Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Что вас ожидает

Озеро необычного цвета

Озеро Салда еще называют «турецкими Мальдивами» за его белоснежные берега и лазурные воды. Такой цвет объясняется особым химическим составом воды, содержащей гидромагнезит — по вкусу она довольно сладкая. Дикие пляжи поражают первозданной красотой, а обрамляют их зеленые горы ⛰️, покрытые сосновым лесом. Летом в этом горном регионе холоднее на все 10 градусов — настоящее спасение от жары! Вы сможете не только искупаться в озере, но и оценить эффект лечебной грязи, источник которой находится неподалеку от берега.

Каскады с термальной водой

Недалеко от озера находится визитная карточка Турции — термальные источники Памуккале. Столетиями минеральные воды стекали по холмам: благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Вы услышите историю 📖 образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, познакомитесь с легендами о греческих богах и сделаете удивительные фотографии 📸 этого природного сокровища.

На обломках древности

После мы отправимся в Иераполис, священный город 🏙️, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.

Бассейн Клеопатры: вы этого достойны

И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. Мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения. А если вы выберете для отдыха Красный бассейн — травертины Карахаита, то сможете посетить в том числе и грязевые ванны.

Организационные детали