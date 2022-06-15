Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров

Приглашаем в красивейший тур по городам Золотого кольца

4.7
3 отзыва
Приглашаем в красивейший тур по городам Золотого кольца.

Вы увидите самые яркие памятники древнерусской истории, старинные города Александров, Владимир, Суздаль, великолепную Троице-Сергиеву лавру, посетите Боголюбово с его уникальной церковью на Нерли и другие.
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Золотого кольца летние переливы: Владимир, Суздаль, Александров
Ближайшие даты:
04
авг
29
сен

Что вас ожидает 🤩

Необычные ракурсы
Необычные ракурсы
Древние памятники архитектуры и дух русской глубинки оставят нам на память атмосферные снимки
Шедевры архитектуры
Шедевры архитектуры
Увидим прекрасные храмовые и дворцовые ансамбли, купеческие дома и исторические планировки городов
Тайны Древней Руси
Тайны Древней Руси
Познавательные экскурсии поведают нам о величайших исторических событиях

Программа тура по дням

1 день
Троице-Сергиева Лавра – Переславль-Залесский

Встреча с гидом в Москве, на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в 09:00.

Посадка в автобус.

Переезд в Сергиев Посад.

Столица «игумена земли Русской» – Сергия Радонежского и величайший из русских монастырей – Троице-Сергиева лавра, настоящее монашеское государство в государстве, где до сих пор сохраняется комплекс построек не только духовного, но и административного, и хозяйственного назначения.

Мощная крепостная стена монастыря вместе со страной переживала все величайшие исторические события, не раз выдерживала вражескую осаду.

Пешеходная экскурсия вокруг монастыря.

Во время прогулки вокруг монастыря вы увидите такие достопримечательности, как Блинная гора (смотровая площадка), с которой открывается головокружительный вид на Лавру, Пятницкое подворье, Паломнический центр (Красные ряды), Кузницу и Конюшенный двор, источник св. Саввы Сторожевского.

Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Экскурсия познакомит вас со святынями, архитектурой и достопримечательностями одного из крупнейших центров русской духовной культуры и просвещения.

В Лавре вы увидите три главных храма – Духовскую церковь, Успенский собор и храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой.

Обед (доп. плата).

Переезд в Переславль-Залесский.

Размещение в отеле.

Вечерняя пешеходная экскурсия по Переславлю-Залесскому.

Некогда крупнейший город на северо-востоке Руси, его крепостные валы достигали длины 2,5 км.

Город, само основание которого знаменовало собой будущее становление единого Русского государства.

Об этих временах напоминают Спасо-Преображенский собор XII в. и ансамбли шести монастырей, чудом пережившие нашествия татаро-монгол и польско-литовскую интервенцию XVII.

Троице-Сергиева Лавра – Переславль-ЗалесскийТроице-Сергиева Лавра – Переславль-ЗалесскийТроице-Сергиева Лавра – Переславль-ЗалесскийТроице-Сергиева Лавра – Переславль-Залесский
2 день
Юрьев-Польский – Владимир

Завтрак в отеле.

Переезд в Юрьев-Польский.

Экскурсионная прогулка по Юрьеву-Польскому.

Все достопримечательности Юрьева-Польского сосредоточены в одном месте – это маленький кремль и Георгиевский собор (1230—1234) с уникальной резьбой по камню на фасаде.

Часть территории Кремля занимает ансамбль Михайло-Архангельского монастыря-музея (XVIII век), обнесённый стенами с башнями.

За пределами монастыря и собора Юрьев-Польский – стандартный городок центральной России с одно-двухэтажной застройкой. Довольно тихий, опрятный, с русским провинциальным духом.

Переезд во Владимир.

Это старинный город, в котором сохранилось большое количество архитектурных памятников, многие из которых включены в список всемирного наследия Юнеско.

Город Владимир впервые упоминается в летописи в 1108 году, его основал князь Владимир Мономах.

Обед (доп. плата).

Обзорная экскурсия по городу «Сказание о Древнем Владимире»

Во время экскурсии вы увидите белокаменные памятники 12 века: Золотые ворота – символ города Владимира, Успенский собор – храм, который более 100 лет был главным собором на Руси.

Здесь венчались на великое княжение Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита.

По примеру Успенского собора во Владимире был построен Успенский собор московского Кремля – Дмитриевский собор, на стенах которого насчитывается более 500 резных камней.

