Ксения П. проводит ещё 5 экскурсий

Ваша команда (или несколько команд, если вас больше 10 человек) получает письмо следующего содержания:

"Здравствуйте! Зовут меня Петр Петрович Головин. Простите, что не смог встретиться с вами лично и вынужден писать это письмо. Но обстоятельства вынуждают меня быть сейчас совсем в другом месте. Я рязанский купец, владею несколькими лавками колониальных товаров в Рязани. Я вдовец и один воспитываю дочь Татьяну.

Некоторое время назад я стал замечать изменения в ее поведении. Как выяснилось (город-то у нас небольшой, все друг друга знают и скрыть что-то бывает очень сложно), она влюбилась ❤️ в некоего гимназиста Владимира Ильина. Мне этот молодой человек был крайне несимпатичен. Я навел о нем справки и пришел к выводу, что его больше интересует не моя дочь, а мои деньги. Татьяне я строго-настрого приказал не иметь с ним никаких дел. Вчера у нас с ней состоялся тяжелый разговор, в котором я пригрозил лишить ее наследства, если она не перестанет встречаться с этим проходимцем. А сегодня я обнаружил, что Татьяна исчезла.

Я бросился искать ее и выяснил, что ее видели на Почтовой, где у меня находится одна из лавок. Я связался с нашим местным полицмейстером и мы опросили всех, кто в то время был на Почтовой и мог бы помочь нам восстановить картину происшествия.

Я наслышан о том, что ваша команда сыщиков раскрыла уже множество запутанных дел. Поэтому я и попросил вас помочь мне найти мою любимую единственную дочь.

С уважением и надеждой на помощь,

Петр Петрович Головин"

Вам предстоит разгадать шифровку и найти следы пропавшей девушки. В ходе квеста вы познакомитесь с историей 📖 зданий, находящихся на улице Почтовой - одной из центральный улиц нашего города.