Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами
Мясо и рыба, свежие овощи, калейдоскоп приправ и специй… Это лишь некоторые из многочисленных примет турецкой кухни. Проще сказать, чего в ней нет: привычных сочетаний продуктов. Готовы попробовать? Я устрою для вас не просто тур по местным кафе, а погружение в гастрокультуру. Раскрою истоки турецкой кухни, познакомлю с традициям и подскажу лучшие заведения в Анталье.
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Описание
Что вас ожидает
Мир вкусов и ароматов
В Турции совместная трапеза — это своеобразный ритуал. Здесь все приёмы пищи наполнены чувством благодарности и щедрости. Другими словами, турки любят вкусно поесть и с радостью пригласят вас присоединиться. Как это будет? Сейчас расскажу!
Смешивать и сочетать
Перед началом экскурсии вам предстоит определиться с меню. На выбор есть следующие варианты:
1. Лёгкий завтрак + сладости + турецкий кофе
2. Завтрак со множеством тарелочек + турецкий чай
3. Обед, состоящий из супа ИЛИ основного блюда + турецкий кофе
Затем мы отправимся в путь за новыми впечатлениями и вкусами:
Завтрак
- Начнём день в удобном для вас месте, в черте города или на побережье Средиземного моря. Поговорим о том, почему в Турции сложилось особое отношение к завтраку: быстрый перекус хлопьями с молоком — это совсем не то!
- И вот перед вами множество маленьких тарелочек с яичницей, сырами, оливками, вареньем, мёдом, сливочным маслом, свежими овощами, зеленью и даже картофелем фри! Я расскажу, по каким правилам местные хозяйки подбирают ингредиенты для завтрака и какие из них самые необычные.
- Самое время выпить кофе! Окунёмся в историю: если во времена османов каждое утро перед султаном ставили чашечку бодрящего напитка, то сегодня его пьют ближе к вечеру. Впрочем, этот факт не помешает нам отыскать уличное кафе, где кофе варят прямо на песке, или заглянуть в маленькую уютную кофейню.
Обед
- Обед состоится в харчевне, где подают множество различных супов, или же в ресторанчике, где вы отведаете кебаб, лахмаджун и мясной суп келе-пача.
- Посчитаем, сколько раз в день туркам разрешалось принимать пищу. Выясним, откуда османская кухня заимствовала рецепты. Обсудим смешную историю об изобретении нового рецепта поваром султанского дворца.
- Продегустируем молочную баклаву, козье мороженое и поговорим о двух городах Турции, где готовят самые вкусные сладости. В Анталье их можно попробовать в первозданном виде.
Организационные детали
- Возможно организовать трансфер до места начала экскурсии из Кемера, Белека, Сиде (от 47 евро в одну сторону, зависит от удалённости/километража). Предупредить гида о трансфере нужно заранее.
- Прошу предварительно написать мне о ваших кулинарных предпочтениях для более точного составления гастромаршрута.
Как правило, в Турции кафе специализируются на чем-то конкретном, поэтому мы побываем в 2 или 3 заведениях
- Посещение Старого города не предусмотрено
Что включено в стоимость, а что – нет
- В цену экскурсии включены турецкие блюда по выбранному меню и 1 безалкогольный напиток (на завтрак – чай, на обед – б/а напиток на ваш выбор)
- Дополнительно оплачиваются сувениры, горячие или прохладительные напитки, проезд на трамвае. Стоимость проезда на общественном транспорте: 0,5—0.8$.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Анталии
Провёл 190 экскурсий для 290 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим целям я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.
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