Памуккале или “хлопковый замок” – одна из самых посещаемых достопримечательностей Турции и визитная карточка страны. Это прекрасное творение природы входит в список Памятников Мирового Наследия ЮНЕСКО и привлекает множество туристов со всего мира.

Горячая вода из подземных источников вымывала из известковых пород вещества, которые отлагались на горных уступах, формируя белоснежные сверкающие на солнце каскады с неглубокими бассейнами - травертины.

Целебные свойства термальных вод были известны еще в эпоху античности. Горячие источники использовали для лечения ревматизма, болезней глаз, нервных расстройств и других заболеваний. Римские императоры посещали курорт Хиераполис, где и сейчас можно увидеть храм Аполлона, Плутониум, амфитеатр, огромный некрополь, термы и остатки римских улиц.