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Параглайдинг: Турция с высоты

4.8
14 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Этот экстремальный вид спорта не требует наличия особых навыков, необходимо лишь ваше желание оторваться от земли и парить над ней, как птица.

В среднем около 25 минут полета подарят вам незабываемые впечатления! Вы успеете насладиться синевой моря 🌊, красотой побережья, горными ⛰️ пейзажами, одним словом, вы увидите город 🏙️ Адрасан с высоты.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $160 за человека

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Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты

Что вы увидите

  • пляж Адрасан
Экскурсионная программа:• 08:00 — Выезд из гостиницы;
  • 08:15 — Сбор гостей;
  • 09:10 — Прибытие на место параглайдинга высота горы ⛰️ 1400 метров;
  • 09:15 — Инструктаж по параплану и выдача необходимого снаряжения для полета;
  • 09:30/09:55 — Время полёта;
  • 10:00 — Конец полета и приземление на пляж 🏖️ Адрасан;
  • 10:00/10:30 — Купание в море;
  • 10:45 — Возвращение в гостиницу;
  • 12:00 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), головной убор, солнечные очки, удобная обувь, фотоаппарат или видеокамеру, крема от/для загара, воду, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок.

Важная информация:

  • Пассажир должен быть в состоянии разбежаться 3-4 метра;
  • Максимальный вес для мужчин 110 кг, для женщин 90 кг;
  • Минимальный возраст 5 лет;
  • Максимальный рост 2 метра.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка покрывающая риски которые могут возникнуть во время тура (40000$)
  • Комфортабельный автобус с кондиционером
  • Снаряжение
  • Услуги инструктора.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фотосессия или видеосъемка (платно).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг: Турция с высоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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14 отзывов оставили туристы

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