Насиб С. – Гид из Кемера

Если вы настоящий ценитель отдыха на природе, то эта экскурсия ⛳ для вас.



Рыбалка 🐟 в живописном месте и свежеприготовленная рыбка, подарят вам незабываемые ощущения.



Всё необходимое для рыбалки предоставляется.