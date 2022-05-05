Частная коллекция

В Красноярске существует уникальный музей игрушек и рукоделия. Это частная коллекция мастера и рукодельницы Натальи Владимировны Сафоновой, которая бережно собирала куклу за куклой на блошиных рынках Европы и искусно восстанавливала их в Красноярске. В музее более 3000 экспонатов, из них более 500 антикварных кукол из Германии, Франции, Италии, России и других стран, возраст игрушек доходит до 180 лет.

Целый кукольный город

У кукол восхитительно выразительные лица, они одеты в красочную одежду. Они говорящие, поющие, танцующие, улыбающиеся и плачущие. Из фарфора, войлока, воска, дерева и папье-маше. Куклы живут не просто в витринах — для них создан целый кукольный город! В нём есть всё: дома, улицы, деревья, карусели и магазины. Куклы живут в этом городе своей особенной жизнью, загадочной и необычной. Приходите и понаблюдайте немного за этой жизнью.

История кукольной «жизни»

Знакомство с историей всегда очень увлекательно! В музее представлена история, запечатлённая в куклах, в их лицах, костюмах. Сохранённая для нас. Музей побуждает думать, мечтать, размышлять. Разглядывать, сравнивать, догадываться, как же жила эта кукла, играли ли ей или разрешали лишь смотреть на неё? Играла ли маленькая девочка или уже взрослая девушка? Что видела эта кукла за её долгую жизнь?