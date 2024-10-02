Самобытная Ингушетия — край сказочных ландшафтов, строгих архитектурных форм, непоколебимых традиций и гостеприимных людей. Чтобы почувствовать душу этой древней земли, вы отправитесь в ее историческую, горную часть. Проедете по ущельям, аулам и одной из самых зрелищных дорог мира. А особое внимание уделим башенным комплексам, хранящим прошлое ингушских тейпов.

Описание экскурсии

Картинные виды нон-стоп

По пути из Владикавказа вы проедете по двум живописным перевалам и ущельям — Джейрахскому и Ассинскому. А также подниметесь на смотровую площадку Цей-Лоам, где открываются незабываемые панорамы окрестностей с силуэтами Главного Кавказского хребта.

Рукотворные сокровища Горной Ингушетии

Самые известные постройки республики — средневековые башенные комплексы, настоящие музеи под открытым небом. В регионе, где сохранилось больше всего сооружений такого типа, вы посетите наиболее яркие памятники: Эгикал, Эрзи и Вовнушки. Рассмотрите башни со всех ракурсов и оцените их величественные пейзажи на фоне гор. Узнаете о самобытных традициях возведения фамильных комплексов и их предназначениях. А также посетите один из древнейших храмов России, Тхаба-Ерды, где я расскажу о легендах и загадках христианской святыни.

В середине дня я предложу пообедать в кафе на перевале, где вы сможете отведать блюда национальной кухни с видом на величественные вершины.

Организационные детали