Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отвезём на уютную и уединённую экобазу в горах, где царит атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения. По приезде вас встретит опытный конник и проведёт урок верховой езды. А после вас ждёт прогулка на карачаевских лошадях в окружении живописных пейзажей. Получится даже у новичков!

Вечером соберёмся за приветственным ужином — вы попробуете традиционные блюда карачаевской кухни, погреетесь травяным чаем с вареньем, пообщаетесь и расслабитесь в завершении активного дня.