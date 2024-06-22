Балтийск — город, где на каждом шагу слышны отголоски исторических сражений.
С одной стороны — это музей под открытым небом, с другой — военная гавань ВС РФ, стратегически важный незамерзающий порт. Вы увидите его ключевые локации: Елизаветинский форт, Шведскую крепость и действующий маяк. А затем на пароме отправитесь в музей «Старый люнет» на Балтийской косе.
С одной стороны — это музей под открытым небом, с другой — военная гавань ВС РФ, стратегически важный незамерзающий порт. Вы увидите его ключевые локации: Елизаветинский форт, Шведскую крепость и действующий маяк. А затем на пароме отправитесь в музей «Старый люнет» на Балтийской косе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Балтийске, который ещё совсем недавно был закрытым военным городом, вы рассмотрите старинные фортификационные сооружения и оцените мощь кораблей Балтийского флота. На набережной полюбуетесь входящими в порт судами и прекрасными видами моря.
Увидите главные достопримечательности города:
- Елизаветинский форт
- Памятник Петру I
- Русскую набережную
- Балтийскую крепость
- Действующий маяк 19 века
- Военную гавань
И услышите их историю.
Переправитесь на Балтийскую косу на пароме и посетите парково-музейный комплекс «Старый люнет», где узнаете историю Балтийской косы и увидите раритетные экспонаты: немецкую шифровальную машину Enigma, старинные средства связи и многое другое.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусах туристического класса с кондиционерами, билеты в музей и на паром, сопровождение гида
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 000 ₽
|Дети до 12 лет
|1 800 ₽
|Пенсионеры
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Светлогорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Светлогорске
Мы ведём свою деятельность с 2003 года. И всё это время мы предлагаем экскурсии и туры по Калининградской области с выездами из городов побережья с профессиональными экскурсоводами и транспортом туристического класса.Задать вопрос
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