6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Рязань от древности до наших дней

Проследить ключевые эпохи города и узнать о знаменитых рязанцах на прогулке по центральным улицам

Николай
Задать вопрос
Николай – представитель гидов
В путешествии по волнам тысячелетней рязанской истории вы прикоснетесь к событиям стародавним и не столь далеким. Познакомитесь с главными святынями и памятниками, узнаете, какой была губернская Рязань и услышите о ее известных уроженцах. А также разберетесь, чем определяется нынешний вектор развития города: движением вперед или возвращением к традиции.
3150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Соборной улице
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней

Что вас ожидает

Взгляд в глубь столетий
На Соборной площади и возле Кремлевского парка поговорим о том, почему современная Рязань не Рязань вовсе и где находится настоящая. У Кремлевского вала вы узнаете, как выглядели украшения домонгольского периода, найденные при раскопках, и что еще интересного рассказывает о древних эпохах археология. Услышите о святынях главного собора — Успенского. Разберетесь в исторических хитросплетениях, связанных с князьями Олегом Рязанским и Дмитрием Донским. Также я расскажу о судьбоносном вхождении Рязанского княжества в единое Российское государство. Кроме того, вы осмотрите храмы допетровской эпохи, в том числе, нарядный храм Спаса на Яру, и увидите редкие колокольни.

Известные личности Рязани
«Рязанские поля, где мужики косили, где сеяли свой хлеб — была моя страна!» На набережной реки Тубеж, возле памятника Есенину, поговорим о том, как жизнь поэта связана с нашим городом. На Соборной улице вы узнаете, какой была губернская Рязань и услышите о ее знаменитых уроженцах — первом лауреате Нобелевской премии по медицине, академике Павлове; Максимилиане Фактаровиче, который открыл первый в Рязани магазин женской косметики, а потом уехал в США и прославился как Макс Фактор; о меценате Гавриле Рюмине, его благотворительности и вкладе в градостроительство и других прославленных личностях.

Рязань советская и современная
На площади Ленина и улице Почтовой я расскажу об А. Н. Ларионове и объясню, что в «Рязанском экономическом чуде» пошло не так. А на улице Мюнстерской обсудим современный облик Рязани и разберемся, что происходит в наш век: движение вперед или возвращение к традиции. В завершение прогулки каждый участник получит в подарок туристическую карту, а на прощание я расскажу о других достопримечательностях города, которые стоит посетить, приятных местных кафе и сувенирных магазинах.

Организационные детали

  • Прогулка рассчитана на 2,5 — 3 часа, длина маршрута ~ 3 км, по пути будут две небольшие остановки для отдыха
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней
Рязань от древности до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Соборной улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Николай
Николай
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Я работаю в команде увлеченных экскурсоводов, которые относятся со страстью к прошлому и горячей любовью к своему родному городу. На экскурсиях мы стремимся показать Рязань с необычной стороны, даже в самых банальных достопримечательностях ищем неочевидные и уникальные детали, скрытые от глаз людей. Рассказываем об истории города через архитектурные постройки и интересные факты из жизни знаменитых личностей. Уверены, наша уютная Рязань станет для вас настоящим открытием и не оставит равнодушными. А мы с радостью станем вашими проводниками в мир рязанской старины!
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Встреча призошла. Не потерялись. Экскурсия содержательная. После окончания школы прошло больше 40 лет, но новизну истории осЦютил. Всё прошло отлично. Узнали новое в истории. Экскурсия понравилась, очень.
27 февраля 2020
Николай провел для нас экскурсию, которой остались довольны. Красивый, уютный город.
инна
25 февраля 2020
21 февраля 2020г посетили город Рязань с обзорной экскурсией "Рязань от древности до наших дней" с гидом Николаем.Хочу выразить ему огромную благодарность за прекрасное путешествия в древность города и до наших дней.Николай великолепно владеет историческим материалом и искренне любит свой город. Огромное спасибо ,очень понравилось, было очень интересно и познавательно.
25 февраля 2020
Были в Рязани проездом 24.02.2020. заказали Обзорную экскурсию по городу. Нашим экскурсоводом был молодой человек по имени Николай. Не смотря на молодость очень эрудированный человек, также чувствуется что любит свой город. Экскурсия очень понравилась.
Николай, ещё раз благодарим Вас за проведённую экскурсию.
Игорь.
23 февраля 2020
Благодарим Николая за отлично проведенную сегодня экскурсию! Николай глубоко владеет огромным пластом исторического материала и знанием фактов, которые могут заинтересовать любого путешественника. Он энергичен и вовлечён, при этом внимателен к гостям. Мы были с маленьким ребенком (4,5 года) и гид сумел под нас подстроиться.
17 февраля 2020
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Остались довольны все. И взрослые и дети! Очень познавательно и интересно. Боялись, что будет обычное занудство, но экскурсия пролетела на одном дыхании. И даже 7-летней дочке было очень интересно и многое запомнилось. Огромное спасибо!

Николай проводит ещё 2 экскурсии

Рязань и рязанцы в истории РоссииРязань и рязанцы в истории РоссииРязань и рязанцы в истории России
3750 за экскурсию
3 часа
29 отзывов
О становлении города и роли его жителей в развитии государства на прогулке с историком
Рязань — это деталь пазла огромной и пестрой мозаики России. Без понимая того, какое место занимает наш город в общей картине страны, невозможно представить всю Россию. На экскурсии я расскажу, как менялась Рязань на протяжении столетий, какую роль сыграли её жители в развитии государства.
Колоритная Рязань: улочки Астраханской стороныКолоритная Рязань: улочки Астраханской стороныКолоритная Рязань: улочки Астраханской стороны
3150 за экскурсию
2.5 часа
Ощутить дух старины и рассмотреть искусные резные фасады в нетуристических кварталах города
Вы удивитесь, как много в Рязани аутентичных уголков, скрытых от глаз туристов. На прогулке по Астраханской части города мы отыщем многие из них: тихие улицы с шедеврами деревянного зодчества, роскошные дворянские усадьбы и любопытные памятники. С моей помощью вы погрузитесь в самобытную атмосферу Рязани и услышите её неожиданные истории.

Обзорные экскурсии в Рязани

Старинный Переславль Рязанский. Прогулка с купцомСтаринный Переславль Рязанский. Прогулка с купцомСтаринный Переславль Рязанский. Прогулка с купцом
3250 за экскурсию
1.5 часа
7 отзывов
Увидеть памятники седой старины и представить себе один из самых крупных торгов XVII века
Любителям исконно русской культуры и традиций и тем, кто хочет познакомиться с ними получше, прогулка с купцом по старой Рязани придется особенно по душе. В компании купца Афанасия Прянишникова вы узнаете, как в городе строили и чем торговали, погрузитесь в купеческий быт, попробуете вкусные съедобные сувениры в Галерее пряников и прочувствуете бойкий предприимчивый дух Рязани, стоявшей на торговом пути между Европой и Азией.

Выбирайте и другие экскурсии в Рязани

История и архитектураНеобычные маршрутыИндивидуальныеОбзорныеНа велосипедеПешкомЗа городомНа автомобилеМузеи и искусствоДля детейВсе