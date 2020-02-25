9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Повесть о настоящем Ярославле

Купеческие дома, ремесленные кварталы и старинные храмы

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Которосль — это трудное слово дается гостям города не сразу.

И если Волга в представлениях не нуждается, то ярославская река скрывает от путешественников много тайн.

Тем, кто уже познакомился с историческим центром, я предлагаю прогулку по уютным берегам Которосли.

Вы узнаете о жизни ремесленных слобод и удивительной усадьбе-фабрике, услышите о невероятных приключениях ярославских князей и легендарных битвах.

Увидите десяток потрясающих храмов, редко попадающих в стандартные маршруты, элитные кварталы 19 века и купеческие дома петровской эпохи, а также самые современные архитектурные эксперименты Ярославля.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле

Что вас ожидает

Самый удивительный храм Ярославля
Вы осмотрите церковь Иоанна Предтечи в Толчковой слободе — ту самую, которая изображена на 1000-рублевой купюре. Познакомитесь с секретами местных кожевников, рассмотрите ярославские изразцы и лекальный кирпич, изготовленный по особым рисункам, а заодно узнаете, почему у этого храма 15 куполов.

Ярославская Большая мануфактура
Я расскажу, что такое «затрапеза» и почему Екатерина II гостила у ярославских фабрикантов. Покажу пруды Петропавловского парка и храм, ставший копией петербургского собора. А также единственную в Ярославле церковь в стиле модерн, где мы поговорим о сложных судьбах революционной эпохи.

Планетарий, Киселюха и дома ярославских купцов
В программе будет церковь Николы Мокрого, один из самых красивых планетариев мира и Парк 1000-летия Ярославля. Вы побываете в древней слободе с забавным названием Киселюха, увидите «падающую» колокольню, потрясающие изразцовые притворы и типичный дом купца 17 века. В «элитном квартале» 19 века встретите дворцы, в которых жили провинциальные миллионеры, узнаете, на чем они зарабатывали деньги и как красиво их тратили. Осмотрите храм, где крестили легенду оперной сцены Леонида Собинова и услышите самые романтичные истории любви Ярославля начала 20 века.

Места, где оживают легенды о князьях и старообрядцах
На Туговой горе и в Коровниках вы увидите старинные храмы и колокольню, которую называют «ярославской свечой». Узнаете, как ярославский князь Федор Черный женился на дочери ордынского хана, а князя Александра Брюхатого взяли в заложники. В завершение прогулки вы окажетесь на Стрелке — месте, где встречаются прошлое и настоящее, где Которосль сливается с Волгой. Отсюда вам откроются виды на церковь Николы Рубленого, вдохновлявшую Алексея Саврасова, Подзеленье, Медведицкий овраг и памятник 1000-летия Ярославля.

Которосль расскажет вам настоящую историю Ярославля — провинциального города с тысячелетней жизнью. А как перевести древнее название реки, вы выберете сами из множества существующих трактовок.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена и для большего количества участников — подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • Экскурсия проводится на вашем транспорте или такси (расстояния между объектами не близкие — нужна машина) — транспортные услуги в стоимость не входят.
  • По желанию прогулку можно дополнить посещением Музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь» (у меня есть лицензия на право проведения экскурсий в музее). Вход оплачивается дополнительно — 80 руб/чел., подъем на колокольню — 100-200 руб/чел.
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле
Повесть о настоящем Ярославле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Я пишу книги о Ярославле, статьи для журналов и газет, часто выступаю на радио. Моя основная тема – жизнь города и горожан. Я стремлюсь придать историческим фактам человеческое измерение, рассказать о знаменитых личностях так, чтобы разглядеть в них живых людей. Я преподаю в университете, и мы со студентами придумываем культурологические проекты в сфере туризма, занимаемся историей повседневности, стремимся понять, как жили люди разных эпох, как складывался особый "ярославский характер". Я вожу экскурсии 15 лет. Мне нравится знакомить гостей со своим любимым городом, а еще я много и с радостью работаю с детьми.
Напишите мне

