На Рождество – экскурсии во Владикавказе

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» во Владикавказе, цены от 1 000 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
На машине
208 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
10 сен в 08:00
13 сен в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Владикавказ глазами местных жителей
Пешая
263 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 сен в 14:00
1 000 за человека
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
На машине
33 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии
Джиппинг
На машине
скидка
35%
48 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1900012 350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    1 сентября 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Остались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид Алан - мастер своего дела,
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    очень подробно и интересно рассказывал о каждом месте, о культуре и традициях Осетии. Он также оказался отличным фотографом. Рады, что выбрали именно эту экскурсию, она по настоящему влюбила нас в этот край!

    Остались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид АланОстались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид Алан
  • Д
    Дмитрий
    30 августа 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Провели замечательный день в горах! Георгий очень интересно провел Экскурсию👍🏻 очень рекомендуем, остались только положительные эмоции и много качественных фотографий) наш гид даже фотографировал и снимал нам крутые видео 👍🏻🔥🏔️
    Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!Провели замечательный день в горах!
  • Н
    Натвлья
    30 августа 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Хотим выразить огромную благодарность за отличную организацию и интересный маршрут этой экскурсии. Отдельное спасибо гиду Георгию за внимание, за интерес к
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    своей работе, за глубокие знания культуры и истории. Вежливый и воспитанный молодой человек, а ещё очень аккуратный водитель, что немаловажно на горных дорогах, а ещё попутно стал нашим фотографом, подсказывая наилучшие локации. В общем, эта экскурсия осталась незабываемым ярким пятном в нашем путешествии по Кавказу. Очень рекомендуем именно Георгия.

  • В
    Валерия
    26 августа 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Очень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традициях, культуре. Мы в полном восторге от Ингушетии! Отдохнули душой
    Очень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традицияхОчень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традицияхОчень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традицияхОчень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традицияхОчень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традициях
  • Л
    Людмила
    17 августа 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Спасибо огромное гиду Хусейну за интересную, познавательную экскурсию. Прекрасные горы, водопады, достопримечательности горной Ингушетии, история республики от местного жителя Хусейна, а также комфортное авто, сделали поездку незабываемо. Спасибо.
  • В
    Вероника
    13 августа 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Благодарю Альберта за интересную экскурсию. Не смотря на дождливую погоду всё было отлично. Экскурсия информативная, не скучно.
  • А
    Алена
    11 августа 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Отличное и наполнение и организация, по нашей просьбе подкорректировали программу, мы остались очень довольны и организатором, и нашим гидом Олегом. Всем советую!
    Отличное и наполнение и организация, по нашей просьбе подкорректировали программу, мы остались очень довольны и организатором
  • А
    Андрей
    3 августа 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Всё прошло отлично. Время прошло незаметно. Интересно, содержательно. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Евгений
    2 августа 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    Понравилось абсолютно всё и абсолютно всем (двум взрослым и двум детям 10 лет). Однозначно рекомендую.
  • Б
    Борисенков
    31 июля 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Спасибо большое за проведенную экскурсию,впечатления незабываемые,мы не ошиблись,выбрав вас!!! желаем развития и хороших туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
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  3. Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
  4. Путешествие по Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Крепость Дзивгис
  5. Даргавс
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в сентябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 12 350 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 552 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2024 год на рождество, 552 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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