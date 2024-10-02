Влюбиться в Ингушетию за один день! (в мини-группе)
Открыть потрясающие пейзажи заповедного Кавказа и ощутить дух Средневековья в гордой Стране башен
Самобытная Ингушетия — край сказочных ландшафтов, строгих архитектурных форм, непоколебимых традиций и гостеприимных людей. Чтобы почувствовать душу этой древней земли, вы отправитесь в ее историческую, горную часть. Проедете по ущельям, аулам и одной из самых зрелищных дорог мира. А особое внимание уделим башенным комплексам, хранящим прошлое ингушских тейпов.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Картинные виды нон-стоп
По пути из Владикавказа вы проедете по двум живописным перевалам и ущельям — Джейрахскому и Ассинскому. А также подниметесь на смотровую площадку Цей-Лоам, где открываются незабываемые панорамы окрестностей с силуэтами Главного Кавказского хребта.
Рукотворные сокровища Горной Ингушетии
Самые известные постройки республики — средневековые башенные комплексы, настоящие музеи под открытым небом. В регионе, где сохранилось больше всего сооружений такого типа, вы посетите наиболее яркие памятники: Эгикал, Эрзи и Вовнушки. Рассмотрите башни со всех ракурсов и оцените их величественные пейзажи на фоне гор. Узнаете о самобытных традициях возведения фамильных комплексов и их предназначениях. А также посетите один из древнейших храмов России, Тхаба-Ерды, где я расскажу о легендах и загадках христианской святыни.
В середине дня я предложу пообедать в кафе на перевале, где вы сможете отведать блюда национальной кухни с видом на величественные вершины.
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике TANK 300. Я заберу вас из отеля во Владикавказе и после экскурсии привезу в удобное вам место
Дополнительные расходы: билет в национальный парк — 160 руб. с человека (гиду билет не нужен); обед в кафе — около 600 руб. с человека
Погода в горах непредсказуема, поэтому возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитный крем и гигиеническую помаду, а также позаботьтесь об удобной обуви
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания во Владикавказе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 105 туристов
Привет, меня зовут Ольга. Я ваш гид по Кавказу. Квалифицированный альпинист, спасатель. 10 лет по горам. Занимаюсь фотографией и рисую. Люблю животных, природу во всех её проявлениях. Безумно люблю свою читать дальше
Родину — Осетию. Всегда в тренде. Покажу самые крутые места, расскажу про быт, культуру, традиции народа. Также интересные факты про наши дни и события. Влюбляю в горы и провожу вашу полную перезагрузку. Со мной безопасно, надёжно и душевно.