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Все очень классно и интересно. Рекомендуем!
21 августа 2019
Перед поездкой в Ярославль мы заказали обзорную экскурсию по Ярославлю и экскурсию под названием “Повесть о настоящем Ярославле”. Вторая экскурсия не пересекается с первой и является прекрасным дополнением, охватывающим интереснейшие районы и памятники Ярославля. Показывала и рассказывала нам про все эти красоты Мария. Наш коллектив был очень не простой для экскурсовода: двое взрослых и четверо детей, младшему из которых на момент экскурсии было 6 лет, а старшему – 14. Тем не менее, Мария прекрасно выбрала манеру проведения экскурсии, которая увлекла и взрослых, и детей. Рассказ проходил на очень хорошем языке, что добавило удовольствия от экскурсии и, несомненно, явилось ценным примером для детей. Выбирайте Марию, и вы узнаете много интересного и получите наслаждение от общения с неравнодушным рассказчиком высокого класса.
15 августа 2019
На экскурсию отправились я, мой муж и сын 11 лет. В Ярославле бывали и не раз, но только все проездом, по делам. Каждый раз мечтали об экскурсии по городу. Но какой? Случайно на сайте прочитали о Марии и решили попробовать.. Мария - педагог, филолог, гуманитарий, пишет статьи. Знания города, истории очень хорошие, но, будучи педагогом, и , думаю, хорошим, педагогом, она умеет быстро ориентироваться, перестраиваться на новую аудиторию. То , как Мария преподносит материал ,очень подходит как для однодневной экскурсии по городу, так и для серии рассказов о городе , если вы приехали не на один день.Мария так интересно говорит об история домов, улиц, людей, ремесленных слобод , что легко представить ,каким был город в разные эпохи.Места, в которые Мария водит и возит, не попадёшь с обычной экскурсией. И акценты в каждом месте она проставляет свои.Экскурсия не утомляет, а пролетает незаметно.советую , сразу созваниваться, списываться и договариваться на две экскурсии подряд. Честное слово, не пожалеете. Хотя материала одной экскурсии хватает, чтобы потом ее переварить и вернуть за следующей порцией! Я уже посоветовала своим друзьям Марию как чудесного гида по Ярославлю и его окрестностям.
14 августа 2019
Ещё раз спасибо Марии. Экскурсия прошла отлично, несмотря на дождь и жуткий ветер. Узнали очень много интересных и неожиданных фактов о Ярославле. Рассказ был очень живым, скучно не было ни минуты.
29 июля 2019
Мы остались очень довольны прогулкой с Марией: знающий гид, интересный собеседник и патриот и знаток своей малой родины. Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет в комфортной и непринуждённой атмосфере узнать множество интересных подробностей и историй о Ярославле и его жителях.
6 мая 2019
экскурсия нонравилась, но погода подвела. шел дождь, внучка промокла и пришлось прервать экскурсию.очень жаль, что так получилось. Марии огромное спасибо.
6 ноября 2018
Для нашей группы из 6-ти человек Мария открыла новую страницу познания Ярославля. Она провела экскурсию живо и интересно, я бы сказал по-современному. На собственном автомобиле мы объездили (нам так показалось) самые интересные и значимые для города места. Мария, браво, только не болей, пожалуйста.
14 октября 2018
Мария с первых минут расположила к себе и увлекла рассказом. С лёгкостью ориентируясь в фактах истории города и России в целом, отвечала развёрнуто на все вопросы. При этом, открыто и непринуждённо вела диалог со всеми участниками нашей группы.
14 сентября 2018
Прекрасная экскурсия. Мария-увлеченный профессионал,которая по-настоящему любит и знает свой город. Это была время, которое мы провели качественно.

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Ярославль: невыдуманные историиЯрославль: невыдуманные историиЯрославль: невыдуманные истории
3000 за экскурсию
2 часа
73 отзыва
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Часто, приезжая в Ярославль, путешественники видят набор стандартных достопримечательностей из списка must have, «храмы-купола-монастыри», слышат имена выдающихся, но не очень знакомых деятелей, нескольких князей из учебника и узнают о визитах императоров. На самом деле Ярославль живет практически по законам романа: уже не одну сотню лет здесь случается масса удивительных историй — забавных, невероятных, трагических... За всем этим стоят реальные люди, которые жили здесь — строили эти храмы, совершали глупости из-за любви, зарабатывали миллионы. И все эти события происходили на живописных ярославских улицах, бульварах и площадях, по которым предлагаю вам со мной прогуляться!

Исторические экскурсии в Ярославле

Обзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по Ярославлю
2600 за экскурсию
2.5 часа
231 отзыв
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Вы познакомитесь с уникальной градостроительной культурой Ярославля и погрузитесь в тысячелетнюю историю города, где в воздухе витает русский дух. Жемчужина Золотого кольца в разное время была и новатором, и блюстителем традиций, город до сих пор остаётся важным транспортным узлом, а его исторический центр представляет общемировую ценность. Я помогу вам открыть для себя древний Ярославль в его современном облике.
Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!
2500 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
Исследовать знаковые места древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
Приглашаю на неспешную прогулку по старинному Ярославлю. Вы услышите самые интересные факты его тысячелетней истории, ощутите колорит древних площадей, бульваров и переулков. Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите знаменитую Стрелку.
Вечерний ЯрославльВечерний ЯрославльВечерний Ярославль
2220 за экскурсию
2 часа
52 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
На обзорной прогулке по древнейшей части Ярославля - Рубленому городу – вы узнаете, с чего началась история будущей столицы Золотого кольца, и по ландшафтным очертаниям сможете представить несохранившийся до наших дней треугольный кремль. А на территории Земляного города я познакомлю вас с главными достопримечательностями – выдающимися памятниками зодчества 17 века, которые стали значимой частью всей древнерусской культуры.
Обзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру Ярославля
2600 за экскурсию
2 часа
158 отзывов
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль — единственный древнерусский город, исторический центр которого включен в список объектов всемирного культурного наследия. Во время прогулки вы узнаете, почему так получилось.
Ярославль: лица, истории и байкиЯрославль: лица, истории и байкиЯрославль: лица, истории и байки
2500 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Все самые интересные и важные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Вы познакомитесь с древнейшими сооружениями и храмовой архитектурной школой XVII века, узнаете любопытные факты о местном характере и купеческих традициях. Раскроете секрет большой любви ярославцев к медведям и даже немного заговорите на забытом языке финно-угорского племени Меря!
Ярославль — история и современностьЯрославль — история и современностьЯрославль — история и современность
скидка25%
2500 ₽
1875 за экскурсию
2.5 часа
32 отзыва
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Вы увидите все важнейшие достопримечательности Ярославля, узнаете о времени, когда он был фактической столицей страны, и полюбуетесь видами города с лучших смотровых площадок. А еще я расскажу об удивительных и подчас трагических судьбах местных купцов, благодаря которым Ярославль прославился на всю страну.

Выбирайте и другие экскурсии в Ярославле

ОбзорныеНеобычные маршрутыХрам Ильи ПророкаГубернаторский домПешкомЗа городомВечерниеПарк СтрелкаИстория и архитектураВсеНа велосипедеВ другой городТолгский монастырьХрам Иоанна ПредтечиМузей-заповедникСо скидкойНа автомобилеКвестыДля детейЯрославский кремльНабережнаяГрупповыеИндивидуальные