Экскурсионная программа:• 08:00 — Выезд из гостиницы;
08:15 — Сбор гостей;
09:10 — Прибытие на место параглайдинга высота горы ⛰️ 1400 метров;
09:15 — Инструктаж по параплану и выдача необходимого снаряжения для полета;
09:30/09:55 — Время полёта;
10:00 — Конец полета и приземление на пляж 🏖️ Адрасан;
10:00/10:30 — Купание в море;
10:45 — Возвращение в гостиницу;
12:00 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), головной убор, солнечные очки, удобная обувь, фотоаппарат или видеокамеру, крема от/для загара, воду, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок.
Важная информация:
Пассажир должен быть в состоянии разбежаться 3-4 метра;
Максимальный вес для мужчин 110 кг, для женщин 90 кг;
Минимальный возраст 5 лет;
Максимальный рост 2 метра.
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка покрывающая риски которые могут возникнуть во время тура (40000$)
Комфортабельный автобус с кондиционером
Снаряжение
Услуги инструктора.
Что не входит
Личные расходы
Фотосессия или видеосъемка (платно).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.