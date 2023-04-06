По Анталье со вкусом: секреты местной кухни

Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мясо и рыба, свежие овощи, калейдоскоп приправ и специй… Это лишь некоторые из многочисленных примет турецкой кухни. Проще сказать, чего в ней нет: привычных сочетаний продуктов. Готовы попробовать? Я устрою для вас не просто тур по местным кафе, а погружение в гастрокультуру. Раскрою истоки турецкой кухни, познакомлю с традициям и подскажу лучшие заведения в Анталье.
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
Ближайшие даты:
6
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир вкусов и ароматов

В Турции совместная трапеза — это своеобразный ритуал. Здесь все приёмы пищи наполнены чувством благодарности и щедрости. Другими словами, турки любят вкусно поесть и с радостью пригласят вас присоединиться. Как это будет? Сейчас расскажу!

Смешивать и сочетать

Перед началом экскурсии вам предстоит определиться с меню. На выбор есть следующие варианты:
1. Лёгкий завтрак + сладости + турецкий кофе
2. Завтрак со множеством тарелочек + турецкий чай
3. Обед, состоящий из супа ИЛИ основного блюда + турецкий кофе

Затем мы отправимся в путь за новыми впечатлениями и вкусами:

Завтрак

  • Начнём день в удобном для вас месте, в черте города или на побережье Средиземного моря. Поговорим о том, почему в Турции сложилось особое отношение к завтраку: быстрый перекус хлопьями с молоком — это совсем не то!
  • И вот перед вами множество маленьких тарелочек с яичницей, сырами, оливками, вареньем, мёдом, сливочным маслом, свежими овощами, зеленью и даже картофелем фри! Я расскажу, по каким правилам местные хозяйки подбирают ингредиенты для завтрака и какие из них самые необычные.
  • Самое время выпить кофе! Окунёмся в историю: если во времена османов каждое утро перед султаном ставили чашечку бодрящего напитка, то сегодня его пьют ближе к вечеру. Впрочем, этот факт не помешает нам отыскать уличное кафе, где кофе варят прямо на песке, или заглянуть в маленькую уютную кофейню.

Обед

  • Обед состоится в харчевне, где подают множество различных супов, или же в ресторанчике, где вы отведаете кебаб, лахмаджун и мясной суп келе-пача.
  • Посчитаем, сколько раз в день туркам разрешалось принимать пищу. Выясним, откуда османская кухня заимствовала рецепты. Обсудим смешную историю об изобретении нового рецепта поваром султанского дворца.
  • Продегустируем молочную баклаву, козье мороженое и поговорим о двух городах Турции, где готовят самые вкусные сладости. В Анталье их можно попробовать в первозданном виде.

Организационные детали

  • Возможно организовать трансфер до места начала экскурсии из Кемера, Белека, Сиде (от 47 евро в одну сторону, зависит от удалённости/километража). Предупредить гида о трансфере нужно заранее.
  • Прошу предварительно написать мне о ваших кулинарных предпочтениях для более точного составления гастромаршрута.
    Как правило, в Турции кафе специализируются на чем-то конкретном, поэтому мы побываем в 2 или 3 заведениях
  • Посещение Старого города не предусмотрено

Что включено в стоимость, а что – нет

  • В цену экскурсии включены турецкие блюда по выбранному меню и 1 безалкогольный напиток (на завтрак – чай, на обед – б/а напиток на ваш выбор)
  • Дополнительно оплачиваются сувениры, горячие или прохладительные напитки, проезд на трамвае. Стоимость проезда на общественном транспорте: 0,5—0.8$.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Анталии

Анталия: истории Рая на Земле
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Elena
Elena
47 отзывов
Очень популярно сейчас
Анталия: истории Рая на Земле
Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции
у входа в Старый город Калеичи
Завтра
8 апр
9 апр
10 апр
14199 за всё до 2 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Anna
Anna
43 отзыва
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
Отыскать аутентичные кафе в Старом городе и оценить 4 традиционных блюда турецкой кухни
в Старом городе Калеичи
7 апр
8 апр
10 апр
11 апр
55 за человека
Старый город Антальи 2 в 1: экскурсия и фотосессия
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Александра
Александра
1 отзыв
Старый город Антальи 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Прогуляться по Калеичи, запечатлеть себя в колоритных местах города и узнать историю района
у ворот Адриана
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
12084 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталии
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