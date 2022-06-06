Встреча у ж/д вокзала в городе Абакан в 7-00 утра.
Пересаживаемся на автобус и едем 230 км до природного парка Ергаки.
Отсюда начнем свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Светлое».
Переход в 6 км (с рюкзаками!) займет около 2 часов.
Тут мы поставим наш лагерь.
После обеда отправимся на обзорную экскурсию вокруг озера «Светлое», одно из самых крупных высокогорных озер парка Ергаки.
Вечером нас ждёт знакомство и невероятная красота саянского неба.
Длина маршрута: 8 км.
Сегодня мы отправимся по «мраморному» пути.
Нам посчастливится увидеть водопад Мраморный(Тушканчик), одноименное озеро расположенное в живописной долине между пиками Птица, Молодежный и Учителей.
И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем.Длина маршрута: 12 км
Сегодня мы поднимемся на самую высокую точку нашего путешествия и восхитимся прекрасным видом пика Птица (2152 м) до которого мы дойдем через перевал Птица (1А).
Побываем непосредственной близости пика Звездный (2265 м), самой высокой точкой парка Ергаки.
И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем.
Длина маршрута: 9 км
Сегодня у нас смена лагеря.
После завтрака, мы соберем палатки и покинем уже привычную нам стоянку на озере Светлое.
И выдвинемся с рюкзаками в сторону Висячего Камня, через перевал Тушканчик до туристической стоянки Перекресток, в долине реки Нижняя Буйба.
После установки лагеря, отправимся на обзорную экскурсию до знаменитого Висячего камня.
Когда видишь это многотонную махину, невольно удивляешься природному балансу и гармонии.
Кажется, что каменная глыба вот-вот потеряет хрупкое равновесие и скатится в пропасть.
Длина маршрута: 9 км.
Сегодня очень насыщенный день.
За 12 км пешей экскурсии мы увидим одну из самых красивейших жемчужин – о. Художников.
Сидя под раскинувшимся кедром на острове посреди озера, хочется творить.
Рядом с этим местом находится не менее знаменитое озеро Горных духов.
Местные старожилы поговаривают, что назвали озеро так из-за того, что каждую полную луну из его вод выходит прекрасная Алико и долго ходит по берегу — ищет своего спасителя, который своим пением околдовал горных духов и мог вылечить любой недуг.
Длина маршрута: 12 км
Сегодня мы дойдем до легендарного перевала, который будоражит фантазию и дышит легендами — Спящий Саян (1670 м).
Путь наш лежит через озеро Радужное, которое станет ещё одной достопримечательностью сегодняшнего пути.
Вернемся через перевал Промежуточный, мимо скалы Орешек.
Соберем лагерь и совершим небольшой переход до базы отдыха, где разместимся и сходим в жаркую баньку.
Длина маршрута: 8 км
В этот день мы прощаемся с парком.
Грузимся в автобус, который довезет нас до города Абакан.
По дороге делимся впечатлениями и немного грустим, потому что мы так быстро привыкли друг к другу за эти семь дней.
Примерное прибытие на ЖД вокзал до 18-00.
Тур предусматривает проживание в двух- трехместных палатках и на базе отдыха в последнюю ночь.
1. Снаряжение:
2. Одежда и обувь:
3. Что взять еще:
4. Документы:
5. Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
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