Ксения П. проводит ещё 5 экскурсий

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Городской квест по Рязани "Похищение купеческой дочери"

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1 отзыв
Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Городской квест по Рязани "Похищение купеческой дочери"
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Городской квест по Рязани "Похищение купеческой дочери"
Городской квест по Рязани "Похищение купеческой дочери"

Ваша команда (или несколько команд, если вас больше 10 человек) получает письмо следующего содержания:

  • "Здравствуйте! Зовут меня Петр Петрович Головин. Простите, что не смог встретиться с вами лично и вынужден писать это письмо. Но обстоятельства вынуждают меня быть сейчас совсем в другом месте. Я рязанский купец, владею несколькими лавками колониальных товаров в Рязани. Я вдовец и один воспитываю дочь Татьяну.
  • Некоторое время назад я стал замечать изменения в ее поведении. Как выяснилось (город-то у нас небольшой, все друг друга знают и скрыть что-то бывает очень сложно), она влюбилась ❤️ в некоего гимназиста Владимира Ильина. Мне этот молодой человек был крайне несимпатичен. Я навел о нем справки и пришел к выводу, что его больше интересует не моя дочь, а мои деньги. Татьяне я строго-настрого приказал не иметь с ним никаких дел. Вчера у нас с ней состоялся тяжелый разговор, в котором я пригрозил лишить ее наследства, если она не перестанет встречаться с этим проходимцем. А сегодня я обнаружил, что Татьяна исчезла.
  • Я бросился искать ее и выяснил, что ее видели на Почтовой, где у меня находится одна из лавок. Я связался с нашим местным полицмейстером и мы опросили всех, кто в то время был на Почтовой и мог бы помочь нам восстановить картину происшествия.
  • Я наслышан о том, что ваша команда сыщиков раскрыла уже множество запутанных дел. Поэтому я и попросил вас помочь мне найти мою любимую единственную дочь.
С уважением и надеждой на помощь,
Петр Петрович Головин"
Вам предстоит разгадать шифровку и найти следы пропавшей девушки. В ходе квеста вы познакомитесь с историей 📖 зданий, находящихся на улице Почтовой - одной из центральный улиц нашего города.
Начало
🚩 г. Рязань, ул. Почтовая
Место завершения
🏁 Лыбедский бульвар

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения П.
Ксения П.
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