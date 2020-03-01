6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Взгляд в глубь столетий

На Соборной площади и возле Кремлевского парка поговорим о том, почему современная Рязань не Рязань вовсе и где находится настоящая. У Кремлевского вала вы узнаете, как выглядели украшения домонгольского периода, найденные при раскопках, и что еще интересного рассказывает о древних эпохах археология. Услышите о святынях главного собора — Успенского. Разберетесь в исторических хитросплетениях, связанных с князьями Олегом Рязанским и Дмитрием Донским. Также я расскажу о судьбоносном вхождении Рязанского княжества в единое Российское государство. Кроме того, вы осмотрите храмы допетровской эпохи, в том числе, нарядный храм Спаса на Яру, и увидите редкие колокольни.

Известные личности Рязани

«Рязанские поля, где мужики косили, где сеяли свой хлеб — была моя страна!» На набережной реки Тубеж, возле памятника Есенину, поговорим о том, как жизнь поэта связана с нашим городом. На Соборной улице вы узнаете, какой была губернская Рязань и услышите о ее знаменитых уроженцах — первом лауреате Нобелевской премии по медицине, академике Павлове; Максимилиане Фактаровиче, который открыл первый в Рязани магазин женской косметики, а потом уехал в США и прославился как Макс Фактор; о меценате Гавриле Рюмине, его благотворительности и вкладе в градостроительство и других прославленных личностях.

Рязань советская и современная

На площади Ленина и улице Почтовой я расскажу об А. Н. Ларионове и объясню, что в «Рязанском экономическом чуде» пошло не так. А на улице Мюнстерской обсудим современный облик Рязани и разберемся, что происходит в наш век: движение вперед или возвращение к традиции. В завершение прогулки каждый участник получит в подарок туристическую карту, а на прощание я расскажу о других достопримечательностях города, которые стоит посетить, приятных местных кафе и сувенирных магазинах.