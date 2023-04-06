Мясо и рыба, свежие овощи, калейдоскоп приправ и специй… Это лишь некоторые из многочисленных примет турецкой кухни. Проще сказать, чего в ней нет: привычных сочетаний продуктов. Готовы попробовать? Я устрою для вас не просто тур по местным кафе, а погружение в гастрокультуру. Раскрою истоки турецкой кухни, познакомлю с традициям и подскажу лучшие заведения в Анталье.

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Описание

Что вас ожидает

Мир вкусов и ароматов

В Турции совместная трапеза — это своеобразный ритуал. Здесь все приёмы пищи наполнены чувством благодарности и щедрости. Другими словами, турки любят вкусно поесть и с радостью пригласят вас присоединиться. Как это будет? Сейчас расскажу!

Смешивать и сочетать

Перед началом экскурсии вам предстоит определиться с меню. На выбор есть следующие варианты:

1. Лёгкий завтрак + сладости + турецкий кофе

2. Завтрак со множеством тарелочек + турецкий чай

3. Обед, состоящий из супа ИЛИ основного блюда + турецкий кофе

Затем мы отправимся в путь за новыми впечатлениями и вкусами:

Завтрак

Начнём день в удобном для вас месте, в черте города или на побережье Средиземного моря. Поговорим о том, почему в Турции сложилось особое отношение к завтраку: быстрый перекус хлопьями с молоком — это совсем не то!

И вот перед вами множество маленьких тарелочек с яичницей, сырами, оливками, вареньем, мёдом, сливочным маслом, свежими овощами, зеленью и даже картофелем фри! Я расскажу, по каким правилам местные хозяйки подбирают ингредиенты для завтрака и какие из них самые необычные.

Самое время выпить кофе! Окунёмся в историю: если во времена османов каждое утро перед султаном ставили чашечку бодрящего напитка, то сегодня его пьют ближе к вечеру. Впрочем, этот факт не помешает нам отыскать уличное кафе, где кофе варят прямо на песке, или заглянуть в маленькую уютную кофейню.

Обед

Обед состоится в харчевне, где подают множество различных супов, или же в ресторанчике, где вы отведаете кебаб, лахмаджун и мясной суп келе-пача.

Посчитаем, сколько раз в день туркам разрешалось принимать пищу. Выясним, откуда османская кухня заимствовала рецепты. Обсудим смешную историю об изобретении нового рецепта поваром султанского дворца.

Продегустируем молочную баклаву, козье мороженое и поговорим о двух городах Турции, где готовят самые вкусные сладости. В Анталье их можно попробовать в первозданном виде.

Организационные детали

Возможно организовать трансфер до места начала экскурсии из Кемера, Белека, Сиде (от 47 евро в одну сторону, зависит от удалённости/километража). Предупредить гида о трансфере нужно заранее.

Прошу предварительно написать мне о ваших кулинарных предпочтениях для более точного составления гастромаршрута.

Как правило, в Турции кафе специализируются на чем-то конкретном, поэтому мы побываем в 2 или 3 заведениях

Как правило, в Турции кафе специализируются на чем-то конкретном, поэтому мы побываем в 2 или 3 заведениях Посещение Старого города не предусмотрено

Что включено в стоимость, а что – нет