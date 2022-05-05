Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)

Приглашаем детей и взрослых в мир рукоделия и изысканных игрушек ручной работы - в Музей игрушек и рукоделия

Индивидуальная
Приглашаем детей и взрослых в мир рукоделия и изысканных игрушек ручной работы — в Музей игрушек и рукоделия.

Музей ценится за титанический труд по созданию и содержанию коллекций, огромные знания экскурсоводов и любовь к каждой кукле.
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)
Экскурсия в Музей игрушек и рукоделия (для школьных групп)

Частная коллекция

В Красноярске существует уникальный музей игрушек и рукоделия. Это частная коллекция мастера и рукодельницы Натальи Владимировны Сафоновой, которая бережно собирала куклу за куклой на блошиных рынках Европы и искусно восстанавливала их в Красноярске. В музее более 3000 экспонатов, из них более 500 антикварных кукол из Германии, Франции, Италии, России и других стран, возраст игрушек доходит до 180 лет.

Целый кукольный город

У кукол восхитительно выразительные лица, они одеты в красочную одежду. Они говорящие, поющие, танцующие, улыбающиеся и плачущие. Из фарфора, войлока, воска, дерева и папье-маше. Куклы живут не просто в витринах — для них создан целый кукольный город! В нём есть всё: дома, улицы, деревья, карусели и магазины. Куклы живут в этом городе своей особенной жизнью, загадочной и необычной. Приходите и понаблюдайте немного за этой жизнью.

История кукольной «жизни»

Знакомство с историей всегда очень увлекательно! В музее представлена история, запечатлённая в куклах, в их лицах, костюмах. Сохранённая для нас. Музей побуждает думать, мечтать, размышлять. Разглядывать, сравнивать, догадываться, как же жила эта кукла, играли ли ей или разрешали лишь смотреть на неё? Играла ли маленькая девочка или уже взрослая девушка? Что видела эта кукла за её долгую жизнь?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Экскурсия по музею
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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