Василиса проводит ещё 1 экскурсию

  1. Турция
  2. Кемер
  3. Экскурсии

Из Кемера в древнюю Кибиру

Увидеть руины римского города, познакомиться с Медузой Горгоной и проникнуться атмосферой античности

Василиса
Василиса – представитель из Кемера
Мы отправляемся в провинцию Будур — на поиски сокровищ.

Археологические раскопки на территории Кибиры начались в 2006 году и продолжаются по сей день.

Вы осмотрите античные бани, театр и парламент, услышите о жизни древних римлян и увидите самую знаменитую мозаику в мире.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €165 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру

Что вас ожидает

Тетраполис
Раньше Кибира, объединившись с тремя ближайшими городами, входила в крупный центр Тетраполис, и здесь даже чеканились монеты. Мы пройдёмся вдоль римских бань, увидим греко-римский театр, Стадион 🏟️ и торговую площадь Агора. Рассматривая артефакты под рассказы о быте и укладе горожан Кибира, вы погрузитесь в прошлое и почувствуете себя жителем древнего полиса. На данный момент часть города все еще скрыта землей, так что мы погадаем, что может находиться под нами и какие находки ждут археологов.

Медуза Горгона
В античном парламенте Одеон сохранился Горгонейон в виде Медузы Горгоны. Гид расскажет о маске-талисмане и ее особенностях: материале, особой технике и сакральном значении, и вы поймете, почему эта мозаика единственная в своем роде.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном авто из Кемера и обратно входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Возьмите с собой воду и наличные на личные нужды
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру
Из Кемера в древнюю Кибиру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василиса
Василиса
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных русскоязычных гидов в Турции. С большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем все самое интересное о богатом прошлом и настоящем этой чудесной республики.
Напишите мне

Василиса проводит ещё 1 экскурсию

Памуккале и античный Иераполис
235
7 часов
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта

Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
$30
6 часов
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
18 отзывов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
$30
12 часов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
16 отзывов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
$75
9.5 часов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
15 отзывов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
$25
11 часов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
14 отзывов
Сафари на джипах: природа и памятники Турции
$35
5.5 часов
Сафари на джипах: природа и памятники Турции
14 отзывов
Параглайдинг: Турция с высоты
$160
4 часа
Параглайдинг: Турция с высоты
14 отзывов