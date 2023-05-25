Что вас ожидает

Полёт на воздушном шаре. В компании профессиональный пилотов вы проведёте в небе 60 минут, наслаждаясь с высоты видами на живописные зелёные долины и белоснежные туфовые террасы. Приземлившись, получите сертификат о совершённом полете.

Прогулка по Памуккале. Вы пройдёте по рельефным белым травертинам, образованным сотни лет назад. А также полюбуетесь украшающими их бирюзованными ваннами с целебной водой.

Античный город Иераполис. Мы увидим руины древних храмов, театров, некрополей и обсудим связанные с ними истории.

Бассейн Клеопатры. Вы искупаетесь в природных ваннах, которые, по легенде, принимала сама Клеопатра. Их воды богаты различными минералами и очень полезны для здоровья.

Организационные детали