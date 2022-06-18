09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале – трансфер в гостевой дом.
11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:00 Отправляемся на ранчо Ковбой.
Пожалуй, самый важный момент перед началом тура — это подбор лошади, ведь они совсем как люди, различаются характером, темпераментом и нравом.
В наших конюшнях более 30 лошадей и вместе с инструктором Вы выберете себе верного спутника и помощника на все время тура.
После этого пройдете инструктаж, ознакомитесь с техникой безопасности, поближе познакомитесь с лошадью и конечно же пройдете свой первый конный маршрут по Адыгее.
16:00 Выезд на маршрут.
Сегодня мы сходим на маршрут под названием «Ущелье Мишоко и Дубовая роща».
На маршруте увидим старые Черкесские сады, пройдем ущелье поверху и спустимся в самый низ к ручью Мишоко и прогуляемся верхом по дубовой роще!
Продолжительность маршрута всего 1,5 часа – сегодня разминочный день, нужно оставить силы на следующие дни!
18:30 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
10:00 Выход на маршрут Скала желаний и Хаджохский водопад – в седле 5 часов.
Проедем через Черкесские сады, лес и ручей, возле водопада Хаджохский привал на 30 минут.
Водопад необычайно живописен, его «цирковая» чаша наполнена прохладой.
По жаркой погоде и при желании можно освежиться в водопаде – вода там чистая, но прохладная.
Далее выдвигаемся к Скале желаний и Черепахе.
14:00 Привал на обед прямо на скале.
Ежедневно наши повара будут собирать вам сытные и вкусные ланч-боксы, чтобы пополнять силы во время насыщенных конных маршрутов.
Обедаем с шикарным видом на ущелье и горы!
После обеда не спеша возвращаемся на ранчо.
16:30 Возвращение в гостевой дом.
В этот день у вас есть свободное время и его можно потратить с пользой – сплавиться по Белой, самостоятельно сходить в Хаджохскую теснину или поехать на термальные источники.
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
10:00 Выход на маршрут Гроты и Чёртов палец.
Через ущелье Мишоко, Черкесские сады и ручей проедем к хребту Уна-Коз.
Это самый красивый и длинный хребет на Кавказе!
Его протяжённость более 100 км!
Проедем по хребту по самым красивым панорамным смотровым!
Сам маршрут рассчитан на 7 часов и это того стоит!
Маршрут по праву считается одним из самых ярких и запоминающихся, так что не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
14:00 К этому времени мы уже должны будем добраться до Гротов и сделать небольшой привал.
Немного отдохнув, выходим к скале Чёртов палец.
Это самая красивая точка на хребте Уна-Коз.
Отдыхаем, любуемся видами и обедаем с потрясающим видом на Нагорье Лаго-Наки, горы Большой и Малый Тхач, Оштен, Тыбгу, Джугу, Чугуш, Джемарук, Асбестную и Уруштен!
Обед с видом на горные цепи – что может быть лучше…
Пополнив силы, можем смело выдвигаться на базу, Вас вновь ждет интересный маршрут до ранчо.
18:00 Возвращение в гостевой дом.
18:30 Ужин в гостевом доме
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
10:00 Выход на маршрут к горе Батарейной.
В этот день проедем через Старый заброшенный Турецкий базар.
Когда-то здесь можно было купить и продать практически всё (древесину, специи, ткани), но самое главное, чем славился этот базар – на нем можно было купить или продать людей!
Купить жену, продать раба, поменять жену на коня или коня на жену.
Через горы все это отправляли к Чёрному морю, затем в Турцию, отсюда и название – «Турецкий базар».
Мы так делать не будем и пойдём дальше, к вершине.
С горы открывается классный вид на долину, посёлок Каменномостский и реку Белую.
Свое название гора получила из-за батареи пушек, что обороняли столицу Черкесского военачальника Мухаммеда Амина – Хаджох (он же Каменномостский).
Здесь же остались остатки крепости!
Немного отдохнув, спускаемся к базе, после стольких дней верхом нужно немного отдохнуть и расслабиться.
14:20 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.
Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
10:00 Наш самый продолжительный маршрут – Смотровая Азиш-Тау и ресторан национальной кухни Даур, в седле 7-8 часов.
Практически весь маршрут проходит по лесу.
Это очень спасает в жаркий день!
Приехав на хребет Азиш-Тау, что в переводе означает "путеводный" или "горная тропа" мы отпускаем лошадей лакомиться альпийской травкой, а сами заходим в Даур – блюда настоящей адыгской кухни пока не так известны широкой публике, но по праву займут свое место в вашем списке любимых яств.
Здесь готовят просто вкуснейшие хычины, халюжи, сыр, шашлык, кояж, щипс, лилибж, пастэ, нэкуль, курамбий, калмыцкий и травяной чай!
16:00 Наше путешествие по горной Адыгее заканчивается, седлаем коней и не спеша возвращаемся на базу.
18:30 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:
|Гостевой дом
|20.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|45 300
|Трехместный номер комфорт
|45 300
|Четырехместный однокомнатный номер комфорт
|45 300
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|45 300
|Четырехместный двухкомнатный номер комфорт
|45 300
|Четырехместный двухкомнатный номер люкс
|45 300
|Двухместный номер стандарт-мини
|45 300
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|40 200
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11 000
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|45 300
|Двухместный номер улучшенный
|46 300
|Двухместный номер комфорт
|47 800
|Трехместный номер студия
|45 300
|Четырехместный семейный номер
|43 800
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)
|40 200
|Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)
|47 800
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный
|14 000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|16 000
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|42 500
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|38 700
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9 000
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|42 500
|Двухместный номер стандарт (мини)
|42 500
|Трехместный номер стандарт
|42 500
|Четырехместный номер стандарт
|42 500
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|38 700
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9 000
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|39 400
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|6000
|Барская Усадьба
|Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями
|43 800
|Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью
|45 700
|Трехместный номер студия
|43 800
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|12 000
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.
Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.
В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.
В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.
- Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- Страховой медицинский полис;
- Медицинские препараты для собственных нужд;
- Головной убор по сезону;
- Солнцезащитные очки;
- Фото или видеоаппаратура;
- Небольшой рюкзак;
- Туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- Удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- Одежда по сезону;
- Непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- Дождевик (можно купить на месте);
- Плавки / купальник;
- Средства личной гигиены;
- Наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов за вход на экскурсионные объекты и за активности.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.
В Краснодаре две точки сбора для туристов – ж/д вокзал и аэропорт. Отъезд от ж/д вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00. Обратный трансфер из гостевого дома не позднее 10:00;
Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.
Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.
Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.
Для детей от 7 до 12 лет предоставляется скидка 15%.
Для детей от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).
Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.
Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.
Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.
ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.
Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.