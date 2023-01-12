в среду и субботу в 05:30

Мы посетим настоящее чудо природы — травертины Памуккале, созданные силой подземных источников. По пути гид расскажет, как рядом с источниками возник город и фешенебельный курорт, почему он пришел в упадок и как вернул свою популярность. При желании вы окунетесь в бассейны с целебной водой и почувствуете ее благотворный эффект. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит. Если хочется поплавать в более роскошном и оборудованном месте, то бассейн Клеопатры подойдет как нельзя лучше.
Памуккале издревле привлекал людей своими целебными водами. Это привело к основанию города Иераполиса, и он быстро стал процветающим курортом. Вы увидите сооружения эпохи Античности:
05:30 Сбор гостей из отелей
07:30 Завтрак
09:00 Текстильный магазин
10:00 Дегустация вин
12:00 Обед
13:30 Памуккале
17:00 Выезд из Памуккале
18:00 Остановка в Кепезе, ужин
20:00 Возвращение в отели