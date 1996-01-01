Экскурсионная программа:
- Посещения сауны — время не ограниченно;
- Посещения паровой бани — время не ограниченно;
- Посещение соляной комнаты — время не ограниченно;
- Бассейн — время не ограниченно;
- Пилинг;
- Пенный массаж;
- Аромамассаж;
- Угощение чаем;
- Трансфер от и до отеля.
Организационные детали:
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы.
Что входит
- Посещения сауны — время не ограниченно
- Посещения паровой бани — время не ограниченно
- Посещение соляной комнаты — время не ограниченно
- Бассейн — время не ограниченно
- Пилинг
- Пенный массаж
- Аромамассаж
- Угощение чаем
- Трансфер от и до отеля
- Aвтобус с кондиционером
- Страховка.
Что не входит
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
- Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
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- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
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Насиб С. проводит ещё 6 экскурсий
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