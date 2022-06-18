Верхом по Адыгее - радиальные маршруты

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Вас ждет 5 увлекательных радиальных маршрута

5
3 отзыва
Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Вас ждет 5 увлекательных радиальных маршрута в сопровождении опытных инструкторов.

Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре, ведь Вы будете проживать в комфортных и современных номерах гостевого дома, а весь день проводить в компании прекрасных лошадей, знакомясь с чарующей природой Адыгеи.
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты
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Что вас ожидает 🤩

Живописное Ущелье Мишоко
Живописное Ущелье Мишоко
Увидим старые Черкесские сады, пройдем ущелье поверху и спустимся в самый низ к ручью Мишоко, прогуляемся верхом по дубовой роще
Запоминающаяся прогулка по хребту Уна-Коз
Запоминающаяся прогулка по хребту Уна-Коз
Проедем по хребту по самым красивым панорамным смотровым и выйдем к скале Чёртов палец
Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях

Программа тура по дням

1 день
Первый конный маршрут по Адыгее

09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:00 Отправляемся на ранчо Ковбой.

Пожалуй, самый важный момент перед началом тура — это подбор лошади, ведь они совсем как люди, различаются характером, темпераментом и нравом.

В наших конюшнях более 30 лошадей и вместе с инструктором Вы выберете себе верного спутника и помощника на все время тура.

После этого пройдете инструктаж, ознакомитесь с техникой безопасности, поближе познакомитесь с лошадью и конечно же пройдете свой первый конный маршрут по Адыгее.

16:00 Выезд на маршрут.

Сегодня мы сходим на маршрут под названием «Ущелье Мишоко и Дубовая роща».

На маршруте увидим старые Черкесские сады, пройдем ущелье поверху и спустимся в самый низ к ручью Мишоко и прогуляемся верхом по дубовой роще!

Продолжительность маршрута всего 1,5 часа – сегодня разминочный день, нужно оставить силы на следующие дни!

18:30 Ужин в гостевом доме.

2 день
Скала желаний и Хаджохский водопад

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Выход на маршрут Скала желаний и Хаджохский водопад – в седле 5 часов.

Проедем через Черкесские сады, лес и ручей, возле водопада Хаджохский привал на 30 минут.

Водопад необычайно живописен, его «цирковая» чаша наполнена прохладой.

По жаркой погоде и при желании можно освежиться в водопаде – вода там чистая, но прохладная.

Далее выдвигаемся к Скале желаний и Черепахе.

14:00 Привал на обед прямо на скале.

Ежедневно наши повара будут собирать вам сытные и вкусные ланч-боксы, чтобы пополнять силы во время насыщенных конных маршрутов.

Обедаем с шикарным видом на ущелье и горы!

После обеда не спеша возвращаемся на ранчо.

16:30 Возвращение в гостевой дом.

В этот день у вас есть свободное время и его можно потратить с пользой – сплавиться по Белой, самостоятельно сходить в Хаджохскую теснину или поехать на термальные источники.

19:00 Ужин в гостевом доме.

3 день
Гроты и Чёртов палец

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Выход на маршрут Гроты и Чёртов палец.

Через ущелье Мишоко, Черкесские сады и ручей проедем к хребту Уна-Коз.

Это самый красивый и длинный хребет на Кавказе!

Его протяжённость более 100 км!

Проедем по хребту по самым красивым панорамным смотровым!

Сам маршрут рассчитан на 7 часов и это того стоит!

Маршрут по праву считается одним из самых ярких и запоминающихся, так что не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

14:00 К этому времени мы уже должны будем добраться до Гротов и сделать небольшой привал.

Немного отдохнув, выходим к скале Чёртов палец.

Это самая красивая точка на хребте Уна-Коз.

Отдыхаем, любуемся видами и обедаем с потрясающим видом на Нагорье Лаго-Наки, горы Большой и Малый Тхач, Оштен, Тыбгу, Джугу, Чугуш, Джемарук, Асбестную и Уруштен!

Обед с видом на горные цепи – что может быть лучше…

Пополнив силы, можем смело выдвигаться на базу, Вас вновь ждет интересный маршрут до ранчо.

18:00 Возвращение в гостевой дом.

18:30 Ужин в гостевом доме

4 день
Гора Батарейная, геотермальный источник

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Выход на маршрут к горе Батарейной.

В этот день проедем через Старый заброшенный Турецкий базар.

Когда-то здесь можно было купить и продать практически всё (древесину, специи, ткани), но самое главное, чем славился этот базар – на нем можно было купить или продать людей!

Купить жену, продать раба, поменять жену на коня или коня на жену.

Через горы все это отправляли к Чёрному морю, затем в Турцию, отсюда и название – «Турецкий базар».

Мы так делать не будем и пойдём дальше, к вершине.

С горы открывается классный вид на долину, посёлок Каменномостский и реку Белую.

Свое название гора получила из-за батареи пушек, что обороняли столицу Черкесского военачальника Мухаммеда Амина – Хаджох (он же Каменномостский).

Здесь же остались остатки крепости!

Немного отдохнув, спускаемся к базе, после стольких дней верхом нужно немного отдохнуть и расслабиться.

14:20 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:00 Ужин в гостевом доме.

5 день
Смотровая Азиш-Тау и ресторан национальной кухни Даур

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Наш самый продолжительный маршрут – Смотровая Азиш-Тау и ресторан национальной кухни Даур, в седле 7-8 часов.

Практически весь маршрут проходит по лесу.

Это очень спасает в жаркий день!

