12 отзывов оставили туристы

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Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии

4.9
12 отзывов
Intui. travel
Intui. travel – Гид из Кемера
Индивидуальный трансфер на минивене из отеля в Кемере в аэропорт Анталии.

Водитель 🚗 заберет вас прямо из отеля и с комфортом доставит в аэропорт.
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $50 за экскурсию

    Заказать трансфер
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индивидуальный трансфер
Minivan 1-6 человек
Как найти водителя.
Если вы не можете найти водителя.
В случае, если у Вас возникли трудности с обнаружением водителя, наберите номер горячей линии службы поддержки, где англоговорящий представитель окажет Вам помощь (для звонков с мобильных телефонов необходимо набрать международный телефонный код, при наборе номера со стационарных телефонов такой необходимости нет).
Информация о багаже.
На одного пассажира входит в стоимость: 1 чемодан и 1 ручная кладь. Ручная кладь если недостаточно места в багажном отделении, перевозится в салоне. Если багаж выходит за рамки норм (1 чемодан и 1 единица ручной клади небольшого размера), может потребоваться дополнительная оплата. Оплата за превышение багажа производится на месте.
Дети и младенцы.
Для детей от 2 лет должно быть свое место в заказе. Перевозка младенца до 2х лет включена в стоимость трансфера. Младенцы могут находиться во время поездки на руках родителей. Если же для младенца требуется отдельное место, то нужно забронировать его как ребенка от 3 до 11 лет.
Что входит
  • трансфер из отеля в аэропорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 отель по договоренности
Место завершения
🏁 аэропорт
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Intui. travel
Intui. travel
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12 отзывов оставили туристы

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