Ginza T. – Гид из Кемера

Этот экстремальный вид спорта не требует наличия особых навыков, необходимо лишь ваше желание оторваться от земли и парить над ней, как птица.



В среднем около 25 минут полета подарят вам незабываемые впечатления! Вы успеете насладиться синевой моря 🌊, красотой побережья, горными ⛰️ пейзажами, одним словом, вы увидите город 🏙️ Адрасан с высоты.