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По улочкам старой Самары

5
15 отзывов
Анастасия А.
Анастасия А. – Гид из Самары
Неклассическая экскурсия ⛳ по историческому центру Самары с посещением архитектурных достопримечательностей: фахверковый домик, кирха, костел, дом Курлиной, площадь Революции, пешеходная улица и другие.

Мы пройдёмся по самым знаковым местам города и посмотрим, как они выглядели 100-150 лет назад.

Посмотрим клеймённые кирпичи и дореволюционный канализационный люк, узнаем, почему Самару называли Волжским Иерусалимом.

И разбавим экскурсию вкусной дегустацией в магазине шоколада.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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По улочкам старой Самары
По улочкам старой Самары

Что вы увидите

  • Купеческие дома Смирнова и Мясникова
  • Алексеевская площадь
  • Доходный дом Челышева
  • Фахверковый домик
  • Пешеходная улица Ленинградская
  • Художественный музей
  • Гостиница Бристоль-Жигули
  • Кирха
  • Костел
  • Дом Курлиной
  • Иверский монастырь
  • Театр
  • Пивоваренный завод
В центре Самары
Начнём экскурсию ⛳ с самого сердца города — площади Революции, где некогда в XIX веке стоял великолепный памятник Александру II. А теперь его место занимает памятник Ленину, который будучи молодым проходил здесь на работу в Окружной суд.
Далее мы пройдемся по маленьким улочкам, чтобы посмотреть на жизнь обычных обывателей дореволюционной Самары, потрогать руками клейменые кирпичи, увидеть двор одного из доходных домов и полюбоваться удивительной немецкой архитектурой фахверкового дома.
Парадные улицы города
Настала очередь пешеходной улицы Ленинградской и далее — Молодогвардейской, где сконцентрировано большое количество зданий в стиле модерн. Во время прогулки по ним я расскажу о немцах Поволжья и историю 📖 одного из старых зданий Самары — Лютеранской кирхи.
Также мы встретим здание Самарской филармонии в своей архитектурной самобытности, визитную карточку города — Католический костел и яркий особняк в стиле модерн, принадлежавший А. П. Курлиной.
Магазин шоколада
Чтобы разбавить экскурсию, мы сделаем вкусную остановку в магазине шоколада «Горький», где вы узнаете, как делается шоколад в мастерской, а также попробуете различные его сорта.
При желании можно будет дополнить шоколад вкусным кофе или ароматным чаем в кофейне «8 атомов» за дополнительную плату.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги (по желанию, автомобиль или минивен)
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Площадь Революции
Место завершения
🏁 Площадь Чапаева
По улочкам старой Самары
По улочкам старой Самары
По улочкам старой Самары
По улочкам старой Самары

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия А.
Анастасия А.
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15 отзывов оставили туристы

Анастасия А. проводит ещё 3 экскурсии

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