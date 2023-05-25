Погулять по инопланетным белоснежным террасам и полюбоваться их панорамой с высоты
Памуккале — идеальное место, чтобы полетать на воздушном шаре.
С высоты «хлопковые» террасы с бирюзовыми бассейнами смотрятся невероятно! После полета вы обязательно погуляете по ним с гидом и рассмотрите вблизи. А также заедете в античный город Иераполис и искупаетесь в бассейне Клеопатры. Экскурсия будет проходить на комфортабельном автобусе, в группе до 13 человек.
С высоты «хлопковые» террасы с бирюзовыми бассейнами смотрятся невероятно! После полета вы обязательно погуляете по ним с гидом и рассмотрите вблизи. А также заедете в античный город Иераполис и искупаетесь в бассейне Клеопатры. Экскурсия будет проходить на комфортабельном автобусе, в группе до 13 человек.
Ближайшие даты:
25
мая
мая
29
мая
мая
1
июн
июн
5
июн
июн
8
июн
июн
12
июн
июн
15
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Полёт на воздушном шаре. В компании профессиональный пилотов вы проведёте в небе 60 минут, наслаждаясь с высоты видами на живописные зелёные долины и белоснежные туфовые террасы. Приземлившись, получите сертификат о совершённом полете.
Прогулка по Памуккале. Вы пройдёте по рельефным белым травертинам, образованным сотни лет назад. А также полюбуетесь украшающими их бирюзованными ваннами с целебной водой.
Античный город Иераполис. Мы увидим руины древних храмов, театров, некрополей и обсудим связанные с ними истории.
Бассейн Клеопатры. Вы искупаетесь в природных ваннах, которые, по легенде, принимала сама Клеопатра. Их воды богаты различными минералами и очень полезны для здоровья.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- В стоимость включены: комфортабельный автобус, полёт на шаре (60 минут), страховка, входной билет в Памуккале, завтрак и обед.
- Дополнительные расходы: билеты в бассейн Клеопатры — 200 лир, любые напитки.
в понедельник и четверг в 02:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и четверг в 02:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Анталии
Мы ведущее агентство экскурсий в Турции! Организуем экскурсии с 2015 года. Хотим поприветствовать путешественников со всего мира и предложить незабываемые впечатления. Наш подход основан на индивидуальном внимании к каждому путешественнику. Мы стремимся создать уникальные маршруты, учитывая ваши предпочтения и интересы. Наши опытные гиды расскажут вам о богатой истории и культуре Турции, делая экскурсии увлекательными и познавательными. Мы предлагаем разнообразные экскурсии, включая исторические туры, культурные программы, гастрономические приключения и многое другое. Также обеспечиваем комфортный транспорт и качественное обслуживание во время экскурсий. Присоединяйтесь к нам и откройте магию этой удивительной страны вместе с нами!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии
Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Ночные
Летние
Выездные
На весь день
Памуккале
Популярные места
На воздушном шаре
Похожие туры из Анталии
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
у вашего отеля
Завтра
25 мая
27 мая
28 мая
84€59 за человека
Индивидуальная
3 часа
Анталья: истории Рая на Земле
Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции
у входа в Старый город Калеичи
Сегодня
24 мая
25 мая
27 мая
181€118 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
от вашего места проживания
24 мая
27 мая
29 мая
31 мая
55€44 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании