В центре Самары
Начнём экскурсию ⛳ с самого сердца города — площади Революции, где некогда в XIX веке стоял великолепный памятник Александру II. А теперь его место занимает памятник Ленину, который будучи молодым проходил здесь на работу в Окружной суд.
Далее мы пройдемся по маленьким улочкам, чтобы посмотреть на жизнь обычных обывателей дореволюционной Самары, потрогать руками клейменые кирпичи, увидеть двор одного из доходных домов и полюбоваться удивительной немецкой архитектурой фахверкового дома.
Парадные улицы города
Настала очередь пешеходной улицы Ленинградской и далее — Молодогвардейской, где сконцентрировано большое количество зданий в стиле модерн. Во время прогулки по ним я расскажу о немцах Поволжья и историю 📖 одного из старых зданий Самары — Лютеранской кирхи.
Также мы встретим здание Самарской филармонии в своей архитектурной самобытности, визитную карточку города — Католический костел и яркий особняк в стиле модерн, принадлежавший А. П. Курлиной.
Магазин шоколада
Чтобы разбавить экскурсию, мы сделаем вкусную остановку в магазине шоколада «Горький», где вы узнаете, как делается шоколад в мастерской, а также попробуете различные его сорта.
При желании можно будет дополнить шоколад вкусным кофе или ароматным чаем в кофейне «8 атомов» за дополнительную плату.