Сегодня мы сходим на маршрут под названием «Ущелье Мишоко и Дубовая роща». На маршруте увидим старые Черкесские сады, пройдем ущелье поверху и спустимся в самый низ к ручью Мишоко и прогуляемся верхом по дубовой роще! Продолжительность маршрута всего 1,5 часа – сегодня разминочный день, нужно оставить силы на следующие дни! 18:30 Ужин в гостевом доме.

2 день Скала желаний и Хаджохский водопад

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 09:30 Выезд на конную базу. 10:00 Выход на маршрут Скала желаний и Хаджохский водопад – в седле 5 часов. Проедем через Черкесские сады, лес и ручей, возле водопада Хаджохский привал на 30 минут. Водопад необычайно живописен, его «цирковая» чаша наполнена прохладой. По жаркой погоде и при желании можно освежиться в водопаде – вода там чистая, но прохладная. Далее выдвигаемся к Скале желаний и Черепахе. 14:00 Привал на обед прямо на скале. Ежедневно наши повара будут собирать вам сытные и вкусные ланч-боксы, чтобы пополнять силы во время насыщенных конных маршрутов. Обедаем с шикарным видом на ущелье и горы! После обеда не спеша возвращаемся на ранчо. 16:30 Возвращение в гостевой дом. В этот день у вас есть свободное время и его можно потратить с пользой – сплавиться по Белой, самостоятельно сходить в Хаджохскую теснину или поехать на термальные источники. 19:00 Ужин в гостевом доме.

3 день Гроты и Чёртов палец

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 09:30 Выезд на конную базу. 10:00 Выход на маршрут Гроты и Чёртов палец. Через ущелье Мишоко, Черкесские сады и ручей проедем к хребту Уна-Коз. Это самый красивый и длинный хребет на Кавказе! Его протяжённость более 100 км! Проедем по хребту по самым красивым панорамным смотровым! Сам маршрут рассчитан на 7 часов и это того стоит! Маршрут по праву считается одним из самых ярких и запоминающихся, так что не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима. 14:00 К этому времени мы уже должны будем добраться до Гротов и сделать небольшой привал. Немного отдохнув, выходим к скале Чёртов палец. Это самая красивая точка на хребте Уна-Коз. Отдыхаем, любуемся видами и обедаем с потрясающим видом на Нагорье Лаго-Наки, горы Большой и Малый Тхач, Оштен, Тыбгу, Джугу, Чугуш, Джемарук, Асбестную и Уруштен! Обед с видом на горные цепи – что может быть лучше… Пополнив силы, можем смело выдвигаться на базу, Вас вновь ждет интересный маршрут до ранчо. 18:00 Возвращение в гостевой дом. 18:30 Ужин в гостевом доме

4 день Гора Батарейная, геотермальный источник

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 09:30 Выезд на конную базу. 10:00 Выход на маршрут к горе Батарейной. В этот день проедем через Старый заброшенный Турецкий базар. Когда-то здесь можно было купить и продать практически всё (древесину, специи, ткани), но самое главное, чем славился этот базар – на нем можно было купить или продать людей! Купить жену, продать раба, поменять жену на коня или коня на жену. Через горы все это отправляли к Чёрному морю, затем в Турцию, отсюда и название – «Турецкий базар». Мы так делать не будем и пойдём дальше, к вершине. С горы открывается классный вид на долину, посёлок Каменномостский и реку Белую. Свое название гора получила из-за батареи пушек, что обороняли столицу Черкесского военачальника Мухаммеда Амина – Хаджох (он же Каменномостский). Здесь же остались остатки крепости! Немного отдохнув, спускаемся к базе, после стольких дней верхом нужно немного отдохнуть и расслабиться. 14:20 Обед в гостевом доме. 15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях. 19:00 Ужин в гостевом доме.

5 день Смотровая Азиш-Тау и ресторан национальной кухни Даур

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 09:30 Выезд на конную базу. 10:00 Наш самый продолжительный маршрут – Смотровая Азиш-Тау и ресторан национальной кухни Даур, в седле 7-8 часов. Практически весь маршрут проходит по лесу. Это очень спасает в жаркий день! Приехав на хребет Азиш-Тау, что в переводе означает "путеводный" или "горная тропа" мы отпускаем лошадей лакомиться альпийской травкой, а сами заходим в Даур – блюда настоящей адыгской кухни пока не так известны широкой публике, но по праву займут свое место в вашем списке любимых яств. Здесь готовят просто вкуснейшие хычины, халюжи, сыр, шашлык, кояж, щипс, лилибж, пастэ, нэкуль, курамбий, калмыцкий и травяной чай! 16:00 Наше путешествие по горной Адыгее заканчивается, седлаем коней и не спеша возвращаемся на базу. 18:30 Ужин в гостевом доме.

6 день Возвращение домой