Что вы увидите Пикник–рыбалка в долине Улупынар Экскурсионная программа: Сбор туристов из отелей по регионам; Прибытие в долину Улупынар; Инструктаж по рыбалке 🐟 и выдача удочек; 1, 5-2 часа свободное время на рыбалку и отдых; Обед; Возвращение в отели. Организационные детали: Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы; Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет. Что входит Трансфер от и до отеля Обед: Форель, мясо на вертеле и салат Страховка Напитки (безлимитные: пиво, вино, кола, фанта, чай, кофе, вода). Что не входит Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. ) Еда и напитки не входящие в меню (креветки, омары, виски и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
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