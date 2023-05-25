Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре

Погулять по инопланетным белоснежным террасам и полюбоваться их панорамой с высоты

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Памуккале — идеальное место, чтобы полетать на воздушном шаре.

С высоты «хлопковые» террасы с бирюзовыми бассейнами смотрятся невероятно! После полета вы обязательно погуляете по ним с гидом и рассмотрите вблизи. А также заедете в античный город Иераполис и искупаетесь в бассейне Клеопатры. Экскурсия будет проходить на комфортабельном автобусе, в группе до 13 человек.
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Памуккале из Антальи: экскурсия и полёт на воздушном шаре
Ближайшие даты:
25
мая
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мая
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5
июн
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Полёт на воздушном шаре. В компании профессиональный пилотов вы проведёте в небе 60 минут, наслаждаясь с высоты видами на живописные зелёные долины и белоснежные туфовые террасы. Приземлившись, получите сертификат о совершённом полете.
Прогулка по Памуккале. Вы пройдёте по рельефным белым травертинам, образованным сотни лет назад. А также полюбуетесь украшающими их бирюзованными ваннами с целебной водой.
Античный город Иераполис. Мы увидим руины древних храмов, театров, некрополей и обсудим связанные с ними истории.
Бассейн Клеопатры. Вы искупаетесь в природных ваннах, которые, по легенде, принимала сама Клеопатра. Их воды богаты различными минералами и очень полезны для здоровья.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • В стоимость включены: комфортабельный автобус, полёт на шаре (60 минут), страховка, входной билет в Памуккале, завтрак и обед.
  • Дополнительные расходы: билеты в бассейн Клеопатры — 200 лир, любые напитки.

в понедельник и четверг в 02:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 02:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Ночные
Летние
Выездные
На весь день
Памуккале
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