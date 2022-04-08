Три стихии

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии от 4х до 6х часов, в зависимости от скорости ходьбы.

ВНИМАНИЕ! На экскурсии необходима комфортная обувь, желательно небольшой перекус.
Три стихии
Три стихии
Три стихии
Три стихии

Что вас ожидает 🤩

  • Реку Енисей
  • Скала Караульный Бык
  • Скала Голубка
  • Пещера «Чёрное сердце»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Во время экскурсии вам предстоит прогулка среди мачтовых сосен, где воздух удивительно чист и обладает целительными свойствами.

Река Енисей будет так близко, что можно прикоснуться к воде, а свежее дыхание Саянских снегов чувствуется даже летом. От опытного гида вы узнаете много интересного, а еще у вас будет возможность сфотографироваться на живописных островах.

Кульминация этого путешествия - скалы «Караульный бык» и скала «Голубка». Их вершина находится на высоте птичьего полета самого быстрого в мире сокола Сапсан, и именно наверху вы сделаете свои лучшие фотоснимки на фоне Енисея. По дороге вы встретите еще несколько интересных мест для фотографий и сможете заглянуть в подземелье благодаря посещению маленьких гротов и пещер.

Программа

  • Река Енисей
  • Скала "Караульный Бык"
  • Скала "Голубка"
  • Посещение пещеры «Чёрное сердце»
  • Посёлок Известковый
  • Посёлок Удачный

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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