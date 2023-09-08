Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии

Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины

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Маленький отпуск-обновление с проживанием в одном из самых лучших комплексов Архыза со SPA-центром, который включает в себя 2 бассейна, турецкий хамам, финскую и арома-сауны, соляную пещеру, кедровую бочку, услуги массажа, тренажёрный зал и процедуры для тела.

Вы поплаваете с видом на горы, увидите знаменитые Софийские водопады и панораму с хребта Абишира-Ахуба, куда поднимитесь по канатной дороге. Попробуете хычины, выпьете горной чай с вареньем и посетите самую большую обсерваторию в России.
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Ближайшие даты:
8
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.

Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.

Программа тура по дням

1 день

5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA

Встречаемся с 9:00 до 10:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.

Сегодня поднимемся на канатной дороге на хребет Абишира-Ахуба на высоту 2240 метров над уровнем моря, полюбуемся панорамами и вернёмся в отель. Во второй половине дня расслабимся в SPA-комплексе: поплаваем в бассейне под открытым небом, попаримся в турецком хамаме и подышим в соляной комнате. Желающие смогут за доплату записаться на массаж и другие процедуры.

5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA5-звёздочный курорт среди гор Архыза, панорама с хребта и отдых в SPA
2 день

Софийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPA

Выспимся, позавтракаем и отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и продегустируем кавказские хычины и горный чай.

После обеда вернёмся в отель, чтобы продолжить баловать себя в SPA-комплексе.

Софийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPAСофийские водопады, форелевое озеро, дегустация и SPA
3 день

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами с чашечкой горного чая и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город (по договорённости) к 18:00 или позже.

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, 9:00-10:00 и Краснодар с доплатой
Завершение: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, после 18:00 и Краснодар с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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