Приморье. По следам исследовательских экспедиций

Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир

Вы побываете в красивейших первозданных местах Приморского края, пройдя путём экспедиций В. К. Арсеньева и Дерсу Узала.

Узнаете интересные факты о животных, обитающих на Сихотэ-Алине.

Увидите тюленей, если повезёт, встретите животных и птиц, занесённых в Красную книгу.

Полюбуетесь редкими растениями и реликтовыми деревьями, стремительными водопадами и скалами причудливых форм.

Покорите горные вершины, поплаваете в живописных бухтах, с ветерком покатаетесь по морю на катерах.

Почувствуйте себя первооткрывателями!
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
Мы рекомендуем прилететь за день до начала тура, чтобы успеть отдохнуть перед длительным переездом в первый день.
Время полёта: около 8 часов 30 минут (в одну сторону).
Вы можете смело приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку и сообщит, что набрано минимальное количество участников. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако более точную информацию необходимо уточнять.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме. Сихотэ-Алинь — это горный регион, и почти каждый треккинг имеет перепад высот! Мы рекомендуем участникам тура заниматься физической подготовкой. Это поможет максимально комфортно чувствовать себя во время треккингов и при подъёмах в горы.

Трансферы осуществляются на джипах «Mitsubishi Delica» / «Toyota Sequoia» / «Toyota Tundra». Но возможны поломки в ходе тура, так как даже исправная и качественная машина не всегда выдерживает 2500 км по дорогам Приморья. В таком случае может быть произведена замена авто либо, если это возможно, ремонт на месте.
Если состояние дорог представляет риск для безопасности участников или может привести к серьёзным поломкам авто и поставить под риск прохождение тура, то водители могут принять решение об изменении программы.
В случае, если погодные условия, состояние дорог, режим работы ООПТ или другие форс-мажорные факторы не позволяют осуществить какую-то из экскурсий в программе, то она будет заменена на одну из альтернативных.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника Борцам Революции, 06:30. Прибыть во Владивосток необходимо за день до начала тура. Вы можете остановиться в гостинице в центре города и добраться до места встречи на такси ~ 150 рублей
Завершение: Владивосток, аэропорт. Можно добраться на такси или аэроэкспрессе - около 250-300 руб. за билет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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