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Пикник–рыбалка из Кемера

4.6
5 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Кемера
Если вы настоящий ценитель отдыха на природе, то эта экскурсия ⛳ для вас.

Рыбалка 🐟 в живописном месте и свежеприготовленная рыбка, подарят вам незабываемые ощущения.

Всё необходимое для рыбалки предоставляется.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

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Пикник–рыбалка из Кемера
Пикник–рыбалка из Кемера

Что вы увидите

  • Пикник–рыбалка в долине Улупынар

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Прибытие в долину Улупынар;
  • Инструктаж по рыбалке 🐟 и выдача удочек;
  • 1, 5-2 часа свободное время на рыбалку и отдых;
  • Обед;
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы;
  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Обед: Форель, мясо на вертеле и салат
  • Страховка
  • Напитки (безлимитные: пиво, вино, кола, фанта, чай, кофе, вода).
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Еда и напитки не входящие в меню (креветки, омары, виски и т. д. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Пикник–рыбалка из Кемера
Пикник–рыбалка из Кемера
Пикник–рыбалка из Кемера
Пикник–рыбалка из Кемера
Пикник–рыбалка из Кемера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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5 отзывов оставили туристы

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