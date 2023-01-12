в среду и субботу в 05:30

Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия

Проникнуться природной эстетикой и духом античности

Вы наверняка видели это волшебное место на фотографиях, пора увидеть его своими глазами! Приглашаем в путешествие на белоснежные травертины Памуккале: вы побываете на нерукотворном каскаде, а также искупаетесь в живописном бассейне Клеопатры. После травертин осмотрим античный город Иераполис с древним амфитеатром и другими постройками.
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Памуккале и древний Иераполис: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
14
янв
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Описание

Что вас ожидает

Белоснежные террасы Памуккале

Мы посетим настоящее чудо природы — травертины Памуккале, созданные силой подземных источников. По пути гид расскажет, как рядом с источниками возник город и фешенебельный курорт, почему он пришел в упадок и как вернул свою популярность. При желании вы окунетесь в бассейны с целебной водой и почувствуете ее благотворный эффект. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит. Если хочется поплавать в более роскошном и оборудованном месте, то бассейн Клеопатры подойдет как нельзя лучше.

Античный курорт

Памуккале издревле привлекал людей своими целебными водами. Это привело к основанию города Иераполиса, и он быстро стал процветающим курортом. Вы увидите сооружения эпохи Античности:

  • самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений;
  • хорошо сохранившийся амфитеатр, когда-то вмещавший 40 000 зрителей;
  • ворота Домициана, построенные в 86–87 гг. н. э.;
  • храм Мартириум — место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа;
  • храм Плутоний — языческий храм, посвященный богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду).

Наша программа

05:30 Сбор гостей из отелей
07:30 Завтрак
09:00 Текстильный магазин
10:00 Дегустация вин
12:00 Обед
13:30 Памуккале
17:00 Выезд из Памуккале
18:00 Остановка в Кепезе, ужин
20:00 Возвращение в отели

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Трансфер заберет вас из отеля и по окончании отвезет обратно
  • Дети могут участвовать в экскурсии только в сопровождении взрослых. Дети до 6 лет размещаются бесплатно. За отдельную плату вы можете забронировать детское кресло.
  • Ужин входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Завтрак и обед в ресторанах по системе шведского стола, напитки
  • Входной билет в «Памуккале» (античный город Иераполис, Белоснежные травертины) — 10$/чел.
  • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» — 10$/чел.

в среду и субботу в 05:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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