Прогуляемся по Большой Московской улице, где проходил Владимирский тракт и заглянем в храм Георгия Победоносца, построенного Юрием Долгоруким в честь своего небесного покровителя.

В храме находится усыпальница матери и брата Александра Невского.

Ночь в отеле.

Юрьев-Польский – ВладимирЮрьев-Польский – ВладимирЮрьев-Польский – ВладимирЮрьев-Польский – Владимир
3 день
Суздаль – Боголюбово

Завтрак в отеле.

Переезд в Суздаль.

Обзорная экскурсия по городу.

Во время обзорной экскурсии по Суздалю мы осмотрим Суздальский кремль – историческое ядро древнего города.

Мы увидим купеческий дом, которому 200 лет, старые резные ворота XIX века, церкви кремля и Рождественский собор.

Мы посетим торговую площадь – место, где более восьмисот лет ведётся торговля.

Это та самая площадь, где танцевал чудак Бальзаминов.

По соседству есть домик, где снимался фильм "Женитьба Бальзаминова".

Далее посетим Ризоположенский монастырь XIII века – самый старый монастырь в Суздале.

Здесь мы поднимемся на Преподобенскую колокольню и увидим город с высоты 40 метров.

Следующую остановку мы сделаем в Покровский монастыре XIV века, который в народе называют местом заточения русских цариц.

Обед (доп. плата).

Переезд в Боголюбово.

Осмотр Церкви Покрова на Нерли

Боголюбово – один из самых старинных поселков России, основанный еще в XII веке.

Здесь сохранилось множество оборонительных сооружений, древних храмов и других памятников архитектуры, особенно выдающимся из которых несомненно является Церковь Покрова на Нерли.

У вас будет возможность посетить самую знаменитую в России церковь.

Посещение Боголюбского монастыря

Далее мы посетим Боголюбский монастырь.

Он основан в 1155 году.

В монастыре хранится икона, положившая начало русской иконописи.

Икона Богоматери творила настоящие чудеса: по слухам, в 18 веке, она спасла жителей Владимира от морской язвы.

Боголюбский собор был построен в 1855-1866 гг.

Белый и синий цвета придают собору уникальный облик, постройка сочетает в себе византийские и традиционные русские элементы.

Возвращение во Владимир.

Ночь в отеле

Суздаль – БоголюбовоСуздаль – БоголюбовоСуздаль – БоголюбовоСуздаль – Боголюбово
4 день
Александровская слобода

Завтрак в отеле.

Переезд в г.Александров.

Обзорная экскурсия по городу.

Город, выросший из Александровской слободы, нередко становился пристанищем для российских государей.

Здесь Иван Грозный провел 17 лет, фактически сделав ее столицей страны, а затем, опасаясь взбунтовавшихся стрельцов, сюда бежал Пётр Первый.

В Александровской слободе жила и будущая императрица Елизавета Петровна, сосланная Анной Иоанновной.

Самая главная достопримечательность города – Александровский Кремль, куда мы и отправимся.

Посещение музея-заповедника Александровская слобода.

Вы познакомитесь с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного, также вы посетите экспозицию «Государев Двор в Александровской слободе»;

Посетите распятскую церковь-колокольню (экспозиции: «Александровская слобода XVI в. Легенды и были», «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Успенская обитель»).

Обед (доп. плата).

Переезд в Москву к Ленинградскому вокзалу.

Отправление на поезде после 21:00.

Александровская слободаАлександровская слободаАлександровская слобода

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

ДатаДвухместное Одноместное
10.06, 04.0825 10029 700
29.0924 90029 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание в соответствии с программой
  • Проживание в отелях в номерах с удобствами
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Питание – завтраки
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д до г. Москва и обратно
  • Входные билеты в музейные объекты
  • Пакет питания (4 обеда) – 2 500 руб.
  • Дополнительные экскурсии (вне программы)
  • Персональное радиооборудование – 600 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Встреча с гидом в Москве, на Комсомольской площади около Ленинградского вокзала в 09:00.

Удобнее приехать поездом.

В завершающий день тура прибываем к Ленинградскому вокзалу.

Отправление на поезде в планировать после 21:00, на самолете с учетом времени которое вам потребуется, чтобы самостоятельно добраться до аэропорта и времени на регистрации (рекомендуем на следующий день).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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