Николай проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Борисовское и Порецкое

Первой остановкой по пути из Владимира будет Борисовское, где вы познакомитесь с историей древнего села, осмотрите богатые купеческие терема и оцените живописные ландшафты. А затем отправитесь в Порецкое, где я расскажу о необычном строении — заброшенной трехэтажной водяной мельнице, первой электростанции конца 19 века. Внутри вы рассмотрите элементы технических достижений Царской России, до которых, кажется, не касались не один десяток лет.

Кидекша и Весь

Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко. В Кидекше, возле первого белокаменного храма в Залесской Руси, поговорим о бывшей резиденции Юрия Долгорукого. А по дороге через Суздаль в сторону Гаврилова Посада осмотрите храм-башню в фактурном селе Весь.

Шекшово и Ярышево

Путешествие продолжится в селе, где бывал Николай Рерих, — здесь перед вами предстанет чудесное узорочье среди полей. Рядом с Гавриловым Посадом вы увидите храм в Ярышеве, построенный царскими зодчими. Заглянете в старинную дореволюционную школу, а после посетите древний монастырь Сербиловский с нарядной колокольней, расположенный посреди просторной деревушки.

Небылое и Подолец (опционально)

При желании, вы также сможете проехать по дороге к Юрьеву-Польскому и посетить село Небылое, где находятся древние постройки монастыря в стиле узорочья. А чуть севернее вас будет ждать главная изюминка Суздальского Ополья — интереснейший храм в селе Подолец, возведенный во времена Ивана Грозного в честь взятия Казани.