В центре Самары

Начнём экскурсию ⛳ с самого сердца города — площади Революции, где некогда в XIX веке стоял великолепный памятник Александру II. А теперь его место занимает памятник Ленину, который будучи молодым проходил здесь на работу в Окружной суд.

Далее мы пройдемся по маленьким улочкам, чтобы посмотреть на жизнь обычных обывателей дореволюционной Самары, потрогать руками клейменые кирпичи, увидеть двор одного из доходных домов и полюбоваться удивительной немецкой архитектурой фахверкового дома.

Парадные улицы города

Настала очередь пешеходной улицы Ленинградской и далее — Молодогвардейской, где сконцентрировано большое количество зданий в стиле модерн. Во время прогулки по ним я расскажу о немцах Поволжья и историю 📖 одного из старых зданий Самары — Лютеранской кирхи.

Также мы встретим здание Самарской филармонии в своей архитектурной самобытности, визитную карточку города — Католический костел и яркий особняк в стиле модерн, принадлежавший А. П. Курлиной.

Магазин шоколада

Чтобы разбавить экскурсию, мы сделаем вкусную остановку в магазине шоколада «Горький», где вы узнаете, как делается шоколад в мастерской, а также попробуете различные его сорта.

При желании можно будет дополнить шоколад вкусным кофе или ароматным чаем в кофейне «8 атомов» за дополнительную плату.