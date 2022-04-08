Во время экскурсии вам предстоит прогулка среди мачтовых сосен, где воздух удивительно чист и обладает целительными свойствами.

Река Енисей будет так близко, что можно прикоснуться к воде, а свежее дыхание Саянских снегов чувствуется даже летом. От опытного гида вы узнаете много интересного, а еще у вас будет возможность сфотографироваться на живописных островах.

Кульминация этого путешествия - скалы «Караульный бык» и скала «Голубка». Их вершина находится на высоте птичьего полета самого быстрого в мире сокола Сапсан, и именно наверху вы сделаете свои лучшие фотоснимки на фоне Енисея. По дороге вы встретите еще несколько интересных мест для фотографий и сможете заглянуть в подземелье благодаря посещению маленьких гротов и пещер.