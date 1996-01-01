5
5 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Аланьи
Когда вы устали — вам надо сделать перезагрузку.

Посвятите день себе, отдохните в турецком хамаме и насладитесь спокойствием.

Вы пройдете старинный ритуал «кесе».

Он был известен еще во времена Османской империи.

Сауна, паровая баня, соляная комната и пилинг — загар после такой процедуры будет держаться дольше!
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  • 👥Групповая
  • 🧖SPA
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе

  • $20 за человека

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Турецкий хамам
Турецкий хамам

Что вы увидите

  • Хамам

Экскурсионная программа:

  • Посещения сауны — время не ограниченно;
  • Посещения паровой бани — время не ограниченно;
  • Посещение соляной комнаты — время не ограниченно;
  • Бассейн — время не ограниченно;
  • Пилинг;
  • Пенный массаж;
  • Аромамассаж;
  • Угощение чаем;
  • Трансфер от и до отеля.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Посещения сауны — время не ограниченно
  • Посещения паровой бани — время не ограниченно
  • Посещение соляной комнаты — время не ограниченно
  • Бассейн — время не ограниченно
  • Пилинг
  • Пенный массаж
  • Аромамассаж
  • Угощение чаем
  • Трансфер от и до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка.
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Турецкий хамам
Турецкий хамам
Турецкий хамам
Турецкий хамам

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Насиб С.
Насиб С.
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5 отзывов оставили туристы

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