12 отзывов оставили туристы

Индивидуальный трансфер

Minivan 1-6 человек

Как найти водителя.

Если вы не можете найти водителя.

В случае, если у Вас возникли трудности с обнаружением водителя, наберите номер горячей линии службы поддержки, где англоговорящий представитель окажет Вам помощь (для звонков с мобильных телефонов необходимо набрать международный телефонный код, при наборе номера со стационарных телефонов такой необходимости нет).

Информация о багаже.

На одного пассажира входит в стоимость: 1 чемодан и 1 ручная кладь. Ручная кладь если недостаточно места в багажном отделении, перевозится в салоне. Если багаж выходит за рамки норм (1 чемодан и 1 единица ручной клади небольшого размера), может потребоваться дополнительная оплата. Оплата за превышение багажа производится на месте.

Дети и младенцы.

Для детей от 2 лет должно быть свое место в заказе. Перевозка младенца до 2х лет включена в стоимость трансфера. Младенцы могут находиться во время поездки на руках родителей. Если же для младенца требуется отдельное место, то нужно забронировать его как ребенка от 3 до 11 лет.