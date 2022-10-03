Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак

Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день

Приглашаю полюбоваться фантастической природой Кабардино-Балкарии и погрузиться в ее богатую историю! Вы насладитесь захватывающими дух горными видами, посетите древнее село Эльтюбю с родовыми склепами и увидите знаменитые Чегемские водопады. Оцените красочное озеро Гижгит и услышите о местных традициях.
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Путешествие на внедорожнике - Озеро Гижгит и перевал Актопрак
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Описание

Что вас ожидает

Перевал Актопрак и озеро Гижгит

Кабардино-Балкария — таинственный и фантастически живописный регион. Вы увидите Баксанское ущелье, Главный Кавказский хребет и самую высокую точку Европы — легендарный Эльбрус. Побываете в селении Былым, полюбуетесь озером Гижгит и узнаете, почему его называют «кавказским Байкалом». Подниметесь на перевал Актопрак и посетите две живописные смотровые площадки: «Пещера сквозняк» и «Панорама».

«Город мертвых» и Чегемские водопады

В древнем селении Эльтюбю вы рассмотрите «книгу в камне» — каменную стену, на которой высечены стихи знаменитого кавказского поэта Кайсына Кулиева. А также заедете в «город мертвых», где увидите родовые склепы и остатки древнего аула. Я расскажу, каким образом в этом городище сочетаются три религии: язычество, ислам и христианство. В завершение покажу красивейшие Чегемские водопады и ущелье.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot в мини-группе до 7 человек
  • Выезд возможен только из Кисловодска
  • Начало и окончание поездки у места вашего проживания в Кисловодске
  • По желанию можно заехать в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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