9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самый удивительный храм Ярославля

Вы осмотрите церковь Иоанна Предтечи в Толчковой слободе — ту самую, которая изображена на 1000-рублевой купюре. Познакомитесь с секретами местных кожевников, рассмотрите ярославские изразцы и лекальный кирпич, изготовленный по особым рисункам, а заодно узнаете, почему у этого храма 15 куполов.

Ярославская Большая мануфактура

Я расскажу, что такое «затрапеза» и почему Екатерина II гостила у ярославских фабрикантов. Покажу пруды Петропавловского парка и храм, ставший копией петербургского собора. А также единственную в Ярославле церковь в стиле модерн, где мы поговорим о сложных судьбах революционной эпохи.

Планетарий, Киселюха и дома ярославских купцов

В программе будет церковь Николы Мокрого, один из самых красивых планетариев мира и Парк 1000-летия Ярославля. Вы побываете в древней слободе с забавным названием Киселюха, увидите «падающую» колокольню, потрясающие изразцовые притворы и типичный дом купца 17 века. В «элитном квартале» 19 века встретите дворцы, в которых жили провинциальные миллионеры, узнаете, на чем они зарабатывали деньги и как красиво их тратили. Осмотрите храм, где крестили легенду оперной сцены Леонида Собинова и услышите самые романтичные истории любви Ярославля начала 20 века.

Места, где оживают легенды о князьях и старообрядцах

На Туговой горе и в Коровниках вы увидите старинные храмы и колокольню, которую называют «ярославской свечой». Узнаете, как ярославский князь Федор Черный женился на дочери ордынского хана, а князя Александра Брюхатого взяли в заложники. В завершение прогулки вы окажетесь на Стрелке — месте, где встречаются прошлое и настоящее, где Которосль сливается с Волгой. Отсюда вам откроются виды на церковь Николы Рубленого, вдохновлявшую Алексея Саврасова, Подзеленье, Медведицкий овраг и памятник 1000-летия Ярославля.

Которосль расскажет вам настоящую историю Ярославля — провинциального города с тысячелетней жизнью. А как перевести древнее название реки, вы выберете сами из множества существующих трактовок.