Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Вы поплаваете с видом на горы, увидите знаменитые Софийские водопады и панораму с хребта Абишира-Ахуба, куда поднимитесь по канатной дороге. Попробуете хычины, выпьете горной чай с вареньем и посетите самую большую обсерваторию в России.
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Описание
Организационные детали
Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.
Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.
Программа тура по дням
5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA
Встречаемся с 9:00 до 10:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.
Сегодня поднимемся на канатной дороге на хребет Абишира-Ахуба на высоту 2240 метров над уровнем моря, полюбуемся панорамами и вернёмся в отель. Во второй половине дня расслабимся в SPA-комплексе: поплаваем в бассейне под открытым небом, попаримся в турецком хамаме и подышим в соляной комнате. Желающие смогут за доплату записаться на массаж и другие процедуры.
Софийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPA
Выспимся, позавтракаем и отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и продегустируем кавказские хычины и горный чай.
После обеда вернёмся в отель, чтобы продолжить баловать себя в SPA-комплексе.
Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем
После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами с чашечкой горного чая и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город (по договорённости) к 18:00 или позже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, 9:00-10:00 и Краснодар с доплатойЗавершение: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, после 18:00 и Краснодар с доплатой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.