Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Куршская коса и очаровательный Зеленоградск По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный замок 🏰 Нессельбек, выполненный в средневековом рыцарском стиле. В самом национальном парке 🌳 вас ждут:
Королевский бор — место, где любили охотиться прусские короли. Вы погуляете по вековым хвойным лесам и насладитесь свежим воздухом, пением птиц и царящей здесь тишиной.
Высота Эфа — вы подниметесь на смотровую площадку самой высокой дюны Европы и впечатлитесь видами на Балтийское море 🌊 и Куршский залив.
Танцующий лес — вы рассмотрите причудливые деревья с изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения.
Озеро Чайка — крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы. Вы узнаете его историю 📖 и раскроете секрет его названия.
Высота Мюллера — вы покорите вершину дюны Болотная и осмотрите живописные окрестности поселка Рыбачий.
На обратном пути мы заедем в курортный Зеленоградск: вы погуляете по уютным улочкам, увидите старинную Водонапорную башню и попробуете минеральную воду из бювета.
Организационные детали
Экологический сбор при въезде в парк не включен в стоимость — 300 рублей с машины и 150 рублей с человека, дети до 12 бесплатно
По желанию можно добавить в маршрут музей 🖼 Куршской косы — 100 рублей с человека
Экскурсия предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эдуард, я родился и вырос в Калининграде. Много путешествую, люблю природу, особенно — Куршскую косу. С радостью поделюсь своей любовью и знаниями с вами.