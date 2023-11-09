Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады

Погулять на вершине горы, зарядиться эмоциями от общения с лошадьми и отведать сочный шашлык

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Приглашаем отключиться от повседневности и пожить на уединённой и уютной базе в горах, где вас ждут тишина и спокойствие, завораживающие пейзажи и уроки верховой езды.

Мы покатаемся на лошадях, любуясь живописными видами, устроим пикник с настоящим кавказским шашлыком, посмотрим на водопады — одну из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. А целый день проведём на Домбае, где желающие прокатятся на лыжах, сноуборде или санках.
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на базе, урок верховой езды, конная прогулка

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отвезём на уютную и уединённую экобазу в горах, где царит атмосфера тишины, спокойствия и умиротворения. По приезде вас встретит опытный конник и проведёт урок верховой езды. А после вас ждёт прогулка на карачаевских лошадях в окружении живописных пейзажей. Получится даже у новичков!

Вечером соберёмся за приветственным ужином — вы попробуете традиционные блюда карачаевской кухни, погреетесь травяным чаем с вареньем, пообщаетесь и расслабитесь в завершении активного дня.

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2 день

День на Домбае

Сегодня отправляемся на Домбай, где вы полюбуетесь чарующими видами! На подъёмнике мы поднимемся на самую высокую гору — Мусса-Ачитара, любимую горнолыжниками и сноубордистами. Здесь можно погулять, наслаждаясь чистым бодрящим воздухом и живописными горными пейзажами, попить ароматного горячего чая, покататься на санках или лыжах (по сезону).

Нагулявшись, вернёмся на базу, где погреемся у камина и вкусно поужинаем.

День на ДомбаеДень на ДомбаеДень на ДомбаеДень на Домбае
3 день

Конная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыком

В этот день будем снова заряжаться положительными эмоциями от общения с животными! Снова садимся на лошадей и едем к горной ферме. По прибытии вас ждёт настоящий кавказский праздник: устроим пикник из традиционных фермерских экопродуктов. Шашлык, приготовленный на костре, свежие овощи, домашний сыр и, конечно же, ароматный горный чай с халвой — пальчики оближете! А в ясную погоду ещё и насладимся видом на Главный Кавказский хребет.

Конная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыкомКонная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыкомКонная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыкомКонная прогулка до горной фермы, пикник с шашлыком
4 день

Медовые водопады, отъезд

В первой половине дня вас ждёт ещё одно яркое впечатление — едем к Медовым водопадам, одной из самых любимых достопримечательностей курортного региона недалеко от Кисловодска. Вы посмотрите на каскады разной высоты, а мы расскажем, откуда родилось такое название. Затем — трансфер в аэропорт, прибытие — около 16:00.

Медовые водопады, отъездМедовые водопады, отъездМедовые водопады, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, первая половина дня
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт / ж. - д. вокзал, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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