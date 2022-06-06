Это действительно очень красивые места и, прежде всего, Ергаки потрясают своим ландшафтом. Именно ландшафтными формами. Очень выразительными и неповторимыми формами горных вершин, цирков, гребней и отдельных пиков и останцов. А ещё добавьте сюда настоящую тайгу с кедрами, пихтами и елями, множество горных озёр с чистейшей водой. Вот и получается, что Ергаки это одно из мест, которое обязательно нужно посетить.

Программа тура по дням

1 день визит центр Ергаки – озеро Светлое

Встреча у ж/д вокзала в городе Абакан в 7-00 утра. Пересаживаемся на автобус и едем 230 км до природного парка Ергаки. Отсюда начнем свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Светлое». Переход в 6 км (с рюкзаками!) займет около 2 часов. Тут мы поставим наш лагерь. После обеда отправимся на обзорную экскурсию вокруг озера «Светлое», одно из самых крупных высокогорных озер парка Ергаки. Вечером нас ждёт знакомство и невероятная красота саянского неба. Длина маршрута: 8 км.

2 день Озеро Светлое – водопад Тушканчик – озеро Мраморное – водопад Тушканчик – озеро Светлое

Сегодня мы отправимся по «мраморному» пути. Нам посчастливится увидеть водопад Мраморный(Тушканчик), одноименное озеро расположенное в живописной долине между пиками Птица, Молодежный и Учителей.

И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем.Длина маршрута: 12 км

3 день озеро Светлое – перевал Птица – пик Птица(2152м) – перевал Птица – озеро Светлое

Сегодня мы поднимемся на самую высокую точку нашего путешествия и восхитимся прекрасным видом пика Птица (2152 м) до которого мы дойдем через перевал Птица (1А). Побываем непосредственной близости пика Звездный (2265 м), самой высокой точкой парка Ергаки. И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем. Длина маршрута: 9 км

4 день Озеро Светлое – перевал Тушканчик – Перекресток – Висячий камень – Перекресток

Сегодня у нас смена лагеря. После завтрака, мы соберем палатки и покинем уже привычную нам стоянку на озере Светлое. И выдвинемся с рюкзаками в сторону Висячего Камня, через перевал Тушканчик до туристической стоянки Перекресток, в долине реки Нижняя Буйба. После установки лагеря, отправимся на обзорную экскурсию до знаменитого Висячего камня. Когда видишь это многотонную махину, невольно удивляешься природному балансу и гармонии. Кажется, что каменная глыба вот-вот потеряет хрупкое равновесие и скатится в пропасть. Длина маршрута: 9 км.

5 день Перекресток – перевал Художников(1А) – оз.Художников – водопад Горных Духов – оз.Горных Духов –оз.Художников – перевал Художников (1А) – Перекресток

Сегодня очень насыщенный день. За 12 км пешей экскурсии мы увидим одну из самых красивейших жемчужин – о. Художников. Сидя под раскинувшимся кедром на острове посреди озера, хочется творить. Рядом с этим местом находится не менее знаменитое озеро Горных духов. Местные старожилы поговаривают, что назвали озеро так из-за того, что каждую полную луну из его вод выходит прекрасная Алико и долго ходит по берегу — ищет своего спасителя, который своим пением околдовал горных духов и мог вылечить любой недуг. Длина маршрута: 12 км

6 день Перекресток – Оз.Радужное – перевал Красноярцев – перевал Спящий Саян – перевал Промежуточный(1а) – Перекресток – база отдыха

Сегодня мы дойдем до легендарного перевала, который будоражит фантазию и дышит легендами — Спящий Саян (1670 м). Путь наш лежит через озеро Радужное, которое станет ещё одной достопримечательностью сегодняшнего пути. Вернемся через перевал Промежуточный, мимо скалы Орешек. Соберем лагерь и совершим небольшой переход до базы отдыха, где разместимся и сходим в жаркую баньку. Длина маршрута: 8 км

7 день Отъезд