Приехав на хребет Азиш-Тау, что в переводе означает "путеводный" или "горная тропа" мы отпускаем лошадей лакомиться альпийской травкой, а сами заходим в Даур – блюда настоящей адыгской кухни пока не так известны широкой публике, но по праву займут свое место в вашем списке любимых яств.

Здесь готовят просто вкуснейшие хычины, халюжи, сыр, шашлык, кояж, щипс, лилибж, пастэ, нэкуль, курамбий, калмыцкий и травяной чай!

16:00 Наше путешествие по горной Адыгее заканчивается, седлаем коней и не спеша возвращаемся на базу.

18:30 Ужин в гостевом доме.

6 день
Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.: 

Гостевой дом20.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)
Рябиновые бусы
Двухместный номер комфорт45 300
Трехместный номер комфорт45 300
Четырехместный однокомнатный номер комфорт45 300
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином45 300
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт45 300
Четырехместный двухкомнатный номер люкс45 300
Двухместный номер стандарт-мини45 300
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)40 200
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11 000
Парк Хаджох
Двухместный номер стандарт45 300
Двухместный номер улучшенный46 300
Двухместный номер комфорт47 800
Трехместный номер студия45 300
Четырехместный семейный номер43 800
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)40 200
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)47 800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный14 000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт16 000
Горная Лаванда
Двухместный номер стандарт42 500
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)38 700
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
Отдых у реки
Двухместный номер стандарт42 500
Двухместный номер стандарт (мини)42 500
Трехместный номер стандарт42 500
Четырехместный номер стандарт42 500
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)38 700
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
На Аминовской
Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)39 400
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6000
Барская Усадьба
Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями43 800
Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью45 700
Трехместный номер студия43 800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере12 000

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории  этого гостевого дома.

Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.

В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.

В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
  • Аренда лошади и амуниции на все маршруты тура
  • Проживание в гостевых домах Рябиновые Бусы, Парк Хаджох, Отдых у реки, Горная Лаванда или На Аминовской в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар –Каменномостский –Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Обед в ресторане адыгейской кухни Даур по меню в 5-й день тура. ВАЖНО! В этот день, как и в другие дни повара гостевого дома собирают для туристов ланч-бокс на обед – кто не хочет кушать в кафе, можно просто заказать травяной чай и покушать наш обед
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
  • Термальные источники (3 часа): в выходные дни: взрослый – 600 руб. детский 5-12 лет – 300 руб. будние дни: взрослый – 550 руб. детский 5-12 лет – 250 руб. в праздничные дни: взрослый – 1 000 руб. детский 5-12 лет – 500 руб.
  • В выходные дни: взрослый – 600 руб. детский 5-12 лет – 300 руб.
  • Взрослый – 600 руб.
  • Детский 5-12 лет – 300 руб.
  • Будние дни: взрослый – 550 руб. детский 5-12 лет – 250 руб.
  • Взрослый – 550 руб.
  • Детский 5-12 лет – 250 руб.
  • В праздничные дни: взрослый – 1 000 руб. детский 5-12 лет – 500 руб.
  • Взрослый – 1 000 руб.
  • Детский 5-12 лет – 500 руб.
  • Рафтинг (по желанию) – 1 500 руб.
  • Экстрим-парк (по желанию) – 1 500 – 2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);

- Страховой медицинский полис;

- Медицинские препараты для собственных нужд;

- Головной убор по сезону;

- Солнцезащитные очки;

- Фото или видеоаппаратура;

- Небольшой рюкзак;

- Туристический коврик для сидения (можно купить на месте);

- Удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;

- Одежда по сезону;

- Непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;

- Дождевик (можно купить на месте);

- Плавки / купальник;

- Средства личной гигиены;

- Наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов за вход на экскурсионные объекты и за активности.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.

В Краснодаре две точки сбора для туристов – ж/д вокзал и аэропорт. Отъезд от ж/д вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00. Обратный трансфер из гостевого дома не позднее 10:00;

Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.

Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.

Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.

Какие скидки есть в туре?

Для детей от 7 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Для детей от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).

Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.

Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.

Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.

ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.

Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
18 июня 2022
Хочу выразить благодарность за прекрасный отпуск. Мы с подругой планировали наше путешествие в пределах России в виде конного похода. Выбрали Адыгею. Организаторы прекрасны. Нам понравился отель, питание. Практически индивидуальный подход, было такое чувство, что это наш частный тур. Спасибо Анне, была всегда на связи.
В
30 мая 2022
Добрый день.
Выражаю благодарность команде Большой страны.
Была в конном туре по Адыгее. Всё было прекрасно (только мало🤗). Получилось очень насыщенное путешествие, так как к верховым прогулкам успела добавить и экстрим парк, и рафтинг, и покупаться в источниках.
Отдельно хочу отметить питание в Рябиновых бусах - просто и очень вкусно.
Спасибо Ранчо Ковбой - Марине, Яне и Диме за прекрасные впечатления
В
28 мая 2022
Прекрасный тур (маловато только) по Адыгее в сопровождении замечательных инструкторов.
На ранчо Ковбой нас радушно приняла Марина, передала в заботливые руки Яны в первый день и в надежные Дмитрия в последующие.
Отдельно огромное спасибо поварам Рябиновых бус. Вкусно и как в детстве. Кормили до отвала.
Учитывая, что после конных прогулок было время, успели и в экстрим-парк съездить, и на рафте сплавиться, и что термальных источниках искупаться.
Получился короткий, но очень насыщенный отдых.
Спасибо.
Отдельный привет Егерю😘

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