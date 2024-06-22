Балтийск — город, где на каждом шагу слышны отголоски исторических сражений. С одной стороны — это музей под открытым небом, с другой — военная гавань ВС РФ, стратегически важный незамерзающий порт. Вы увидите его ключевые локации: Елизаветинский форт, Шведскую крепость и действующий маяк. А затем на пароме отправитесь в музей «Старый люнет» на Балтийской косе.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Балтийске, который ещё совсем недавно был закрытым военным городом, вы рассмотрите старинные фортификационные сооружения и оцените мощь кораблей Балтийского флота. На набережной полюбуетесь входящими в порт судами и прекрасными видами моря.

Увидите главные достопримечательности города:

Елизаветинский форт

Памятник Петру I

Русскую набережную

Балтийскую крепость

Действующий маяк 19 века

Военную гавань

И услышите их историю.

Переправитесь на Балтийскую косу на пароме и посетите парково-музейный комплекс «Старый люнет», где узнаете историю Балтийской косы и увидите раритетные экспонаты: немецкую шифровальную машину Enigma, старинные средства связи и многое другое.

Организационные детали