Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Рязань 1958
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Рязань 1958
Рязань 1958
Почувствуйте тебя туристом середины прошлого века.
Кремль - Почтовая - Грибы с глазами... Стоп! Это традиционный маршрут для современного туриста, приехавшего в нынешнюю Рязань. Нас же интересует Рязань и туристы шестидесятилетней давности.
Что и как рассказывали про рязанские достопримечательности? Чем гордились, а о чем, наоборот, умалчивали во время экскурсий? Что показывали советскому путешественнику, когда Лыбедь еще не была забрана в трубу, училище ВДВ носило имя Ворошилова, а художественный музей 🖼 существовал только в виде экспозиции краеведческого музея.
Давайте перенесемся на полвека назад и пройдем маршрутом туристов 1958 года!
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Начало
🚩 г. Рязань, ул. Соборная 14/2
Место завершения
🏁 Лыбедский бульвар
Рязань 1958
Рязань 1958
Рязань 1958
Рязань 1958

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ксения П.
Ксения П.
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