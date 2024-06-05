В Валерия Черная сопка - легенды древнего вулкана Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉

Я Яна Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.

Л Лена Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.

Ю Юлия По речным просторам Красноярья Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.

Н Наталья По речным просторам Красноярья читать дальше это ее изюминка. С Ильёй мы посмотрели на Енисей и горы со смотровой площадки Царь-рыба, а поскольку я была в Дивногорске, то мы его заменили на Овсянку) там посмотрели набережную и я посетила музейный комплекс Астафьева. Далее была пешая часть экскурсии по хребту вдоль реки Мана. В целом трекинг не сложный, но смотровые площадки, на которые меня выводил Илья шикарные, какие там виды открываются, ммммм… И заключительная точка экскурсии - Красноярская ГЭС, на которую мы посмотрели с двух точек. И заглянули за плотину, полюбовались Красноярским морем. Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,

В Валентина Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири читать дальше наслаждение природой сурового края. Погода не особо радовала, но в целом от полученных эмоций уходила на второй план. Замечательная экскурсия, рекомендую Экскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. Но самое главное это истинное

С Софья Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Не первый раз с Еленой и снова всё супер.

М Мария Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы Все хорошо и интересно. Единственное нужно предупреждать заранее про носки) Максим замечательный гид.

И Ирина Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день Экскурсия понравилась, Елена много и интересно рассказывала, рекомендуем этого гиды для других туристов