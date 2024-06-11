Это не обычный поход, а настоящий курс выживания в горах Северной Осетии. Такое обучение полезно пройти каждому.
Вы узнаете, на что способен человек в экстремальных условиях, а приобретённые навыки пригодятся не только в путешествиях, но и в обычной жизни. Выживание в дикой природе поначалу может быть трудным, но точно необычным и увлекательным.
Вы узнаете, на что способен человек в экстремальных условиях, а приобретённые навыки пригодятся не только в путешествиях, но и в обычной жизни. Выживание в дикой природе поначалу может быть трудным, но точно необычным и увлекательным.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
После инструктажа по технике безопасности мы проработаем все ситуации, а в конце обязательно обсудим допущенные недочёты. А затем отправимся в горы.
Во время обучения вы научитесь:
- действовать спокойно, рационально, в правильной последовательности;
- обеспечивать безопасную ночёвку;
- поддерживать позитивный настрой всей группы, работать сообща;
- разводить костёр и правильно подбирать для него топливо;
- разбираться в средствах согревания;
- укрываться от непогоды;
- добывать себе пищу без спецсредств.
Кроме курса выживания в этом походе вас ждут простые радости путешественника:
- поход по экстремальным местам — горные пейзажи превращают их в сказочные;
- отличная компания единомышленников, с которыми приятно провести время;
- море впечатлений и заряд бодрости;
- умеренная физическая активность, которой так не хватает в городской жизни.
Кому подойдёт программа
Сложность похода средняя, доступная для любого физически здорового человека и даже ребёнка старше 11 лет. Ситуации учебные, навыки ставятся легко, никакой опасности для жизни и здоровья нет. После обучения даже в серьёзнейших испытаниях вы сможете быть уверены, что ваша безопасность находится в самых надёжных руках — в ваших.
Организационные детали
- Курсы проводят наши опытные координаторы и инструкторы
- С собой необходимо взять снаряжение (подробный список — в билете). Также его можно арендовать у нас, стоимость уточняйте в переписке.
во вторник, четверг и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор во Владикавказе
Мы всегда рады принимать гостей в Алании! Мы покажем вам горы, познакомим с бытом, культурой и традициями Осетии. Вы попробуете настоящую кавказскую кухню и увидите много интересного. Также, вас ждёт много захватывающих приключений — прогулки на лошадях, питбайках, квадроциклах, скалолазание, уроки выживания в горах и многое другое. Мы ждём вас!Задать вопрос
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