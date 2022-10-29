Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Пикник-рыбалка Аларахан

Рекомендуем взять с собой: фото / видеокамеру

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, деньги.
Пикник-рыбалка Аларахан
Пикник-рыбалка Аларахан
Пикник-рыбалка Аларахан
Пикник-рыбалка Аларахан
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Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка».

Эта программа понравится всем: семьям с детьми и индивидуальным путешественникам.

Вы получите истинное удовольствие от рыбалки на форель и карпа в окружении живописных гор Торос. Улов гарантирован не только профессиональным рыбакам, но и любителям. По прибытию на место каждому выдадут все необходимые принадлежности, а свежевыловленную форель можно будет тут же зажарить на гриле! Кроме того, вас ждет вкусный обед на берегу реки с ароматной ухой, барашком на вертеле, свежим салатом и рисом!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и сопровождение. Аренда снаряжения для рыбалки. Обед (уха, барашек на вертеле, форель на гриле). Напитки во время обеда (пиво
  • Вино
  • Безалкогольные)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в null
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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