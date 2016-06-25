Что вас ожидает:

Прикоснитесь к тайнам и легендам опричной столицы России;

Начнется путешествие по Государеву двору с царских палат, сохранившихся в Покровской церкви, где у вас на глазах начнет оживать история Александровкой Слободы. Вы узнаете, как проходил выбор невесты царской. Погрузитесь в атмосферу русского средневековья, спускаясь по холодным подземельям Кремля, попадете на трапезу к самому царю Ивану Грозному, личность которого овеяна множеством мифов и легенд. А со смотровой площадки Распятской колокольни насладитесь величественной красотой двора самодержца. Интерактивная программа «Выбор царской невесты» — это красивейшая легенда о смотринах оживает в исполнении самих туристов, переодетых в стилизованные костюмы в интерьере царских палат

Дом музей Первушина: в гости к Александровскому купцу

Персонажи в усадьбе оживают, вас встретят хозяева, радушно покажут свой дом и и поведают как жили купцы, какой быт и уклады были в семье 19 века. Ну и как положено по русской традиции угостят чаем с домашней выпечкой. Дом-музей расположен в живописном месте: за ним раскинулись Парковый пруд и парк, где в далеком прошлом любили отдыхать купцы. Музей состоит из нескольких зданий — барский дом, каретник и привратницкая.

Первый в мире музей, посвященный знаменитым сестрам Цветаевым

Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых в городе Александрове, основан в 80-х годах ХХ в., даже раньше музея Цветаевой в Москве. Несколько раз музей входил в списки лучших в России (в 1999 и в 2001 гг.). Сегодня в состав музейного комплекса входит не только сам домик Цветаевых, но и дом Лебедевых по соседству, мемориальный сад Марины и Анастасии, а также двухэтажное каменное строение мануфактуры Баранова.

Важная информация:

Обратите внимание, что можно заказать экскурсию без трансфера, которая будет начинаться непосредственно в Александрове. Куда вы, соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00, встреча в Александрове у входа в Музей-заповедник Александровская слобода, Музейный пр., 20.