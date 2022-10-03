Приглашаю полюбоваться фантастической природой Кабардино-Балкарии и погрузиться в ее богатую историю! Вы насладитесь захватывающими дух горными видами, посетите древнее село Эльтюбю с родовыми склепами и увидите знаменитые Чегемские водопады. Оцените красочное озеро Гижгит и услышите о местных традициях.

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Описание

Что вас ожидает

Перевал Актопрак и озеро Гижгит

Кабардино-Балкария — таинственный и фантастически живописный регион. Вы увидите Баксанское ущелье, Главный Кавказский хребет и самую высокую точку Европы — легендарный Эльбрус. Побываете в селении Былым, полюбуетесь озером Гижгит и узнаете, почему его называют «кавказским Байкалом». Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама».

«Город мертвых» и Чегемские водопады

В древнем селении Эльтюбю вы рассмотрите «книгу в камне» — каменную стену, на которой высечены стихи знаменитого кавказского поэта Кайсына Кулиева. А также заедете в «город мертвых», где увидите родовые склепы и остатки древнего аула. Я расскажу, каким образом в этом городище сочетаются три религии: язычество, ислам и христианство. В завершение покажу красивейшие Чегемские водопады и ущелье.

Организационные детали