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Мистическое озеро Светлояр, Шереметьевский замок, пейзажный парк с прудами, а также Михайло-Архангельский собор в этой живописной и интересной программе.

Отправление с площади Ленина в Нижнем Новгороде в 07:00 к озеру Светлояр, время в пути - примерно 2,5 часа.

Во время переезда Вам поведают историю Китежской Руси - родины многих легенд и историй, уходящих корнями в далекий XIII век.

По преданию, град Китеж, смог уберечься от нападения Батыя в XIII веке при помощи озера Светлояр. Легенды гласят, что город просто растворился вдали, и нападающие не смогли его увидеть. На самом деле он был скрыт на дне мистического озера, чтобы его не смогли увидеть завоеватели.

На самом озере будет свободное время для прогулки. Здесь можно сделать живописные фотографии, посетить церковь Казанской Божьей Матери, а также сходить к целебному историку «Кибелек», преодолев путь в 2 км в одну сторону. Считается, что это вода святая, она исцеляет от всех недугов.

После 12:00 - отправление в с. Юрино. Время в пути - 2,5 часа. Вам расскажут историю рода Шереметевых, о замке и легендах, связанных с его строительством.

Обед - по желанию. Стоимость обеда 350 рублей.

Прибытие в с. Юрино ориентировочно в 14:40. Там мы с Вами посетим Шереметевский замок – один из памятников архитектуры РФ.

В замке около ста комнат, таких как «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Также для посещения открыт зимний сад. Вы сможете прогуляться по партерному и пейзажному парку, расположенных вдоль прудов.

Ещё одна достопримечательность Юрино, представленная в данном туре - Михайло-Архангельский собор середины XX века.

В завершение поездки - прогулка по набережной реки Волги, где при располагающих погодных условиях можно искупаться.

Выезд из Юрино запланирован на 17:30, 22:00 - возвращение в Нижний Новгород на площадь Ленина.