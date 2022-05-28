Возможно участие с детьми от 10 лет.
Мы рекомендуем прилететь за день до начала тура, чтобы успеть отдохнуть перед длительным переездом в первый день.
Время полёта: около 8 часов 30 минут (в одну сторону).
Вы можете смело приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку и сообщит, что набрано минимальное количество участников. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако более точную информацию необходимо уточнять.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме. Сихотэ-Алинь — это горный регион, и почти каждый треккинг имеет перепад высот! Мы рекомендуем участникам тура заниматься физической подготовкой. Это поможет максимально комфортно чувствовать себя во время треккингов и при подъёмах в горы.
Трансферы осуществляются на джипах «Mitsubishi Delica» / «Toyota Sequoia» / «Toyota Tundra». Но возможны поломки в ходе тура, так как даже исправная и качественная машина не всегда выдерживает 2500 км по дорогам Приморья. В таком случае может быть произведена замена авто либо, если это возможно, ремонт на месте.
Если состояние дорог представляет риск для безопасности участников или может привести к серьёзным поломкам авто и поставить под риск прохождение тура, то водители могут принять решение об изменении программы.
В случае, если погодные условия, состояние дорог, режим работы ООПТ или другие форс-мажорные факторы не позволяют осуществить какую-то из экскурсий в программе, то она будет заменена на одну из альтернативных.