Д Диана 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция читать дальше очень подробно и интересно рассказывал о каждом месте, о культуре и традициях Осетии. Он также оказался отличным фотографом. Рады, что выбрали именно эту экскурсию, она по настоящему влюбила нас в этот край! Остались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид Алан - мастер своего дела,

Д Дмитрий 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция Провели замечательный день в горах! Георгий очень интересно провел Экскурсию👍🏻 очень рекомендуем, остались только положительные эмоции и много качественных фотографий) наш гид даже фотографировал и снимал нам крутые видео 👍🏻🔥🏔️

Н Натвлья 1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция читать дальше своей работе, за глубокие знания культуры и истории. Вежливый и воспитанный молодой человек, а ещё очень аккуратный водитель, что немаловажно на горных дорогах, а ещё попутно стал нашим фотографом, подсказывая наилучшие локации. В общем, эта экскурсия осталась незабываемым ярким пятном в нашем путешествии по Кавказу. Очень рекомендуем именно Георгия. Хотим выразить огромную благодарность за отличную организацию и интересный маршрут этой экскурсии. Отдельное спасибо гиду Георгию за внимание, за интерес к

В Валерия Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады Очень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традициях, культуре. Мы в полном восторге от Ингушетии! Отдохнули душой

Л Людмила Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады Спасибо огромное гиду Хусейну за интересную, познавательную экскурсию. Прекрасные горы, водопады, достопримечательности горной Ингушетии, история республики от местного жителя Хусейна, а также комфортное авто, сделали поездку незабываемо. Спасибо.

В Вероника Владикавказ глазами местных жителей Благодарю Альберта за интересную экскурсию. Не смотря на дождливую погоду всё было отлично. Экскурсия информативная, не скучно.

А Алена Путешествие по Северной Осетии Отличное и наполнение и организация, по нашей просьбе подкорректировали программу, мы остались очень довольны и организатором, и нашим гидом Олегом. Всем советую!

А Андрей Владикавказ глазами местных жителей Всё прошло отлично. Время прошло незаметно. Интересно, содержательно. Однозначно рекомендую.

Е Евгений Владикавказ глазами местных жителей Понравилось абсолютно всё и абсолютно всем (двум взрослым и двум детям 10 лет). Однозначно рекомендую.