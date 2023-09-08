Встречаемся с 9:00 до 10:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.

Сегодня поднимемся на канатной дороге на хребет Абишира-Ахуба на высоту 2240 метров над уровнем моря, полюбуемся панорамами и вернёмся в отель. Во второй половине дня расслабимся в SPA-комплексе: поплаваем в бассейне под открытым небом, попаримся в турецком хамаме и подышим в соляной комнате. Желающие смогут за доплату записаться на массаж и другие процедуры.