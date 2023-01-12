в среду и субботу в 05:30

Вы наверняка видели это волшебное место на фотографиях, пора увидеть его своими глазами! Приглашаем в путешествие на белоснежные травертины Памуккале: вы побываете на нерукотворном каскаде, а также искупаетесь в живописном бассейне Клеопатры. После травертин осмотрим античный город Иераполис с древним амфитеатром и другими постройками.

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Описание

Что вас ожидает

Белоснежные террасы Памуккале

Мы посетим настоящее чудо природы — травертины Памуккале, созданные силой подземных источников. По пути гид расскажет, как рядом с источниками возник город и фешенебельный курорт, почему он пришел в упадок и как вернул свою популярность. При желании вы окунетесь в бассейны с целебной водой и почувствуете ее благотворный эффект. Если захотите искупаться непосредственно в травертинах, то для вас — источники Кархаит. Если хочется поплавать в более роскошном и оборудованном месте, то бассейн Клеопатры подойдет как нельзя лучше.

Античный курорт

Памуккале издревле привлекал людей своими целебными водами. Это привело к основанию города Иераполиса, и он быстро стал процветающим курортом. Вы увидите сооружения эпохи Античности:

самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений;

хорошо сохранившийся амфитеатр, когда-то вмещавший 40 000 зрителей;

ворота Домициана, построенные в 86–87 гг. н. э.;

храм Мартириум — место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа;

храм Плутоний — языческий храм, посвященный богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду).

Наша программа

05:30 Сбор гостей из отелей

07:30 Завтрак

09:00 Текстильный магазин

10:00 Дегустация вин

12:00 Обед

13:30 Памуккале

17:00 Выезд из Памуккале

18:00 Остановка в Кепезе, ужин

20:00 Возвращение в отели

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Трансфер заберет вас из отеля и по окончании отвезет обратно

Дети могут участвовать в экскурсии только в сопровождении взрослых. Дети до 6 лет размещаются бесплатно. За отдельную плату вы можете забронировать детское кресло.

Ужин входит в стоимость

Дополнительные расходы