Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Почувствуйте тебя туристом середины прошлого века.

Кремль - Почтовая - Грибы с глазами... Стоп! Это традиционный маршрут для современного туриста, приехавшего в нынешнюю Рязань. Нас же интересует Рязань и туристы шестидесятилетней давности.

Что и как рассказывали про рязанские достопримечательности? Чем гордились, а о чем, наоборот, умалчивали во время экскурсий? Что показывали советскому путешественнику, когда Лыбедь еще не была забрана в трубу, училище ВДВ носило имя Ворошилова, а художественный музей 🖼 существовал только в виде экспозиции краеведческого музея.

Давайте перенесемся на полвека назад и пройдем маршрутом туристов 1958 года!