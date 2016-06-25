Экскурсия в Александров «Русь царская»

Предлагаем вам прикоснуться к тайнам и легендам опричной столицы России

Предлагаем вам прикоснуться к тайнам и легендам опричной столицы России.

Начнется путешествие по Государеву двору с царских палат, сохранившихся в Покровской церкви, где у вас на глазах начнет оживать история Александровкой Слободы. Вы узнаете, как проходил выбор невесты царской.

Погрузитесь в атмосферу русского средневековья, спускаясь по холодным подземельям Кремля, попадете на трапезу к самому царю Ивану Грозному.
Экскурсия в Александров «Русь царская»

Что вас ожидает 🤩

  • Александровская слобода
  • Интерактивная программа «Выбор царской невесты»
  • Смотровая площадка Распятской колокольни

Описание

Что вас ожидает:

Прикоснитесь к тайнам и легендам опричной столицы России;
Начнется путешествие по Государеву двору с царских палат, сохранившихся в Покровской церкви, где у вас на глазах начнет оживать история Александровкой Слободы. Вы узнаете, как проходил выбор невесты царской. Погрузитесь в атмосферу русского средневековья, спускаясь по холодным подземельям Кремля, попадете на трапезу к самому царю Ивану Грозному, личность которого овеяна множеством мифов и легенд. А со смотровой площадки Распятской колокольни насладитесь величественной красотой двора самодержца. Интерактивная программа «Выбор царской невесты» — это красивейшая легенда о смотринах оживает в исполнении самих туристов, переодетых в стилизованные костюмы в интерьере царских палат
Дом музей Первушина: в гости к Александровскому купцу
Персонажи в усадьбе оживают, вас встретят хозяева, радушно покажут свой дом и и поведают как жили купцы, какой быт и уклады были в семье 19 века. Ну и как положено по русской традиции угостят чаем с домашней выпечкой. Дом-музей расположен в живописном месте: за ним раскинулись Парковый пруд и парк, где в далеком прошлом любили отдыхать купцы. Музей состоит из нескольких зданий — барский дом, каретник и привратницкая.
Первый в мире музей, посвященный знаменитым сестрам Цветаевым
Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых в городе Александрове, основан в 80-х годах ХХ в., даже раньше музея Цветаевой в Москве. Несколько раз музей входил в списки лучших в России (в 1999 и в 2001 гг.). Сегодня в состав музейного комплекса входит не только сам домик Цветаевых, но и дом Лебедевых по соседству, мемориальный сад Марины и Анастасии, а также двухэтажное каменное строение мануфактуры Баранова.

Важная информация:

Обратите внимание, что можно заказать экскурсию без трансфера, которая будет начинаться непосредственно в Александрове. Куда вы, соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00, встреча в Александрове у входа в Музей-заповедник Александровская слобода, Музейный пр., 20.

Пятница и понедельник в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Интерактивная программа с Ильей Муромцем
  • Транспортное обслуживание на автобусе тур-класса (при выборе этого варианта тура)
Что не входит
  • Дом Музей Первушина + Дом музей Марины и Анастасии Цветаевых — 650 руб
Место начала и завершения?
ул. Дворянская, д. 4, г. Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница и понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что можно заказать экскурсию без трансфера
  • Которая будет начинаться непосредственно в Александрове. Куда вы
  • Соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00
  • Встреча в Александрове у входа в Музей-заповедник Александровская слобода
  • Музейный пр.
  • 20
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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