Насиб С. – Гид из Аланьи

Когда вы устали — вам надо сделать перезагрузку.



Посвятите день себе, отдохните в турецком хамаме и насладитесь спокойствием.



Вы пройдете старинный ритуал «кесе».



Он был известен еще во времена Османской империи.



Сауна, паровая баня, соляная комната и пилинг — загар после такой процедуры будет держаться дольше!