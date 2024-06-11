Это не обычный поход, а настоящий курс выживания в горах Северной Осетии. Такое обучение полезно пройти каждому. Вы узнаете, на что способен человек в экстремальных условиях, а приобретённые навыки пригодятся не только в путешествиях, но и в обычной жизни. Выживание в дикой природе поначалу может быть трудным, но точно необычным и увлекательным.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

После инструктажа по технике безопасности мы проработаем все ситуации, а в конце обязательно обсудим допущенные недочёты. А затем отправимся в горы.

Во время обучения вы научитесь:

действовать спокойно, рационально, в правильной последовательности;

обеспечивать безопасную ночёвку;

поддерживать позитивный настрой всей группы, работать сообща;

разводить костёр и правильно подбирать для него топливо;

разбираться в средствах согревания;

укрываться от непогоды;

добывать себе пищу без спецсредств.

Кроме курса выживания в этом походе вас ждут простые радости путешественника:

поход по экстремальным местам — горные пейзажи превращают их в сказочные;

отличная компания единомышленников, с которыми приятно провести время;

море впечатлений и заряд бодрости;

умеренная физическая активность, которой так не хватает в городской жизни.

Кому подойдёт программа

Сложность похода средняя, доступная для любого физически здорового человека и даже ребёнка старше 11 лет. Ситуации учебные, навыки ставятся легко, никакой опасности для жизни и здоровья нет. После обучения даже в серьёзнейших испытаниях вы сможете быть уверены, что ваша безопасность находится в самых надёжных руках — в ваших.

Организационные детали