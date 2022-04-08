Памуккале

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Дети до 2х лет путешествуют бесплатно без предоставления отдельного места в автобусе.

Рекомендуем взять с собой: ланч-боксы (заказать накануне экскурсии на рецепции вашего отел), фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, удобная обувь, воду, деньги на сувениры и теплые вещи (из-за утренней и вечерней прохлады, особенно в начале и в конце сезона).
Памуккале
Памуккале
Памуккале
Памуккале
Памуккале

Что вас ожидает 🤩

  • Памуккале
  • Античный город Хиераполис
  • Бассейн Клеопатры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Памуккале или “хлопковый замок” – одна из самых посещаемых достопримечательностей Турции и визитная карточка страны. Это прекрасное творение природы входит в список Памятников Мирового Наследия ЮНЕСКО и привлекает множество туристов со всего мира.

Горячая вода из подземных источников вымывала из известковых пород вещества, которые отлагались на горных уступах, формируя белоснежные сверкающие на солнце каскады с неглубокими бассейнами - травертины.

Целебные свойства термальных вод были известны еще в эпоху античности. Горячие источники использовали для лечения ревматизма, болезней глаз, нервных расстройств и других заболеваний. Римские императоры посещали курорт Хиераполис, где и сейчас можно увидеть храм Аполлона, Плутониум, амфитеатр, огромный некрополь, термы и остатки римских улиц.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты на травертины Памуккале и в античный город Хиераполис. Обед и ужин (напитки за доплату)
Что не входит
  • Напитки. Билеты в бассейн Клеопатры - 14$ с чел. По желанию: купание в Красных источниках Кархиат (12$)
Когда начало
Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 03:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 03:00

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