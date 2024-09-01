7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборВладикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
10 сен в 08:00
13 сен в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 сен в 14:00
1 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
35%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
1900012 350₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана1 сентября 2024Остались очень довольны туром! Получили массу эмоций и увидели кучу достопримечательностей за один день. Гид Алан - мастер своего дела,
- ДДмитрий30 августа 2024Провели замечательный день в горах! Георгий очень интересно провел Экскурсию👍🏻 очень рекомендуем, остались только положительные эмоции и много качественных фотографий) наш гид даже фотографировал и снимал нам крутые видео 👍🏻🔥🏔️
- ННатвлья30 августа 2024Хотим выразить огромную благодарность за отличную организацию и интересный маршрут этой экскурсии. Отдельное спасибо гиду Георгию за внимание, за интерес к
- ВВалерия26 августа 2024Очень рекомендую гида Хусейна. Прекрасный человек, очень интересно провёл экскурсию. Много нового узнали о местных традициях, культуре. Мы в полном восторге от Ингушетии! Отдохнули душой
- ЛЛюдмила17 августа 2024Спасибо огромное гиду Хусейну за интересную, познавательную экскурсию. Прекрасные горы, водопады, достопримечательности горной Ингушетии, история республики от местного жителя Хусейна, а также комфортное авто, сделали поездку незабываемо. Спасибо.
- ВВероника13 августа 2024Благодарю Альберта за интересную экскурсию. Не смотря на дождливую погоду всё было отлично. Экскурсия информативная, не скучно.
- ААлена11 августа 2024Отличное и наполнение и организация, по нашей просьбе подкорректировали программу, мы остались очень довольны и организатором, и нашим гидом Олегом. Всем советую!
- ААндрей3 августа 2024Всё прошло отлично. Время прошло незаметно. Интересно, содержательно. Однозначно рекомендую.
- ЕЕвгений2 августа 2024Понравилось абсолютно всё и абсолютно всем (двум взрослым и двум детям 10 лет). Однозначно рекомендую.
- ББорисенков31 июля 2024Спасибо большое за проведенную экскурсию,впечатления незабываемые,мы не ошиблись,выбрав вас!!! желаем развития и хороших туристов!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На Рождество»
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